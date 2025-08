Serie B, la prima griglia: favorite e outsider, lotta playoff e salvezza

[L'ANALISI] A tre settimane dal via del campionato la situazione delle 20 squadre in lizza. Si preannuncia al solito un torneo incerto ed equilibrato. Ad oggi in prima fila sembrano esserci Palermo, Spezia, Bari e le retrocesse Empoli, Monza e Venezia. Poi il gruppone (Frosinone compreso) che ballerà tra gli spareggi-promozione e la zona retrocessione. Occhio alle matricole

Alessandro Salines Lo sport come passione

Calendario fatto, squadre in ritiro, amichevoli a go-go, Coppa Italia alle porte, tre settimane o giù di lì dal via della nuova Serie B. Ci siamo o quasi: la 94^ edizione del campionato degli italiani è all’orizzonte. Qual è allora lo stato dell’arte? Proviamo a disegnare una prima griglia di partenza anche se il mercato aperto fino al 1 settembre potrebbe spostare l’asticella.

Tuttavia i pronostici pendono per il Palermo dello specialista Pippo Inzaghi, lo Spezia, sconfitto nell’ultima finale playoff, ed il Bari stanco di fare la comparsa. Tra le favorite trovano un posto anche le retrocesse (Monza, Venezia ed Empoli) ma dovranno essere in grado di calarsi nella nuova realtà per non pagare dazio come la Salernitana nell’ultimo torneo. Poi tanto equilibrio con playoff, playout e retrocessione sempre più contigui. “La scorsa Serie B è stato il torneo europeo con meno distacco di punti (14 ndr) tra la quinta e la diciassettesima“, ha rivelato il presidente della Lega B Paolo Bedin in occasione della presentazione del calendario.

La corsa alla promozione diretta

Pippo Inzaghi

Il Palermo non si nasconde: l’arrivo di Pippo Inzaghi, reduce alla promozione al Pisa, è un segnale preciso. Come i primi rinforzi: Augello, Gyasi, Bani e Palumbo vanno ad integrare un organico già forte. Lo Spezia, smaltita la delusione dei playoff, è ripartito dal tecnico Luca D’Angelo, una garanzia. I liguri vogliono riprovare la scalata. La rosa è competitiva, il mercato finora intrigante con i 2 giovani bomber Vlahovic dell’Atalanta ed Artistico dal Cosenza via Lazio. Riscattato dal Palermo Aurelio, rientrano dai prestiti Antonucci, Verde e Zurkowski. Da valutare se resteranno.

Il portiere Cerofolini passato dal Frosinone al Bari

Il Bari fa sul serio e mira in alto. Il neo tecnico Fabio Caserta è un nome di tutto rispetto per la categoria. Importante il mercato messo in campo con l’ex canarino Cerofolini per la porta, gli svincolati dal Brescia Verreth, Dickmann e Moncini, il giovane della Roma Pagano, l’esperto centravanti Gytkiaer, Nikolau e Rao (baby-bomber proveniente dal Napoli).

Retrocesse ambiziose

Giovanni Stroppa

I bookmakers quotano favorite Empoli, Venezia e Monza scese dalla Serie A. Forti del paracadute milionario, possono ambire ai piani altissimi della classifica. Nulla è scontato però. Il caso della Salernitana retrocessa in Serie C e del Frosinone che ha rischiato di brutto sono una spia. L’Empoli si è affidato al tecnico Guido Pagliuca, rivelazione lo scorso campionato con la Juve Stabia. Fatta cassa con Fazzini (Fiorentina) e Marianucci (Napoli), sono arrivati buoni rinforzi: Ceesay, Pellegri, Franco Carboni, Curto e Fulignati.

Il Venezia, archiviata l’era-Di Francesco, ha voluto in panchina Giovanni Stroppa, protagonista della promozione della Cremonese. Una scelta emblematica sulle ambizioni dei lagunari che si sono rinforzati con Franjic, Korac, Compagnon, Adorante (17 gol nel torneo scorso con la Juve Stabia) e Casas. Importanti i riscatti di Nicolussi Caviglia, Stankovic e Candé.

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Per il Monza invece inizia un’altra storia. La famiglia Berlusconi ha ceduto la proprietà ad un gruppo americano. L’ex Frosinone Paolo Bianco dovrà rilanciare i brianzoli. Diverse le cessioni per alleggerire il bilancio e sfoltire la rosa. E non è finita. Innesti mirati comunque come il portiere Thiam, Obiang, Sardo, Bakoune, Galazzi e Lucchesi.

