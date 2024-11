Serie B, la passione supera i risultati

Frosinone e Sampdoria primeggiano nel differenziale tra il numero degli abbonati e i risultati. Ma in campo giallazzurri e blucerchiati soffrono: l’amore per la squadra del cuore dovrebbe avere maggiore corrispondenza nel gioco. Al contrario Pisa, Sassuolo e Spezia chiudono la speciale graduatoria: meno tifosi ma tanti punti

Alessandro Salines Lo sport come passione

Hanno ragione i tifosi quando cantano a squarciagola: “Meritiamo di più, meritiamo di più…”. In Serie B infatti la passione supera i risultati in maniera anche clamorosa. La curiosa graduatoria stilata dal quotidiano genovese Secolo XIX sulla differenza tra la classifica degli abbonati e quella del campo parla chiaro. Ai primi posti spiccano formazioni che faticano e soffrono ma possono vantare il maggior numero di spettatori del campionato.

Il caso più eclatante è proprio il Frosinone: in vetta nella speciale graduatoria grazie al quarto posto per numero di abbonati e al ventesimo nella classifica generale. Ed è la dimostrazione che i sostenitori giallazzurri avrebbero meritato una stagione più ricca di soddisfazioni. Insomma se la somma dei tifosi fosse convertibile in punti, i giallazzurri sarebbero nei piani altissimi e la musica in città sarebbe tutt’altra.

Frosinone e Sampdoria grandi flop

Il colpo d’occhio dello “Stirpe”

Ciociari e doriani hanno deluso su tutta la linea: i primi sono ultimi a 10 punti, i secondi dodicesimi a quota 15 nonostante un mercato faranoico ed ambizioni di promozione diretta. Eppure ad inizio campionato la risposta dei tifosi è stata a dir poco importante. Il Frosinone, malgrado la retrocessione, ha registrato 8.168 abbonati (4° in Serie B). Ancora meglio la Sampdoria con 19.405 (record del torneo). I risultati però non hanno corrisposto la passione. Della serie: il pubblico può regalare una grande spinta ma poi spetta alla squadra cavalcarla e conquistare le vittorie.

Andrea Sottil, tecnico della Sampdoria

Il Frosinone guida la classifica con un +16 calcolato tra il 4° posto per numero di abbonati ed il 20° del campo. A ruota la Sampdoria con +11 (1°-12°). Seguono Reggiana +9 (6°-15°) e Modena +6 (8°-14°). Un po’ più allineato il differenziale del Palermo, settimo a 17 (in zona playoff) e secondo come numero di abbonati (13.680).

Lo strano caso delle prime tre

La gioia dei giocatori del Pisa

Pisa, Sassuolo e Spezia comandano il campionato senza infingimenti ma sono le formazioni con i differenziali peggiori tra abbonati e posizione in classifica. Insomma ad inizio stagione non hanno ottenuto grande fiducia da parte dei tifosi che si stanno ricredendo ed ora seguono i loro beniamini con tanta passione.

La capolista Pisa è penultima della speciale graduatoria con -10. E’ 11^ per abbonati (4.939). Fanalino di coda il Sassuolo di Grosso a -13. Gli emiliani sul campo sono secondi a quota 28, 15° per abbonati (2.169). Lo Spezia è terz’ultimo a -9 grazie al terzo posto a 27 e al 12° per abbonamenti (4.712).

Le altre

Michele Mignani, tecnico del Cesena

Pari allo zero le differenze di Mantova e Sudtirol. I lombardi sono decimi in campionato e per numero di abbonati (5.619), gli altoatesini diciottesimi (816). Quasi allineati Cesena e Bari con +1. La squadra di Mignani è quarta e terza nel computo delle tessere sottoscritte (8.548). Sesto e quinto il Bari con 17 punti e 7.154 abbonamenti. La classifica inoltre vede la Salernitana a +4, il Catanzaro ed il Cittadella a +2. Segno meno per Cremonese (-2), Carrarese (-3), Cosenza (-5), Brescia (-6) e Juve Stabia (-7).