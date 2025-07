Ricciardi-Florenzi, Frosinone tenta l’assalto ai “pretoriani” di Alvini

[MERCATO] I due giocatori del Cosenza nel mirino di Castagnini per regalare al tecnico due elementi che conosce bene ed apprezza. Funzionali all'idea di calcio del tecnico toscano. Ma sono trattative tutt'altro che semplici

Alessandro Salines Lo sport come passione

Manuel Riccardi, professione esterno a tutta fascia, ed Aldo Florenzi, centrocampista d’attacco con i piedi buoni. Massimiliano Alvini stravede per loro: li ha allenati al Cosenza e non ha mai risparmiato elogi nelle interviste e conferenze stampa come ricordano i giornalisti del capoluogo calabrese. Entrambi incarnano alla perfezione i principi tecnico-tattici e la mentalità del tecnico toscano. E così il Frosinone si messo al lavoro per provare ad ingaggiare i due giocatori che difficilmente resteranno a Cosenza dopo la retrocessione in Serie C.

Trattative a dir poco complicate: la società silana vuole ovviamente monetizzare e non sarà facile arrivare a dama. Ma il diesse Renzo Castagnini non è l’ultimo arrivato e saprà giocarsi le sue carte. Il tempo poi gioca a favore del Frosinone e agosto (soprattutto la seconda metà) potrebbe rivelarsi decisivo.

Ricciardi, un jolly della fascia

Romano, 25 anni, cresciuto calcisticamente tra Polisportiva delle Vittorie, Spes Montesacro, Fidene e Fc Sansa, Ricciardi può agire sia da terzino che da centrocampista esterno destro. Ma s’adatta anche sulla corsia mancina. Il Cosenza lo ha prelevato dall’Avellino la scorsa stagione e con Alvini si è imposto in Serie B con ottime prestazioni nonostante le difficoltà della squadra. Alla fine ha collezionato 32 presenze e 4 reti. Il Frosinone aveva tentato di prenderlo già la scorsa stagione.

Il diesse Renzo Castagnini

Da qualche settimana è tornato alla carica anche in previsione della partenza di Anthony Oyono richiesto in Turchia dal Kocaelispor. Castagnini ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Ma il Cosenza ha detto no: l’intenzione è quella di cederlo a titolo definitivo per rientrare almeno della cifra spesa (circa 200 mila euro) per acquistarlo. La trattativa dunque non è decollata anche perché A. Oyono è ancora un giocatore del Frosinone. Ricciardi (contratto in scadenza nel 2026) comunque sembra essere fuori dal nuovo Cosenza.

Florenzi, sarà la volta buona?

Da qualche stagione il nome del centrocampista sardo di Nuoro finisce nel calderone del calciomercato giallazzurro. Ma finora tutti i tentativi sono andati a vuoto. Castagnini ci riprova facendo anche sulla presenza di Alvini che non ha mai nascosto la grande stima per il centrocampista da 4 stagioni al Cosenza. Di sicuro Florenzi, classe 2002, lascerà la Calabria (il suo contratto scade nel 2026): sarebbe un talento sprecato in C. Il Frosinone lo segue, ma la concorrenza è tanta e il Cosenza non ha nessuna intenzione di svenderlo.

Massimiliano Alvini

Per l’idea di calcio di Alvini sarebbe un rinforzo importantissimo. Florenzi può agire da mezzala, trequartista e play davanti alla difesa. Tanta qualità, buona visione di gioco, abile nei dribbling e negli inserimenti in area. “Un centrocampista moderno deve sapere fare tutto”, ha detto Alvini elogiando proprio Florenzi in una recente intervista. Nonostante abbia solo 23 anni, vanta già 105 presenze in Serie B.