Rendina si sfila all’ultimo giro: la mossa che ridisegna l’Aci e precede il salto

Maggioranza pronta a eleggerlo, passo indietro a urne aperte. Max Rendina rinuncia alla Giunta Sportiva ACI e cambia gli equilibri. Dentro Andreussi, Cambria e Capelli. Un ritiro che pesa quanto un’elezione.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Un passo indietro, proprio sulla linea di traguardo, lasciando spazio a chi gli stava dietro. Perché Max Rendina lo abbia fatto è ancora poco chiaro: ma all’ultimo giro ha dichiarato la sua ‘non disponibilità‘ ad essere eletto nella Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia. È l’organo di vertice per lo sport automobilistico nazionale, responsabile della regolamentazione, promozione e sviluppo delle attività sportive in Italia, definisce i calendari, i regolamenti ed i contributi sportivi, proclama i vincitori dei campionati italiani, designa le gare per i campionati internazionali FIA e gestisce l’attività sportiva tramite la convenzione con ACI Sport SpA.

Bisognava ricostituire la governance, sostituendo la Giunta precedente composta da Angelo Sticchi Damiani, dai rappresentanti degli Automobile Club organizzatori come Luigi Battistolli (AC Vicenza), Salomone Bevilacqua (AC Potenza) e Gabriele Focacci (AC Forlì-Cesena).

Il colpo di scena

Il colpo di scena avviene durante le elezioni per la Giunta sportiva dell’Aci dove tutti erano per l’elezione del campione di Rally ed organizzatore del Rally di Roma Capitale, Max Rendina. Ma lui, un attimo prima del voto, dichiara la sua non disponibilità ad essere eletto. Una mossa a sorpresa, inaspettata senza un apparente motivo. Rendina non fornisce spiegazioni: né di tipo personale né di tipo sportivo e meno ancora di tipo politico. Non disponibile e nulla di più .

La maggioranza era schierata sul suo nome. Un ritiro che ha suscitato più di qualche disappunto. Perché i giochi erano fatti e così è stato necessario costruire una nuova architettura. Alla fine per i Conduttori è entrata Anna Andreussi l’ex copilota di rally che insieme al pilota Paolo Andreucci ha vinto dieci titoli nel Campionato Italiano Rally. Con lei entra anche il navigatore messinese Massimo Cambria: entrambi erano nella squadra di Rendina. Al posto dell’ex campione 2014 è entrato Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1 che nelle ore precedenti aveva acceso una tempesta di speculazioni con i suoi commenti, nei quali suggeriva che le manovre tardive di Horner in Red Bull hanno lasciato Aston Martin in una posizione precaria riguardo al loro nuovo partenariato con Honda.

Invece nelle Scuderie vince Bruno de Pianto (che è del Rally di Roma ), nei Tecnici Delleani

Il peso del passo indietro

Un ritiro così, a urne praticamente aperte, non è mai neutro. Quando una maggioranza è già allineata su un nome e quel nome si sfila un minuto prima del voto, non è solo una scelta personale: è un atto politico.

Max Rendina non è un comprimario. È il volto del Rally di Roma Capitale, è un campione, è un organizzatore che negli anni ha costruito relazioni, peso, riconoscibilità internazionale. La sua elezione nella Giunta Sportiva ACI era considerata quasi un passaggio naturale: rappresentanza dei conduttori, competenza tecnica, capacità organizzativa. E invece no.

“Non disponibile”. Senza spiegazioni. Né una motivazione sportiva, né una lettura istituzionale, né un riferimento agli equilibri interni. Solo un passo indietro. E quando uno come Rendina fa un passo indietro, qualcuno inevitabilmente fa un passo avanti.

Il risultato è stato un riassetto dell’ultimo minuto. La squadra che gli era vicina entra comunque ma lui sceglie di restare fuori. Un’assenza che pesa più di una presenza. Perché nel motorsport, come nella politica, il potere non è solo sedere in un organismo: è decidere quando non farlo. Dicono che punti più in alto, che abbia scelto di concentrarsi sul Mondiale. Ma c’è chi scommette su un ingresso in politica: lì tra slalom e rally con le buche da evitare occorre chi sappia guidare con agilità.

La nuova geografia del potere ACI

La nuova Giunta nasce comunque autorevole. Ivan Capelli entra al posto di Rendina. Un nome forte, ex Formula 1 ma con un profilo diverso: meno radicato nell’organizzazione dei rally italiani, più legato all’immagine istituzionale e internazionale.

La mappa del potere si ridisegna ma senza il suo protagonista annunciato. La domanda è inevitabile: è stata una scelta tattica o una rinuncia strategica?

Perché se davvero la maggioranza era compatta su Rendina, l’unica variabile che cambia il risultato è la volontà del diretto interessato. E quando uno decide di non entrare in un organismo che governa calendari, contributi, omologazioni e designazioni FIA, significa che sta scegliendo un’altra traiettoria.

Qualche accenno lo aveva fatto nelle settimane scorse, durante l’evento del centenario dell’Aci a Frosinone, dove era stato tra i protagonisti dei tre panel di dibattito organizzati dal presidente Maurizio Federico; durante la cena con il presidente nazionale Geronimo La Russa aveva lasciato intuire che un mezzo progetto l,o aveva in mente.

Forse più autonomo. Forse meno condizionato. E forse più libero. Oppure, più semplicemente, una traiettoria diversa.