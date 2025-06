Serie B, il risiko delle panchine: conferme, novità e tante incertezze

[IL MOSAICO] Sono 9 le squadre che hanno già scelto l'allenatore. Otto club nel segno della continuità, il Monza ha puntato sull'ex canarino Bianco. Per il resto presidenti e direttori in campo per ingaggiare il nome giusto. Il Frosinone al lavoro sottotraccia

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il risiko delle panchine è il gioco dell’estate calcistica in tutte le latitudini e nei campionati di ogni livello. Ancor prima del mercato. Non fa eccezione la Serie B anche se tra playoff, caso-Brescia e playout ancora da disputare presidenti e dirigenti hanno adottato una tattica attendistica. E sono solo 9 le squadre che hanno scelto l’allenatore: 8 conferme ed una novità. Ben 11 club sono senza tecnico aspettando la decisione giusta. Tra queste anche il Frosinone che ha salutato Paolo Bianco ed ha sotto contratto Vincenzo Vivarini e Leandro Greco.

La prima novità

Finora è l’ex giallazzurro Paolo Bianco, l’unico allenatore nuovo del torneo. Il tecnico pugliese è approdato al Monza, fresco di retrocessione ed ha preso il posto di un altro ex frusinate Alessandro Nesta. La parentesi in Ciociaria con 20 punti in 12 gare e la salvezza sono bastate per mettersi mostra e conquistare la fiducia di Adriano Galliani che lo ha designato come l’uomo giusto per affidargli il rilancio della formazione brianzola.

Adriano Galliani. (Foto: Paolo Lo Debole / Imagoeconomica)

Bianco ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Un’occasione importante per Bianco che potrà dimostrare il suo valore iniziando la stagione sulla panchina di una squadra ambiziosa malgrado le voci di una cessione della società.

Le conferme

Fabrizio Castori, confermato dal Sudtirol

Otto le società che hanno scelto la strada della continuità a partire dalle neo promosse Avellino e Padova. Gli irpini saranno guidati ancora Raffaele Biancolino e i veneti da Matteo Andreoletti. Due tecnici emergenti che dovranno dimostrare di avere le carte in regola per allenare in Serie B.

La Carrarese ha confermato Antonio Calabro dopo l’ottimo campionato culminato con la salvezza. Stesso discorso per quanto riguarda Davide Possanzini (Mantova), Fabrizio Castori (Sudtirol) e Davide Dionigi (Reggiana). Il Cesena andrà avanti con Michele Mignani reduce dal settimo posto e dai playoff.

Caselle vuote

Alberto Aquilani

Il Bari, finita l’era-Longo, ha inseguito invano Alessandro Nesta che ha rifiutato l’offerta. I pugliesi puntano su Ignazio Abate, reduce dall’esonero a Terni ma tecnico di grande prospettiva. Il Catanzaro ha virato su Alberto Aquilani dopo il divorzio da Fabio Caserta. L’ex centrocampista della Roma era stato accostato ai calabresi anche la scorsa stagione per sostituire Vivarini. Ma piace pure anche Abate. La matricola Pescara vuole il rinnovo di Silvio Baldini: nel week-end incontro decisivo.

Il Palermo ha chiuso con Pippo Inzaghi ma manca l’annuncio che può esssere una formalità o non. Il Modena ha individuato Andrea Sottil come successore di Paolo Mandelli. L’altra neo promossa Entella ha nel mirino Andrea Chiappella, ex Giana Erminio che prenderà il posto di Fabio Gallo. L’Empoli, chiuso il rapporto con Roberto D’Aversa, cercherà di tornare in Serie A affidando la panchina a Guido Pagliuca, uno dei principali dell’exploit della Juve Stabia, orientata a scommettere sull’esperienza di Attilio Tesser.

Pasquale Marino

Il Venezia, archiviato il capitolo-Di Francesco (approderà al Lecce), ha sondato Fabio Pecchia e Giovanni Stroppa che non resterà alla Cremonese malgrado la promozione. Dopo il playout si capiranno le intenzioni della vincitrice tra Salernitana e Sampdoria. I granata, in caso di vittoria, dovrebbe proseguire con Pasquale Marino. Molto più incerta la situazione nella Sampdoria che, a prescindere dal risultato dei playout, non dovrebbe andare avanti con Alberico Evani.

Dulcis in fundo il Frosinone

Leandro Greco

Discorso a parte per la squadra giallazzurra. Partito Bianco, restano sotto contratto Vincenzo Vivarini e Leandro Greco. Sono circolati i nomi di Fabio Caserta, Ignazio Abate e soprattutto Giorgio Gorgone, ex secondo di Stellone e già tecnico della Primavera. Ma sono voci non confermate da nessuna delle parti. Altre voci parlano di un Greco-bis che comunque avrebbe offerte dalle Primavere di Roma e Cagliari.

La società probabilmente sta lavorando sottotraccia e difficile saperne di più. Crocevia la conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe di mercoledì 25. Entro quel giorno il discorso-allenatore dovrebbe chiudersi.