Sci ed eventi per rilanciare Campocatino

Prosegue il progetto per lo sviluppo della stazione invernale dei monti Ernici. Non solo sport invernali ma anche manifestazioni nel segno della tradizione. Lunedì sarà la volta della Befana che scenderà dalla pista Topolino per regalare dolci e caramelle ai bambini. L’iniziativa segue la spettacolare fiaccolata e altri appuntamenti organizzati tutto l'anno

Alessandro Salines Lo sport come passione

Anche la Befana con le sue scarpe rotte ed il cappello alla romana può contribuire all’operazione-rilancio di Campocatino partita da 2 anni con una nuova visione della stazione invernale. Un progetto che punta a garantire il divertimento di tutta la famiglia per l’intero arco dell’anno. Non solo sci dunque ma anche eventi ed attività legate al mondo della montagna che possano attirare turisti. Secondo la filosofia del “Family Park” che gestisce il centro sciistico, le piste e gli impianti di risalita incastonati a 1780 metri tra i monti Ernici nel comune di Guarcino.

La Befana sugli sci

Dopo la spettacolare fiaccolata sugli sci di fine anno, Campocatino festeggerà la Befana con un evento in cui la faranno da padroni la storia e le tradizioni della Ciociara. L’appuntamento per appassionati, sciatori, ragazzi, giovani e bambini è per lunedì mattina alle 12.30, quando la simpatica vecchina scenderà sugli sci dalla pista Topolino per regalare dolci, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti. Anche questa manifestazione, così come già la fiaccolata, è stata organizzata dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, lo Ski Team Verdecchia ed il “Family Park”.

Uno scorcio di Campocatino

Determinante il prezioso lavoro della Società Impianti che come ha spiegato il direttore Camillo Ciotoli, nonostante le difficoltà di innevamento, garantirà il regolare svolgimento dell’evento con l’apertura dei due tapis roulant, di parte della pista Vermicano Uno e della pista baby “Topolino”.

“Così come per la fiaccolata speriamo di regalare un’altra giornata di sano divertimento a tutti coloro che verranno a Campocatino. Storia, tradizioni e folklore locali sono dei valori imprescindibili che secondo la nostra attività socio-culturale devono essere custoditi gelosamente e salvaguardati orgogliosamente nel tempo”, ha sottolineato Marco Ceccaroni, “deus ex machina” dello Sci Club Madonna del Monte di Piglio.

Il progetto “Family Park”

La Befana sugli sci è una delle tante iniziative del nuovo corso di Campocatino nato con il “Family Park” che da gennaio del 2023 gestisce la stazione sciistica. Diverse le novità lanciate a partire da 2 nuovi tapis roulant di cui uno dedicato al campo scuola ed uno invece riservato agli sciatori e agli utenti del Fun Park, una nuova area riservata al divertimento di grandi e piccoli con gommoni, slittini e altre attrazioni. Inoltre è stato aperto un fornitissimo noleggio attrezzature, sia per gli appassionati di sci che di snowboard. Previste escursioni con ciaspole con guide qualificate.

La stazione invernale di Campocatino

In generale il progetto è rivolto al divertimento di tutta la famiglia e abbraccia tutto l’anno per far vivere Campocatino anche dopo la stagione invernale. Una scelta necessaria per favorire un maggior afflusso di turisti e per avere alternative quando gli inverni sono poveri di neve. Insomma una vera e propria rivoluzione per la montagna guarcinese che si racchiude tutta nello slogan “Montagna da vivere”.

Escursioni a cavallo ed in mountain bike, visite guidate, tiro con l’arco, giochi per i bambini, concerti, gastronomia e relax: questa la ricetta del “Family Park” che guarda oltre lo sci e gli sport invernali. E la risposta è stata positiva con tanti turisti che ormai raggiungono la storica stazione sciistica non solo d’inverno.