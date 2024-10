Resilienza e solidità, il Frosinone parla… Greco e rialza la testa

[L'ANALISI] Il cambio del tecnico ha regalato la scossa. La squadra ha dimostrato compattezza fermando in inferiorità numerica la capolista Pisa e trovando il secondo clean sheet stagionale. Punto pesante e segnali incoraggianti ma ora serve continuità

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Buona la prima per il nuovo allenatore dei Ciociari, Greco che, in 10 per oltre 90′ (recuperi compresi) ferma la capolista Pisa sullo 0-0, ottenendo il primo punto dopo la promozione dalla Primavera alla guida tecnica della prima squadra.

È senza alcun dubbio un Frosinone diverso quello visto pareggiare lottando e tenendo testa per 90 minuti in inferiorità numerica contro la capolista con i ciociari che, in più di un’occasione, sfiorano anche il gol del vantaggio. Resilienza è la parola chiave del match dei canarini, ma anche carattere, compattezza e nuove idee di gioco che fanno tornare, in parte, di nuovo il sorriso dopo un periodo difficile.

I numeri del match

Biraschi e Lind (Foto © Mario Salati)

I dati e le statistiche sono condizionate inevitabilmente dal discutibile rosso dopo appena 4 minuti di gioco a Cichero, alla prima da titolare in prima squadra, che allunga il piede e colpisce involontariamente il portiere del Pisa, Semper, in allungo: certo, il punto di contatto tra la suola di Cichero e la caviglia dell’avversario è indubbiamente alto, ma Giua, che viene richiamato dal Var, non considera che, al momento del contatto, l’attaccante gialloazzurro è girato.

Il Pisa si fa preferire quindi, numeri alla mano, praticamente in tutte le statistiche del match: dal possesso palla (68% a 32% per i Toscani), ai tiri tentati (20 a 11 per gli uomini di Inzaghi), fino ad arrivare ai corner (13 a 4) e i passaggi riusciti, con i nerazzurri che triplicano i ciociari 423 a 142.

Torna il clean sheet dopo 5 turni

Il giovane difensore Bracaglia (Foto © Mario Salati)

Il punto da cui ripartire è la solidità difensiva, mai veramente dimostrata in stagione, con l’ultimo e fino domenica unico turno senza subire gol contro la Juve Stabia, anche lì grazie ad uno zero a zero. Dati alla mano, il migliore della nuova retroguardia a tre (diventata a cinque dopo l’espulsione) è Bracaglia, alla terza titolarità stagionale. Il prodotto della Primavera ciociara si impone per duelli aerei (3 su 4 andati a buon fine) e contrasti vinti (con 4 su 4 nei 90′ di gioco).

Bene anche Cerofolini, autore di 4 parate e sempre attento a guidare la retroguardia. Piccola nota negativa i 17 possessi persi da Biraschi, il peggiore dell’undici ciociaro in questa statistica.

A centrocampo stessi interpreti ma più intensità

Darboe in azione (Foto © Mario Salati)

Greco non stravolge il reparto mediano, confermando il centrocampo visto contro la Reggiana composto dal giovanissimo Vural, Darboe e Gelli, il più pericoloso in zona offensiva per il Frosinone con 4 tiri verso lo specchio della porta avversaria. Anche in questo caso, i dati del reparto sono condizionati dall’espulsione all’inizio del match, con Gelli e Vural che chiudono rispettivamente con il 58% e il 50% di passaggi riusciti. Meglio rispetto al solito Darboe, il regista della formazione schierata da Greco, che termina la partita con l’84% di passaggi completati (di cui 6 su 7 palle lunghe riuscite).

L’inferiorità numerica rende l’attacco ingiudicabile

L’arbitro Giua parla con i giocatori del Frosinone (Foto © Mario Salati

C’era molta curiosità attorno all’esordio da titolare del promettente Cichero (autore di 2 gol in altrettante partite nella Primavera di Greco). La grande voglia di dimostrare però, gli gioca un brutto scherzo, con il suo match che dura solamente 4 minuti.

Un’espulsione che rende ingiudicabile la prestazione dell’intero attacco, con Ghedjemis nel primo tempo e Kvernadze, che subentra al numero 7 ad inizio ripresa, che non riescono mai (o quasi) a tenere il pallone, risultando poco prolifici ai fini dell’azione offensiva del Frosinone, chiudendo il match con un solo tiro all’attivo in due.

Una rondine non fa primavera, ora serve continuità

Leandro Greco

Il pareggio contro il Pisa, soprattutto per le modalità in cui è stato raggiunto, dà sicuramente morale ad una squadra che con Vivarini, sembrava spenta e senza personalità, fischiata più volte da quel pubblico che, oggi, l’ha accolta sotto la curva a fine partita con un lungo applauso.

Il match contro il Pisa apre una settimana importante, con due trasferte nel giro di sette giorni (per via del turno infrasettimanale) che vedranno il Frosinone opposto a Sudtirol (mercoledì 30) e Catanzaro (domenica 3 novembre). Tra una settimana, quindi, potrebbe esserci il primo mini bilancio su quanto abbia influito l’impatto del cambio tecnico. Un avvicendamento in panchina che, probabilmente, andava fatto prima.