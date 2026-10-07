Schmid e Palmisani, certezze… internazionali. Fini-gol e Alvini sorride

Focus sui 14 nazionali del Frosinone dopo il tour de force in giro per l'Europa e non solo. Romano punto di forza anche con l'Austria, il portiere inamovibile nell'Under 21 qualificata all'Europeo. L'ex Genoa si conferma un giovane di assoluto talento. Luci e ombre per gli altri giallazzurri in trasferta. Ma c'è il rebus-punte: out Raimondo e Birligea, a Napoli dovrebbe toccare a Bobcek. Grossi problemi di formazione per Allegri

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Il tour de force delle Nazionali che ha imposto lo stop lungo ai campionati di calcio certifica con tanto di timbro, se mai ve ne fosse stato bisogno, l’ottimo lavoro e soprattutto la oculatezza delle scelte operate sino ad ora dal tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini. Si era parlato infatti di questo Frosinone che sorprende, diverte e vince con l’ossatura-base della scorsa stagione a fronte di un mercato che aveva portato in dote anche elementi di grande spessore a livello internazionale.

Diversi di questi convocati nelle rispettive nazionali di appartenenza, a validare anche il mercato dell’algoritmo che la dirigenza giallazzurra ha saputo miscelare brillantemente con quello tradizionale. Ma poi le scelte per il campo sono del tecnico. Che tasta il polso, senti i battiti, legge negli sguardi, osserva i movimenti. E decide. In maniera impeccabile.

I giallazzurri minuto per minuto

Perché nell’ossatura-base di cui dicevamo, Palmisani rimane un punto di forza anche nella Nazionale Under 21 di Silvio Baldini che ha ottenuto la qualificazione agli Europei di categoria battendo l’Armenia 1-0 e strapazzando la rivale Polonia 6-2. Per il ragazzo di Alatri 180’ pieni, con autorevolezza. E un gol salvato sullo 0-0 nelle tenebre dello stadio armeno.

L’austriaco Schmid, con 270’ e 1 rete (rigore realizzato nel 3-1 inflitto ad Israele nella prima delle 4 del girone di Nation League) è il giocatore del Frosinone con maggior minutaggio per quanto riguarda le Nazionali maggiori. Ha giocato nella batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta, cambiando sovente posizione. L’Austria guida il Gruppo 3 della Nation League B con 8 punti, a +3 su Kosovo e Irlanda.

Un po’ più staccato c’è Widsom Amey convocato dal selezionatore Carmine Nunziata per un triangolare in Spagna con Germania e Francia categoria Under 20. Il difensore scuola-Bologna ha disputato 250’: due partite da titolare contro Inghilterra (3-1 per gli inglesi) e Francia (3-0 per gli azzurrini) e 74’ contro la Germania (3-0 per i tedeschi).

Il terzino Terzic

Segue il serbo Aleksa Terzic con 184’ con la sua Nazionale. Una piacevole sorpresa perché il terzino sinistro il 17 settembre si era fermato, riportando, sempre come da Comunicato ufficiale, “una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”. Ma evidentemente era solo un affaticamento perché – dopo aver saltato la convocazione per Frosinone-Como – ha subito dopo disputato 19’ nella prima gara del Gruppo 2 di Nation League A persa in casa 1-2 contro la Grecia, 90’ nella gara successiva persa sempre in casa con l’Olanda 1-2 e 74’ nell’ultima partita, in Olanda, persa sempre 2-1. Terzic era in panchina contro la Germania (vittoria tedesca 2-0). Serbi ultimi in classifica nel girone.

Kvernadze meno brillante, Fini un… gioiellino

Poi troviamo Anthony Oyono che con il Gabon per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa (2 partite in programma) ha giocato 165’totali, esattamente 90’ nella gara persa 2-0 col Marocco e 75’ nella successiva partita vinta in casa 2-0 sul Niger (nel quarto d’ora finale è entrato il gemello Jeremy ora allo Spezia ma sempre di proprietà del Frosinone).

Tornando alla Nation League ci sono i 132’ totali di Georgi Kvernadze con la Nazionale della Georgia che ha chiuso la tornata di partite con 2 punti nel Gruppo 2 della Nation League B. Per l’esterno sinistro giallazzurro, un giocatore sicuramente in grande ascesa nello scacchiere di Max Alvini, gli impegni internazionali non hanno rispettato l’impatto strepitoso in Serie A. Si contano 77’ in Georgia-Irlanda del Nord 0-1, 28’ in Georgia-Ucraina 0-0, 27’ in Ungheria-Georgia 1-0 e solo panchina in Irlanda del Nord-Georgia. Ma nessun acuto degno di nota.

Arriviamo a quel gioiellino di Seydou Fini con la Under 21. Se lo coccola Max Alvini dal gennaio scorso quando è sbarcato dal Genoa grazie ad una intuizione del ds Castagnini e se lo coccola Silvio Baldini in nazionale perché lui, un 2006 della schiera degli italianissimi di seconda generazione, è un veterano da quelle parti. Fini ha giocato 79’ totali tra i 45’ in Armenia e i 34’ in casa con la Polonia, con tanto di timbro del provvisorio 5-1 su passaggio di Lipani e corsa ad abbracciare Baldini come un bambino felice.

