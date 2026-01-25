Se son Fiori… fioriranno: il neo acquisto ai raggi X tra numeri e caratteristiche

[CALCIOMERCATO] Ufficializzato l'arrivo dell'esterno in prestito dal Mantova. Le statistiche tracciano il profilo di un giocatore capace di creare e finalizzare, dotato di estro e dribbling. Un elemento che con Alvini può esplodere e regalare un'alternativa importante

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il Frosinone capolista batte il primo colpo sul mercato invernale. È ufficiale, infatti, l’arrivo di Antonio Fiori dal Mantova, professione esterno e profilo in linea con il progetto targato Castagnini. Il classe 2003, ravennate, prodotto delle giovanili della Spal, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sabato era presente allo “Stirpe” dove ha assistito alla gara vinta dal Frosinone contro la Reggiana, in queste ore l’annuncio della società giallazzurra.

Caratteristiche e numeri con un occhio ai percentili

L’ormai ex Mantova si conferma tra i profili offensivi più significativi della Serie B 2025/26 se considerati i dati percentili avanzati. Per comprendere meglio l’analisi statistica si parla di percentile per mostrare in quale posizione relativa si colloca un valore rispetto agli altri giocatori della stessa competizione. Per esempio: se un giocatore è nel 99° percentile per i gol previsti (xG) significa che fa meglio di circa il 99% dei giocatori della Serie B in quella statistica. Il percentile non dà un valore assoluto ma un confronto diretto con gli altri, diventando un metro di efficienza relativa e non solo di performance grezza.

Fiori è nel 99° percentile per gol segnati ogni 90’ e 99° percentile per xG per 90’, con 0,96 xG a partita che indicano un continuo coinvolgimento nelle azioni potenzialmente da rete. Aggiunge a questo un 98° percentile per gol+assist per 90’, collocandosi stabilmente tra i giocatori più produttivi del campionato.

Un esterno moderno: crea e finalizza

La card con cui il Frosinone ha annunciato l’arrivo di Fiori

Sul piano della finalizzazione, rientra nel 99° percentile per tiri totali e tiri nello specchio, con una precisione di tiro del 43,7 % che lo pone nell’82° percentile per efficacia. Dal punto di vista della progressione palla e creazione di gioco, è nel 89° percentile per dribbling riusciti e nell’86° percentile per dribbling tentati, segno di una costante capacità di avanzamento. Completa il profilo un 87° percentile nei duelli in campo e un 77° percentile nei duelli vinti, riflettendo solidità fisica e aggressività nei confronti diretti.

Tutto ciò disegna un esterno moderno capace non solo di creare opportunità e finalizzare, ma anche di produrre valore in fase di progressione e nei duelli individuali, caratteristiche che lo rendono un asset tattico di primo piano per un sistema di gioco dinamico e verticale come quello di Alvini.

La stagione a 2 facce e la separazione dal Mantova

Dopo la scorsa stagione, conclusa con 3 gol e 5 assist tra Serie B e Coppa Italia, Fiori ha iniziato la stagione corrente spiccando in un Mantova in enorme difficoltà ad inizio anno, collezionando 2 gol in 6 giornate (di cui uno proprio al Frosinone nella roboante sconfitta dei suoi per 5 a 1 di fine settembre). Due gol che, però, complice gli appena 4 punti nelle prime 8 partite, non sono bastati per guadagnarsi la fiducia dell’allora mister Possanzini che lo ha relegato in panchina per 8 partite consecutive, senza mai fargli giocare un minuto.

La spiegazione, oltre che tattica, la si trova probabilmente in un rapporto incrinato con l’allenatore. È infatti il cambio in panchina a riportarlo in campo in tre partite: Modesto gli ha concesso 154 minuti in una però atipica posizione da quarto di centrocampo “a tutta fascia”. Non propriamente il suo ruolo naturale.

Estro e dribbling con un occhio al futuro

La Curva Nord

Insomma, il Frosinone non prende solo un esterno, prende un’idea di futuro. Antonio Fiori è un’operazione coerente, logica e funzionale: giovane, utile subito, migliorabile domani. Se il campo confermerà le sue qualità, Alvini avrà tra le mani una risorsa preziosa per ampliare il ventaglio offensivo, avere un’alternativa al livello tecnico di Kvernadze e, di conseguenza, aumentare il valore tecnico della squadra, sia dall’inizio che a partita in corso.

E allora sì, questo può essere il classico acquisto che oggi genera curiosità e domani può diventare un vantaggio competitivo. In campo e, perché no, anche in classifica.