Serie B, 100 %… incertezza: in testa e coda la classifica è sempre più corta

[IL PUNTO] La 29^ giornata ha rimescolato ancora una volta le carte. Nella volata-promozione 4 squadre in 6 punti: il ko del Monza ha rilanciato Frosinone e Palermo, puntuali ad approfittare del passo falso. E nel prossimo turno scontro diretto tra brianzoli e siciliani. Serratissima la lotta per la salvezza con 8 formazioni racchiuse in 6 lunghezze

Alessandro Salines Lo sport come passione

Lo hanno ribattezzato il “campionato degli italiani”. Ma chiamatelo pure il torneo dell’incertezza. In testa come in coda è una Serie B che non finisce mai di stupire e quando mancano 9 giornate ne vedremo delle belle. Venezia e Monza sembravano poter andare in fuga per la promozione diretta dopo la flessione del Frosinone. Ed invece la sconfitta di Bianco a La Spezia e la vittoria dei ciociari contro la Sampdoria hanno riacceso la corsa per la promozione. Il Venezia inoltre non scappa, il Palermo rientra e nel prossimo turno sfiderà il Monza per l’aggancio.

In zona retrocessione classifica ancora più ingarbugliata e cortissima con 8 squadre in 6 punti dal Pescara a 25 fino a Entella ed Empoli a 31. Pensate che tra il penultimo posto (Bari a 28) e la zona salvezza ci sono soltanto 2 lunghezze.

Rotta verso la Serie A

L’esultanza dei giocatori del Venezia

Quattro squadre in 6 punti: una volata-promozione sempre tirata ed imprevedibile. A questo punto i 4 scontri diretti (Monza-Palermo, Monza-Venezia, Frosinone-Palermo e Venezia-Palermo) rimasti potrebbero fare la differenza. Si partirà sabato prossimo con Monza-Palermo che potrebbe di nuovo rimescolare la classifica.

Il Venezia al comando a quota 63 ha capitalizzato il doppio turno interno battendo la Reggiana dopo l’Avellino. Quarta vittoria nelle ultime 5 gare grazie ad Haps e Doumbia. In casa il Venezia si è confermata quasi infallibile: 39 punti in 14 gare, record del torneo. La capolista ha staccato il Monza ma dietro Frosinone e Palermo hanno tenuto il passo.

Il Monza ha perso partita (la prima del ritorno dopo 9 risultati utili) e vetta a La Spezia. Un ko doloroso dopo il doppio vantaggio di Petagna e Cutrone. Fatale l’espulsione di Carboni che ha dato il là alla rimonta degli spezzini firmata da Artistico, Aurelio e Bandinelli.

Max Alvini

Alle spalle dei brianzoli si è rilanciato il Frosinone: reduce da 3 pareggi di fila, sembrava in affanno ed invece ha battuto nettamente la Sampdoria. Ed è balzato – 2 dal secondo posto. Un aspetto importante: Alvini ha avuto una grande risposta da quei giocatori utilizzati meno, segno di un gruppo unito e soprattutto competitivo. Vittoria pesante del Palermo a Carrara grazie al 20° gol del capocannoniere Pohjanpalo. Per i siciliani sarà fondamentale la sfida di Monza: vincendo raggiungerebbero i brianzoli e potrebbero fare un favore anche al Frosinone al quale andrebbe bene pure il pari.

Il Catanzaro blinda i playoff

Liberali, “stellina” del Catanzaro

La squadra calabrese è stata l’unica a vincere in zona playoff. Tre punti che hanno permesso ad Aquilani di mettere in cassaforte il pass per gli spareggi grazie ad un vantaggio di 12 punti sul nono posto. Il Catanzaro ha rimontato lo 0-2 dell’Empoli (Elia e Nasti) con Pittarello (doppietta) e Cassandro consolidando il quinto posto a 49.

Dietro Modena e Cesena si sono divise la posta nel derby emiliano romagnolo. Ko della Juve Stabia a Mantova. Non ne hanno approfittato le formazioni ai margini come il Sudtirol sconfitto a sorpresa in casa con l’Entella e rimasto a 37. Idem il Padova che ha ceduto ad Avellino.

Corsa-salvezza: un’autentica “tonnara”

Di Nardo, autore di una doppietta (Foto © Pescara Calcio)

La terza vittoria nelle ultime 5 partite (in tutto 10 punti col pari di Frosinone) del fanalino di coda Pescara rende l’idea di quanto sia diventata ingarbugliata lotta per non retrocedere. Gli abruzzesi hanno accorciato la classifica battendo (4-0, doppietta di Di Nardo, reti di Insigne e Valzania) il Bari in uno scontro diretto fondamentale. Il Pescara è a 3 punti dai pugliesi che dopo 7 punti nelle ultime 3 sono crollati. Hanno vinto Spezia e Mantova: i liguri hanno agganciato in zona playout la Reggiana, stesso discorso per lombardi che hanno raggiunto la Sampdoria.

A destra Di Mario dell’Entella in un duello con Cichella

I blucerchiati, travolti a Frosinone, hanno incassato la terza sconfitta nelle ultime tanto che i tecnici Salvatore Foti e Angelo Gregucci sono stati esonerati. Gruppo affidato ad Attilio Lombardo: club al lavoro per il sostituto. Successi preziosi per l’Entella che sale a 31 appaiata con l’Empoli e l’Avellino balzato a 33. Devono iniziare a guardarsi le spalle lo stesso Empoli e la Carrarese.

Prossimo turno

Moreno Longo ai tempi del Frosinone

La 30^ giornata, prima del secondo turno infrasettimanale di marzo di martedì 17 e mercoledì, si aprirà venerdì con l’anticipo Modena-Spezia. Sabato il grosso del programma con il clou rappresentato da Monza-Palermo alle 17.15. Il Venezia invece sarà di scena alle 19.30 al “Ferraris” contro la Sampdoria in un match alquanto delicato. Il Frosinone invece sarà impegnato alle 15 a Cesena.

Sempre sabato alle 15 Bari-Reggiana (uno scontro salvezza al calor bianco), Empoli-Mantova, Juve Stabia-Carrarese e Padova-Catanzaro. Domenica le ultime due sfide: alle 15 Entella-Avellino e alle 17.15 Sudtirol-Pescara.