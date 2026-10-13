Serie A, il valzer delle panchine non si ferma: 4 esoneri e il passato che torna

[L'ANALISI] Da Grosso a Stroppa, sostituiti già 4 allenatori. I numeri delle ultime stagioni raccontano un calcio in cui la pazienza delle società è sempre più corta, ma il cambio continua a essere una scommessa

Alessandro Salines Lo sport come passione

Quattro allenatori saltati dopo sei giornate, quattro società che hanno deciso di cambiare strada nella speranza di raddrizzare la stagione. La Serie A 2026/27 conferma una tendenza ormai consolidata nel calcio italiano: quando i risultati non arrivano, la prima soluzione individuata dai club è spesso quella di cambiare guida tecnica.

L’ultimo caso è quello di Giovanni Stroppa, esonerato dal Venezia nelle ultime ore dopo la sesta sconfitta nelle prime 6 giornate. Prima di lui erano stati allontanati Fabio Grosso dalla Fiorentina il 6 settembre, Domenico Tedesco dal Bologna il 16 settembre e Carlos Cuesta, sollevato dall’incarico dal Parma il 27 settembre.

Al loro posto sono arrivati rispettivamente Paolo Vanoli, Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, mentre il Bologna ha affidato la squadra a Palladino dopo l’uscita di scena di Tedesco. A Venezia è in pole Davide Nicola. Una sequenza ravvicinata che riporta al centro del dibattito la fragilità delle panchine nel massimo

Il confronto con il passato: l’abitudine di esonerare

Basta guardare alle stagioni precedenti per capire che non siamo di fronte ad un’eccezione. I numeri parlano chiaro: gli esoneri non sono una novità, ma una costante del campionato italiano, con annate particolarmente turbolente alternate ad altre relativamente più tranquille.

L’ex giallazzurro Fabio Grosso, primo tecnico esonerato in Serie A

Nella stagione 2015/16 furono 15 gli allenatori esonerati. Nel 2016/17 e nel 2017/18 il dato scese a 10, per poi risalire a 12 nel 2018/19 e a 13 nel 2019/20. Il campionato condizionato dalla pandemia non fermò dunque la girandola delle panchine. La stagione 2020/21 registrò invece sette esoneri, uno dei dati più bassi del periodo considerato. Negli anni successivi si tornò a quota 10 nel 2021/22, otto nel 2022/23 e ben 14 nel 2023/24. Nel 2024/25 furono nove gli allenatori sollevati dall’incarico. Anche il 2025/26 ha confermato la tendenza: il conteggio era già arrivato a sette esoneri al 24 febbraio, per poi salire a otto nel corso del campionato.

Il dato più significativo non è soltanto il numero complessivo dei tecnici allontanati, ma la frequenza con cui le società scelgono di intervenire durante la stagione. In un campionato in cui ogni punto può fare la differenza tra salvezza, qualificazione europea e mancati obiettivi economici, il tempo concesso agli allenatori è sempre meno.

La fretta dei club e la pressione dei risultati

Le ragioni di questa tendenza sono diverse. In alcuni casi l’esonero arriva dopo una serie di sconfitte che mette a rischio la permanenza in categoria. In altri, invece, a pesare sono le aspettative disattese, il rendimento inferiore agli investimenti sul mercato o la sensazione che lo spogliatoio abbia perso fiducia nel proprio allenatore.

La pressione non riguarda soltanto le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Anche i club con ambizioni europee possono decidere di intervenire quando la classifica non rispecchia gli obiettivi dichiarati. La stagione 2024/25 lo ha dimostrato con gli avvicendamenti di Daniele De Rossi e Ivan Juric alla Roma e con il cambio sulla panchina della Juventus, dove Thiago Motta fu sostituito da Igor Tudor a marzo.

L’esonero diventa così una risposta immediata a un problema che, in realtà, può avere radici più profonde: una rosa costruita male, un mercato poco funzionale, infortuni, difficoltà ambientali o aspettative eccessive. Cambiare allenatore può dare una scossa, ma non sempre risolve le cause della crisi.

Il cambio in panchina funziona davvero?

I dati, in questo caso, offrono un’indicazione interessante. Un’analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport nel settembre 2026 rileva che, nelle ultime stagioni esaminate, il rendimento medio in termini di punti delle squadre è spesso migliorato dopo l’arrivo di un nuovo allenatore. Nel 2025/26, per esempio, il vantaggio medio rispetto alla gestione precedente è stato di 0,31 punti a partita.

Questo non significa, però, che l’esonero sia sempre la scelta giusta. Il rendimento può migliorare grazie a un nuovo modulo, a una diversa gestione del gruppo o al recupero di giocatori finiti ai margini. Ma può incidere anche il calendario: il nuovo tecnico potrebbe affrontare avversari meno impegnativi, beneficiare del ritorno di elementi infortunati oppure ereditare una squadra destinata comunque a migliorare.

Esiste inoltre il rischio opposto: cambiare troppo presto, impedendo a un progetto di consolidarsi. Un allenatore ha bisogno di tempo per trasmettere le proprie idee, conoscere i giocatori e costruire automatismi. Se ogni difficoltà soprattutto iniziale diventa motivo di rottura, la continuità tecnica finisce per essere un principio enunciato più spesso di quanto venga realmente applicato.

Dalla fiducia iniziale al verdetto del campo

La stagione 2025/26 aveva offerto, almeno inizialmente, un segnale diverso. Alla seconda sosta per le nazionali, nell’ottobre 2025, tutte le squadre di Serie A conservavano ancora gli allenatori con cui avevano iniziato il campionato: una situazione che non si verificava da diversi anni.

Poche settimane dopo, però, la situazione cambiò rapidamente e la girandola degli esoneri riprese vigore. È un esempio utile per leggere anche quanto sta accadendo nel 2026/27. La fiducia estiva può durare soltanto poche giornate quando i risultati non rispettano le attese. Le prime sconfitte, soprattutto se accompagnate da prestazioni deludenti, possono accelerare decisioni che fino a poco tempo prima sembravano premature.

I quattro esoneri registrati dall’inizio dell’attuale campionato non rappresentano ancora il bilancio definitivo della stagione, ma sono già un segnale significativo. Il confronto con il passato mostra che il fenomeno non è isolato: la Serie A ha conosciuto annate con dieci, dodici o persino quindici tecnici allontanati.

Una panchina sempre più precaria

Il calcio italiano continua dunque a vivere una contraddizione. Da una parte, le società chiedono agli allenatori di costruire identità, valorizzare i calciatori e sviluppare progetti tecnici credibili. Dall’altra, la necessità di ottenere risultati immediati riduce il margine di errore e rende ogni avvio negativo potenzialmente decisivo.

Albero Gilardino, neo tecnico del Parma

La storia recente dimostra che l’esonero è ormai uno strumento ordinario di gestione, non più soltanto una misura estrema. Ma la frequenza dei cambi non garantisce automaticamente risultati migliori, così come la continuità non assicura il successo.

La vera differenza, probabilmente, la fa la qualità delle decisioni: capire quando una crisi è temporanea e quando, invece, il rapporto tra squadra e allenatore si è davvero esaurito. Nel frattempo, le panchine continuano a saltare e il campionato si conferma un ambiente in cui il tempo è una risorsa sempre più rara. Per gli allenatori, soprattutto, la classifica non è soltanto una misura del rendimento: spesso è anche il conto alla rovescia verso il prossimo esonero.