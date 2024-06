Rebus-DiFra, Brescianini d’oro e tanta compattezza: ripartenza del Frosinone

[L'ANALISI] Sciolto il nodo-Angelozzi, il club giallazzurro si rimette in moto. La scelta del tecnico, una rosa con diversi petali e la variabile mercato. L’orgoglio del direttore: “Retrocessi con dignità”

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non si possono definire fondamenta perché la variabile-mercato potrebbe sparigliare le carte e spostare gli equilibri da qui al 2 settembre. Ma di sicuro il Frosinone non ripartirà da zero malgrado i tanti prestiti rientrati alla casa-madre. Una base di giocatori di proprietà c’è e si può lavorare su questa. E soprattutto ci sono le certezze della società. Come anticipato Guido Angelozzi continuerà a guidare l’area tecnica (“Resterò al cento per cento”, ha detto) e in queste ore in un certo senso ha dato lo start alla stagione in attesa della benedizione “urbi et orbi” del presidente Maurizio Stirpe in programma lunedì 24 giugno. Il direttore vuole aprire le danze a modo suo: con un colpo di mercato in uscita per fare cassa e l’indiziato è Brescianini richiesto dalla Fiorentina.

Resta il rebus-allenatore: la società punta sulla riconferma di Eusebio Di Francesco che dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro. Venezia ed Udinese si sono interessati a Di Francesco. Angelozzi è stato chiaro. “L’intenzione mia e del presidente è quella di ripartire con Eusebio – ha sottolineato – Ma se dovesse arrivare una possibilità dalla Serie A se la meriterebbe. Per me è un allenatore top, io gli auguro tutta la fortuna di questo mondo. Noi lo aspettiamo a braccia aperte, poi se Venezia o Udinese lo dovessero cercare vedremo”.

Brescianini, il gioiello

Brescianini in azione nell’ultima gara con l’Udinese (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il centrocampista ex Milan è stato una delle rivelazioni della Serie A. E’ finito in crescendo malgrado l’epilogo amaro, diventando un pilastro del Frosinone per tecnica, tattica e duttilità. Trentasei presenze, 4 reti e 2 assist: il suo score personale oltre a prove sempre sopra le righe. Un campionato che lo ha messo inevitabilmente in vetrina: alcune società importanti lo hanno richiesto. In particolare la Fiorentina che proprio in queste ore ha sferrato l’assalto.

L’imprenditore Brunello Cucinelli ha premiato il Frosinone

A margine del “Golden Boy” a Solomeo, il borgo umbro “regno” dell’imprenditore Brunello Cucinelli, il direttore sportivo viola Daniele Pradé ha parlato con Angelozzi. Il Frosinone valuta il giocatore 12 milioni, la Fiorentina vuole arrivare ad 8. A 10 forse si potrebbe chiudere. Tra l’altro il 50 per cento spetta al Milan. Alla finestra il Napoli che potrebbe mettere sul piatto come contropartita Cheddira che in Serie B ha dimostrato di saper fare la differenza (17 gol col Bari). Ma su Brescianini ci sono stati sondaggi anche di Juve, Bologna ed Atalanta.

Una buona base

Il portiere Cerofolini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il Frosinone può contare su una trentina di giocatori compresi i rientri dai prestiti e qualche giovane. E’ chiaro che ci saranno acquisti e cessioni. Nelle ultime stagioni Angelozzi ha abituato ad un mercato molto effervescente. Brescianini a parte, non sono escluse altre cessioni eccellenti. Harroui ad esempio ha estimatori in Serie A come pure Monterisi, Mazzitelli ed Oyono (pre infortunio). Comunque sia ad oggi ogni reparto è coperto. Quattro i portieri: Cerofolini, Frattali, Palmisani ed Avella (torna dal Brescia). In difesa Marchizza, Oyono, Romagnoli, Monterisi, Szyminski (rientra dalla Reggiana), Lusuardi ed i giovani Bracaglia (era in prestito alla Lucchese), Evan e Zaknic.

Il centrocampista Harroui

A centrocampo Mazzitelli, Gelli, Harroui, Brescianini, Garritano, Haoudi (rientro dalla Pro Vercelli), Cangianiello (reduce dall’esperienza alla Lucchese) ed i baby Cichella, Ferizay e Vural. Infine l’attacco con Caso, Cuni, Ghedjemis, Canotto (rientra da Cosenza ma è in scadenza) i giovani Cichero, Luna, Luciani (torna dal Messina) e Selvini.

Orgoglio e compattezza

Guido Angelozzi, direttore tecnico del Frosinone

Angelozzi è tornato a parlare a Solomeo al “Golden Boy” dove il Frosinone è stato premiato dallo stesso Brunello Cucinelli per aver avuto il coraggio di schierare tanti giovani e per come ha accettato la retrocessione. Non a caso il club giallazzurro ha vantato l’età media più bassa della Serie A tra i giocatori utilizzati, inclusi subentrati: 24 anni e 248 giorni. Il direttore dell’area tecnica ai microfoni di Sky Sport ha manifestato orgoglio e compattezza nonostante il risultato finale.

Aspetti fondamentali in vista di una ripartenza che non sarà facile. “Siamo retrocessi con dignità ed onore, è capitato. Ho la fortuna di avere un presidente che è una mosca bianca in questo ambiente. Questo premio se lo merita, è stata un’annata che ci ha visto retrocedere negli ultimi minuti – ha puntualizzato Angelozzi – Resto al Frosinone al 100 per cento e sono orgoglioso di Stirpe e della sua famiglia. Sono meravigliosi. Il presidente un minuto dopo la retrocessione era davanti ai microfoni e questo resterà nella storia. Quest’anno il Frosinone ha dimostrato che anche con i giovani si può fare calcio in serie A, ma la colpa è dei club che non li gettano nella mischia”.

Ed Angelozzi si è tolto anche un sassolino grande come un macigno. “Ringrazio le società che si sono comportate bene, ma c’è stata qualcuna che non lo ha fatto”, ha chiosato con una vena polemica. Quel gol al 93’ dell’Empoli alla Roma e perché no l’Inter arrendevole col Sassuolo continueranno a far discutere.