Roma… capitale mondiale dello sport: dopo il rally, l’inedito show dello skiroll

[LA RASSEGNA] La Città Eterna continua a scommettere sulle grandi competizioni per promuovere turismo e cultura. "Puntiamo a valorizzare il territorio attraverso eventi capaci di generare entusiasmo, inclusione e crescita", ha detto l'assessore regionale Elena Palazzo. La Coppa del Mondo si terrà tra martedì e mercoledì nella splendida cornice della via Domus Aurea a ridosso del Colosseo e delle Terme di Caracalla. Il precedente di Piglio

Altra musica, un altro evento internazionale ma lo stesso scenario della “grande bellezza” di Roma. Il rombo dei motori del Rally di Roma Capitale lascia il palcoscenico al suono inconfondibile delle rotelle della Coppa del Mondo di skiroll. La Città Eterna continua a scommettere sullo sport e su competizioni di assoluto prestigio capaci di proiettare l’immagine di Roma in tutto il pianeta.

Il terzo appuntamento stagione della Coppa del Mondo di skiroll si disputerà per la prima volta a Roma tra martedì e mercoledì. Una kermesse che ha già fatto parlare di sé. Lo scenario unico della capitale e delle sue incomparabili bellezze storiche richiameranno i migliori atleti mondiali della disciplina.

Sport, cultura e turismo

La manifestazione è stata presentata al Foro Italico dal presidente laziale della Fisi Andrea Ruggeri, dal presidente del Coni regionale Alessandro Cochi, dalla Consigliera della Regione Lazio Edy Palazzi, dal presidente della Web Agency Atleticom Camillo Franchi Scarselli, dal vice presidente della FISI Stefano Longo, dalla medaglia d’oro olimpica Daniele Masala e dal presidente della Winter Sport Subiaco Nicola Micozzi. A fare da cornice un nutrito stuolo di giovanissimi atleti del team sublacense.

L’evento è stato fortemente sostenuto dalla Regione Lazio che ha sposato in pieno l’iniziativa intuendone la triplice valenza: sportiva, culturale e turistica che avrà straordinari riflessi promozionali sull’intero movimento degli sport invernali nel Lazio. “Portare la Coppa del Mondo di Skiroll nel cuore di Roma, significa unire sport, cultura e turismo in un evento di straordinaria bellezza e risonanza internazionale”, ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo.

Due giornate speciali

Sarà senza ombra di dubbio una manifestazione inedita per Roma. Il pubblico della capitale avrà l’occasione di ammirare una disciplina altamente spettacolare che merita i palcoscenici importanti di una grande città tra l’altro ricca di storia e bellezze architettoniche ed archeologiche.

“Saranno due giornate speciali che permetteranno di assistere a una competizione di altissimo livello valorizzando le bellezze del Lazio e avvicinando un pubblico sempre più ampio agli sport invernali – ha aggiunto la Palazzo – Come Regione, siamo orgogliosi di sostenere questa prima edizione che rappresenta un segnale concreto della nostra strategia: promuovere il territorio attraverso i grandi eventi sportivi, capaci di generare entusiasmo, inclusione e crescita”.

Venti nazioni al via

Come detto Roma ospiterà la terza tappa del calendario dopo quelle di Madona (Lettonia) e Trollhattan (Svezia) e prima del gran finale di Ziano di Fiemme (19-21 settembre). In gara 20 nazioni, le categorie senior e junior maschili e femminili. La manifestazione sarà organizzata dal Winter Sport Club Subiaco e dalla Web Agency Atleticom in collaborazione con La Federazione Italiana Sport Invernali. Fondamentale anche il contributo dell’Assessorato allo Sport, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale che ha reso possibile la realizzazione dei percorsi nel cuore del centro storico.

Nel programma due intense giornate di gare. Si parte martedì con la gara super sprint di 180 mt. che si svolgerà in via della Domus Aurea, a ridosso dello straordinario scenario del Colosseo. Mercoledì si disputeranno le mass-start di 10 chilometri su un circuito di circa 1,2 chilometri nell’area delle Terme di Caracalla, altra location di grande valore della Roma Antica, dove sarà allestito anche il Villaggio aperto al pubblico e che farà da cornice alla manifestazione.

Piglio precursore

Il trofeo Madonna di Piglio del 2004

Se per la capitale la Coppa del Mondo di skiroll è una novità assoluta, così non è per il Lazio. Erano i primi anni del 2000 quando questa nuova disciplina trovò la sua consacrazione in Ciociaria a Piglio grazie allo S.C. Madonna del Monte che riuscì a portare i più forti fondisti del mondo come Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, Valerio Checchi, in primis, e tutti i migliori specialisti. Prima la Coppa del Mondo (2007 e 2008) e poi il Mondiale (2009). Un successo straordinario che fece conoscere una nuova quanto spettacolare disciplina.

“Abbiamo fatto da apripista e auguro un felice successo all’evento di Roma – ha osservato orgoglioso Marco Ceccaroni – Se lo skiroll tornerà a Piglio? Perché no. Un pensierino lo stiamo facendo“.