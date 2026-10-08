Il promoter ha confermato il Rally Roma come tappa italiana del Mondiale. A nulla è valso il rilancio economico della Regione Sardegna che ha cercato l'ultimo tentativo per bloccare il trasferimento. Ma a fare la differenza sono state la visibilità internazionale, la capacità di attrarre pubblico e partner, la dimensione turistica e la possibilità di costruire attorno all'evento sportivo un prodotto completamente nuovo.

Una delle città più conosciute al mondo, una vetrina internazionale senza paragoni, collegamenti, strutture ricettive, pubblico, turismo e la possibilità di trasformare una gara automobilistica in un grande evento capace di parlare anche a chi il rally non lo segue abitualmente. È soprattutto su questo terreno che Roma ha costruito la propria candidatura al Mondiale Rally.

La scelta del WRC Promoter di portare dal 2027 la tappa italiana nella Capitale va letta anche alla luce di queste caratteristiche. Roma non rappresenta semplicemente una nuova sede per una prova del campionato: offre al WRC Promoter la possibilità di entrare in una delle più importanti piattaforme turistiche e mediatiche internazionali, associando il rally a un’immagine immediatamente riconoscibile in ogni parte del mondo.

A questa forza si aggiunge un percorso sportivo costruito nel tempo. Il Rally di Roma Capitale, diventato negli anni un appuntamento consolidato del calendario europeo, ha creato una struttura organizzativa e una base di pubblico sulle quali è stato possibile costruire l’ambizione mondiale. Il lavoro sviluppato dallo staff del Rally di Roma Capitale ha contribuito a far crescere progressivamente la manifestazione e a trasformare l’idea di un Rally mondiale a Roma da ipotesi a progetto concreto. Che Aci sarà chiamata dall’anno prossimo ad organizzare.

Una valutazione non economica

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi con il patron del Rally di Roma Max Rendina

Anche la possibilità di portare il rally in scenari unici, con una città conosciuta globalmente come sfondo dell’evento, rappresenta per il Promoter un elemento di forte attrattività. Il valore non è soltanto sportivo: è anche quello di una manifestazione in grado di generare immagini, attenzione internazionale, turismo e interesse commerciale.

È dentro questo quadro che va letta la scelta del Promoter. La Regione Sardegna ha rilanciato la propria proposta anche economicamente, con una disponibilità indicata nell’ordine di alcuni milioni di euro, ma il rilancio non ha modificato l’orientamento verso Roma. Un dato che suggerisce come, nella valutazione,il contributo economico non sia stato l’unico elemento determinante.

La governatrice della Sardegna Alessandra Todde (Foto: Paolo Cerroni / Imagoeconomica)

Il progetto romano, evidentemente, ha presentato al WRC Promoter un valore complessivo ritenuto particolarmente interessante: la forza della Capitale, la visibilità internazionale, la capacità di attrarre pubblico e partner, la dimensione turistica e la possibilità di costruire attorno alla gara un prodotto completamente nuovo.

È anche per questo che il trasferimento non può essere interpretato soltanto come la perdita di una sede da parte della Sardegna. È, piuttosto, la scelta di un modello diverso di evento.

La forza della Sardegna è un’altra

La Sardegna arriva a questo passaggio con un patrimonio costruito in oltre vent’anni. Il Rally Italia Sardegna è dal 2004 una presenza storica del WRC e Alghero è diventata una delle sedi più riconoscibili del campionato. Gli sterrati dell’Isola, la difficoltà tecnica delle prove, il paesaggio e il rapporto stretto tra gara e territorio costituiscono un prodotto sportivo con caratteristiche proprie. Anche il 2026 ha confermato il peso internazionale dell’appuntamento, con Alghero sede dell’ultimo round del campionato e del finale della stagione mondiale.

Il Colosseo fa da cornice al Rally di Roma

È proprio questo patrimonio che la Sardegna dovrà trasformare in una nuova proposta. Il confronto con Roma mostra infatti due modi differenti di valorizzare il rally. Roma può offrire la forza della grande capitale internazionale; la Sardegna può offrire la forza di un territorio diventato esso stesso parte della storia del Mondiale.

Passa da qui la scelta del Promoter e non per una fantomatica sollecitazione né del ministro né dell’Aci nazionale con i quali lo staff del Rally di Roma Capitale ha dimostrato di avere capacità di interlocuzione. Passa anche dal ruolo svolto da Roma Capitale e da Regione Lazio: la prima, con l’assessorato ai Grandi Eventi guidato da Alessandro Onorato, mettendo a disposizione delle location ineguagliabili in tutto il mondo che hanno dato al progetto uno standing inarrivabile; la seconda con l’assessorato allo Sport guidato da Elena Palazzo, contribuendo economicamente al progetto in modo concreto fin dall’inizio.

Non basta la gloria passata

Per questo, il ritorno del WRC ad Alghero non potrà essere costruito soltanto sulla memoria delle edizioni passate o sulla disponibilità economica. Servirà una candidatura capace di spiegare al Promoter quale valore aggiunto possa offrire oggi la Sardegna.

Il palazzo della Regione Sardegna

Come hanno sottolineato i capigruppo del centrodestra alla Regione Sardegna in un comunicato: “Proponiamo un tavolo permanente per il Rally, aperto a tutte le forze politiche e istituzionali sarde, che definisca una vera strategia per riportare il Mondiale ad Alghero. Non un tavolo di parole, ma un progetto concreto: risorse certe, un calendario di interlocuzioni con WRC Promoter e FIA, il coinvolgimento di ACI e del Governo e un piano pluriennale per rendere la Sardegna nuovamente competitiva nella candidatura. Se Roma ha lavorato per anni per conquistare il Mondiale, la Sardegna deve iniziare oggi a lavorare per riconquistarlo. Costruiamo una candidatura forte, unitaria e credibile. Il Rally è un patrimonio di Alghero e della Sardegna: difenderlo significa lavorare da subito per riportarlo a casa” .

La scelta romana dimostra, del resto, che anche una proposta economicamente importante può non essere sufficiente quando dall’altra parte viene presentato un progetto ritenuto strategico per il futuro del campionato.

Una sfida che riparte da qui

La tappa italiana del WRC si prepara dunque a cambiare scenario. Roma ha ottenuto il riconoscimento di una candidatura costruita nel tempo e sostenuta dalla forza internazionale della Capitale. La Sardegna conserva invece una storia sportiva che nessun trasferimento può cancellare.Il punto, adesso, è trasformare quella storia in una nuova candidatura.

Le Frecce Tricolori si sono esibite in occasione dell’ultimo Rally di Roma

Per riuscirci servirà un progetto pluriennale, risorse adeguate, una struttura organizzativa forte e soprattutto una proposta capace di valorizzare le peculiarità dell’Isola davanti a WRC Promoter e FIA. La partita non sarà quindi soltanto economica. Sarà una partita di visibilità, identità, sport, turismo e capacità di costruire un evento internazionale.

Roma ha messo sul tavolo la forza di una capitale mondiale. La Sardegna dovrà mettere sul tavolo ciò che Roma non può avere: la storia del Rally Italia Sardegna, la specificità dei suoi percorsi, il territorio e un rapporto con il WRC costruito in più di vent’anni.