Serie B, al caos non c’è mai fine

[SURREALE] Dalla penalizzazione alla radiazione: il caso-Brescia continua a riservare colpi di scena. La società verso la cancellazione dal calcio professionistico dopo il mancato pagamento delle spettanze necessarie per l'iscrizione al campionato. Ma il paradosso è che martedì prossimo il club lombardo sosterrà l'appello dopo il - 8. Il Frosinone vicino alla salvezza (Possanzini per la panchina?), la Salernitana sul piede di guerra, la Samp vede i playout

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il caos è completo. E chi ci capisce è bravo. Il Brescia alle 15 di un pomeriggio bollente è “virtualmente fallito”, come ha scritto il Giornale di Brescia. Martedì 10 giugno lo stesso Brescia sarà davanti alla Corte Federale per l’appello del processo sportivo che l’ha penalizzata di 4 punti per questa stagione ed altrettanti per la prossima. Sembra una barzelletta ed invece è il paradosso che sta vivendo la Serie B con scenari imprevedibili in un’estate che si preannuncia torrida.

A questo punto la salvezza diretta del Frosinone ed i playout Salernitana-Sampdoria (la Lega ha fissato le date: 15 e 20 giugno) sembrano assodati. Ma le polemiche divampano come le “minacce” di ricorsi e controricorsi.

Il Brescia out dopo 114 anni

Il club lombardo non ha rispettato la scadenza dei pagamenti di stipendi, contributi e rata all’Agenzia delle Entrate necessari per l’iscrizione al prossimo campionato (Serie B o C che sia). Una cifra intorno ai 3 milioni. Il presidente Massimo Cellino, incassato il no dalla Figc per una proroga, non ha voluto coprire la somma dopo giorni di tira e molla con la trattativa per la cessione della società al fondo americano che non è mai decollata. Dopo una notte ed una mattinata drammatica dal punto di vista sportivo, è arrivato l’epilogo più brutto tra le lacrime dei dipendenti e la contestazione dei tifosi sotto la sede in via Solferino.

Nella prossima stagione il “Rigamonti” di Brescia rischia di rimanere vuoto

Cellino si è confermato un personaggio imprevedibile e controverso decretando la fine di una società così gloriosa per una cifra relativamente bassa. Una scelta a dir poco discutibile dal punto di vista imprenditoriale se si considera il valore storico del brand. A Brescia delusione, sconcerto e rabbia. Si ripartirà dai dilettanti a meno che non ci siano altre iniziative.

L’Amministrazione comunale nelle prossime ore incontrerà Giuseppe Pasini, Lodovico Camozzi e Sandro Musso, presidenti di Lumezzane, Feralpi ed Ospitaletto. L’idea sarebbe di creare una nuova società, utilizzando il vecchio nome Brescia Calcio 1911. L’obiettivo è restare in Serie C.

Un processo pro forma?

Salvo colpi di scena, martedì prossimo alle 16 in via telematica si svolgerà l’appello del processo di primo grado che ha condannato il Brescia ad 8 punti di penalizzazione dopo il deferimento per i pagamenti irregolari di Irpef e contributi Inps tramite crediti d’imposta risultati inesistenti. E’ un paradosso ma da Brescia fanno sapere che si tratta di vicende che viaggiano su due binari paralleli.

I legali del Brescia porteranno le loro ragioni pur consapevoli che non ci sarà più futuro tra i professionisti. In un secondo momento sarà la CoviSoc a prendere atto del mancato pagamento delle spettanze e di conseguenza il Consiglio federale decreterà la radiazione del club lombardo. Questo avverrà presumibilmente a inizio luglio.

Le reazioni

Il Frosinone continua a mantenere un profilo basso pur avendo partecipato al processo di primo grado come terza parte. Una linea tenuta sin dall’inizio della vicenda con la squadra che prosegue ad allenarsi e con uno sguardo al futuro. Detto di Bianco sulla strada di Monza, per la panchina spunta il nome di Davide Possanzini, tecnico in uscita dal Mantova. Inoltre torna d’attualità anche Alberto Aquilani, già accostato al Frosinone in passato.

Alberto Aquilani

Sul piede di guerra la Salernitana che si sente penalizzata e nel capoluogo campano resta forte la convinzione che si sarebbero dovuto giocare i playout tra Salernitana e Frosinone. La società granata inoltre è rimasta spiazzata dalle ultime notizie: in caso di bocciatura del ricorso del Brescia, avrebbe presentato ricorso al Tar per bloccare i playout con la Sampdoria. Quest’ipotesi ora sembra complicarsi anche se non è del tutto tramontata. Ed alcuni esponenti della società campana vorrebbero comunque perseguirla ritenendo illegittimo il rinvio dei playout col Frosinone.

Altro clima alla Sampdoria che vede sempre più vicina la possibilità di giocare i playout per cercare di evitare la retrocessione in Serie C che il campo ha decretato a fine campionato.