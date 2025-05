Serie B, il Frosinone è salvo: ma che caos!

Penalizzazione al Brescia, salta Salernitana-Frosinone e cambia tutto. Il Brescia scivola al terzultimo posto e retrocede direttamente con Cittadella e Cosenza. Il Frosinone si salva, la Salernitana va al playout con il miglior piazzamento. E la Sampdoria, finita nel baratro, viene miracolosamente riammessa allo spareggio salvezza.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone si salva. Ma non in campo — stavolta è il tribunale a decretare la permanenza dei giallazzurri in Serie B. Una penalizzazione in arrivo per il Brescia (si parla di -4 punti) ha stravolto la classifica finale, rimescolato i verdetti, e riscritto il destino di mezza coda del campionato.

Fino ad oggi, il Frosinone era atteso a Salerno per giocarsi la salvezza nel primo turno di playout. Oggi, invece, è ufficialmente salvo. Il Brescia, a causa di gravi irregolarità fiscali, si vede retrocesso al terzultimo posto. Con questo colpo di scena, i canarini guadagnano una posizione in classifica e si tirano fuori dal pantano. Senza playout, senza appendici, senza bisogno di scendere in campo.

All’atto pratico: con il -4, il Brescia scivola al terzultimo posto e retrocede direttamente con Cittadella e Cosenza. Ma la vera scossa è in alto: Frosinone si salva, Salernitana va al playout con il miglior piazzamento, e la Sampdoria, finita nel baratro, viene miracolosamente riammessa allo spareggio salvezza. È come se avessero attivato il VAR sul campionato… ma a tempo scaduto.

Salernitana-Frosinone? Cancellata

La Lega B non ha perso tempo: la gara di domani tra Salernitana e Frosinone è stata annullata. Non si gioca più. Al suo posto si prepara un nuovo playout tra Salernitana e Sampdoria, con ritorno all’Arechi. Un ribaltone che ha del clamoroso, ma che stavolta sorride al Frosinone.

Tutta la rivoluzione nasce da un buco fiscale. Il Brescia, per coprire stipendi e contributi entro la scadenza del 16 febbraio, ha presentato dei crediti d’imposta (una somma che un’azienda può scalare dalle tasse da pagare, come compensazione per spese o investimenti agevolati dallo Stato) risultati poi inesistenti. La Covisoc ha atteso mesi la verifica dell’Agenzia delle Entrate, che solo venerdì scorso — il 16 maggio — ha confermato l’irregolarità. Da lì, la FIGC ha corso per chiudere le indagini e avvisare la Procura federale.

Che succede adesso?

Il primo grado di giudizio arriverà nei prossimi giorni. Se la sanzione sarà confermata — come sembra probabile — il Brescia andrà giù in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Il Frosinone, invece, può tirare un sospiro di sollievo: la stagione finisce qui, con una salvezza conquistata in parte sul campo e soprattutto grazie alla regolarità nei conti.

È una salvezza anomala ma meritata. In un campionato durissimo e incerto fino all’ultima giornata, il Frosinone ha lottato fino alla fine e ha sempre rispettato le regole. La classifica dice che i giallazzurri restano in B — e tanto basta. Ora si volta pagina: la prossima stagione parte da qui, con una lezione chiara in mente. In Serie B non basta solo giocare bene. Bisogna anche essere solidi, seri e — soprattutto — in regola.

È la salvezza della società più che della squadra.