Il gioiellino Fini

Restando alla Under 21, solo panchina per Calvani e Cichella ma Baldini li tiene in caldo perché spazio ci sarà anche per loro. L’importante è esserci e far parte di un gruppo davvero fantastico. Luis Hasa ha giocato 9’ nel 3-0 dell’Albania ottenuto sul campo del San Marino a Serravalle nella prima giornata della Nation League C, Gruppo 1. Poi in tribuna nel 2-0 sulla Bielorussia e in Finlandia (2-1 per i padroni di casa) e panchina nel 2-1 casalingo sul San Marino. L’Albania guidata da Rolando Maran è in vetta con 9 punti. Infine nessuna presenza per Omar Fayed con la nazionale dell’Egitto per le due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa, panchina in Egitto-Angola 0-0 e in Sudan-Egitto 0-5.

Tutti casa, alè, ma c’è il rebus-punta

Nel frattempo sono rientrati tutti alla spicciolata, erano 14 giovani e forti in giro per il mondo dopo l’uno-due rifilato al Como. Sono tornati tutti, ci mancherebbe. Per la gioia di Alvini. Il solo Tomas Bobcek che ha giocato martedi sera con la nazionale Slovacca (25’ totali nelle 4 partite) in Moldavia che non è proprio dietro l’angolo, varcherà per ultimo il cancello del Centro sportivo di Ferentino.

Dicevamo che sono tornati tutti, ma due di loro con qualche acciacco che non fa dormire sonni troppo tranquilli. Imprevisti del mestiere, se non fosse che Antonio Raimondo (in forma splendida dopo le prime 5 gare di campionato) e il rumeno Daniel Birligea – gli acciaccati – praticamente sono 2 dei 3 attaccanti a disposizione di mister Max Alvini che resta, in vista della sfida di sabato al ‘Maradona’, con il solo Bobcek punta di ruolo.

Tra Raimondo e Birligea all’attivo 180’ totali e 1 rete e tutto dalla parte dell’ex punta dello Steaua Bucarest che ha giocato 90’ in Romania-Bosnia Erzegovina (2-4, bel gol di testa per lui nel ko interno) e 90’ nella debacle rumena sul campo della Polonia (6-0) dove si è infortunato, riportando una “lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro” come da comunicato ufficiale del club giallazzurro. E’ andata peggio a Raimondo, il nuovo golden boy della serie A con i 4 gol all’attivo, che è dovuto rientrare in sede prima della partita iniziale dell’Under 21 in Armenia.

Il centravanti Bobcek

Per lui la diagnosi ufficiale parla di “tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro”. Per entrambi i tempi di recupero non sono specificati, anche perché è il grado della lesione stessa a determinare l’entità dell’infortunio. E comunque nella più favorevole delle ipotesi non saranno della contesa a Napoli. Come l’austriaco Grillitsch che è stato operato di ernia e ne dovrebbe avere almeno per un paio di mesi, compreso la riatletizzazione.

Alvini tra due fuochi: lanciare dal 1’ Bobcek, un investimento pesante del Club, oppure tenersi in cambio per l’attacco in panchina (lo stesso slovacco) e giocare con Ghedjemis da ‘falso nueve’, con Fini caricato a pallettoni a destra e Kvernadze a sinistra.

Poco… Allegri sotto il Vesuvio

Anguissa, uno degli infortunati del Napoli

In casa Napoli c’è qualche problema in più di organico. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è Antonio Vergara che si è infortunato nel finale della gara vinta dalla Nazionale maggiore contro la Turchia. Il report (fonte: Il Mattino) recita: “Lesione distrattiva di medio grado del soleo destro”. Out per un mesetto. Nel frattempo si era infortunato Mathias Olivera e sempre con la sua Nazionale, l’Uruguay, durante un ritiro. Diagnosi (fonte: Dazn): “Lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro”, out almeno 15-20 giorni.

E’ atteso l’ok per il ritorno all’attività agonistica dello scozzese Scott McTominay ma comunque non ci sarà sabato sera contro i giallazzurri. Per restare agli infortuni con le Nazionali, c’è quello di Costantino Favasuli, esterno della Nazionale Under 21 a causa di una “lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra” (fonte: Dazn). Quindi fermo anche Alisson Santos che rientrerà a fine mese per una “lesione al bicipite femorale” (Fonte: Dazn) mentre Frank Zambo Anguissa che aveva lamentato a Firenze una “lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra” (Fonte: Dazn) è ancora fortemente incerto.

Out invece il difensore Alessandro Buongiorno per i postumi dell’intervento al menisco. Allegri fa la conta dei nazionali che rientrano alla spicciolata e nel frattempo ritrova il portiere Meret, l’attaccante Giovane (recuperato dopo l’intervento all’ernia inguinale lo scorso 3 settembre), il difensore centrale Marianucci (reduce da una “lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio”) e il terzino sinistro Spinazzola.

Massimiliano Allegri (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

Qualcosa filtra nelle maglie del Napoli ma è solo un’ipotesi: Lucca potrebbe trovare spazio e dare respiro a Hojlund che ha giocato tutte e 4 le partite (3 gol) con la sua Nazionale. Mancano circa 72 ore al calcio d’inizio. E al momento le uniche certezza sono due: che si giocherà alle 20.45, che Alvini ha trovato conforto alle sue scelte da questo lungo ‘break’ per la Nazionali. Per la prima volta nella sua carriera aveva visto partire 14 giocatori in giro per il mondo, ne ha persi due. Ma tra lui e Allegri sta peggio il livornese.