Tra sogno e salvezza

Thomas Battistella

Juve Stabia, Catanzaro e Cesena cercheranno di ripetere l’exploit della scorsa stagione quando hanno conquistato i playoff. Non sarà facile per tanti motivi e perciò grande cautela. Piedi per terra: il primo obiettivo sarà la salvezza. La Juve Stabia ripartirà senza il tecnico Pagliuca ed alcuni elementi chiave quali il bomber Adorante, Thiam, Floriani, Rocchetti, Fortini, Sgarbi e Dubickas. Sostituirli non sarà una passeggiata. I campani hanno scelto l’allenatore emergente Ignazio Abate sperando di replicare il percorso di Pagliuca. Tra i rinforzi spiccano finora Carissoni, De Pieri, Battistella, Burnete e i 2 giovani Boer e Mannini arrivati dalla Roma. Ma il mercato non è certamente chiuso.

Anche il Catanzaro ha dovuto cambiare allenatore (Alberto Aquilani al posto di Caserta) e sarà difficile riproporsi a causa di partenze importanti. Comunque la certezza è la conferma del capitano, bandiera e goleador Iemmello (17 gol il campionato passato). Tra gli acquisti gli ex giallazzurri Di Chiara e Bettella, difensori di sicuro affidamento. Poi presi i vari Rispoli, Seha, Nuamah, Cissé e Favasuli.

Il difensore Bettella passato al Catanzaro (Foto © Mario Salati)

Il Cesena nel segno della continuità a partire dal tecnico Michele Mignani. E’ rimasto l’attaccante Shpendi, 11 reti la stagione scorsa malgrado abbia saltato buona parte del torneo per un infortunio. Buoni gli innesti di Bisoli e Zaro che regaleranno esperienza, sostanza e qualità ad un gruppo comunque rodato.

Incognita-Sampdoria

Un anno fa la formazione doriana era accreditata tra le favorite. Sul campo invece è retrocessa ma il caso-Brescia l’ha rimessa in pista. In questo momento futuro e obiettivi indecifrabili, la società deve far quadrare i conti. Scelto un allenatore emergente come Massimo Donati al debutto in Serie B.

L’attaccante Cuni ingaggiato dalla Sampdoria (Foto: Federico Proietti © Ansa)

La rosa sarà sfoltita e soprattutto alleggerita degli ingaggi più pesanti (Tutino ad esempio richiesto da più parti). Il primo movimento in entrata è il prestito dal Rubin Kazan di Cuni, ex attaccante del Frosinone. Per ora è rimasto Coda, bomber di tutti i tempi della B con 135 gol insieme a Schwoch. Alla fine però potrebbe lasciare Genova se troverà una sistemazione adeguata.

Centro classifica e zona rossa

Zampano, rinforzo del Modena

Più proiettata verso i playoff il Modena, guidato da Andrea Sottil. Il mercato conferma le ambizioni dei gialli. Dal portiere Chichizola all’esterno Zampano (ex canarino) fino ai vari Adorni, Di Mariano, Pyythia, Dellavalle e Massolin sono acquisti di un certo rilievo. Sudtirol, Carrarese, Mantova e Reggiana dovranno prima di tutto guardarsi le spalle sperando alla fine di sognare più che di soffrire. Tutte e quattro hanno confermato il tecnico e potrebbe essere un punto a favore.

Il decano degli allenatori Fabrizio Castori è la garanzia del Sudtirol che ha puntellato la rosa con Vergani, M. Coulibaly, Bordon, Pecorino (ex Frosinone), Tronchin ed Italeng. La Carrarese di Toscano ha integrato il gruppo storico (Bleve, Illanes, Imperiale, Oliana, Zuelli, Torregrossa solo per qualche qualche nome) con una serie di giovani interessanti come Bohzanaj, Di Stefano (già al Frosinone), Accornero, Parlanti, Rubino e Garofani (portiere fiuggino).

L’ex canarino Distefano ingaggiato dalla Carrarese

La conferma del tecnico Davide Possanzini, ambito da diversi club, è stato il grande colpo del Mantova per continuare un lavoro intrapreso due stagioni fa e migliorare il piazzamento del torneo scorso. Da segnalare gli innesti di qualità ed esperienza dei vari Majer, Falletti, Mantovani ed Andrenacci. Stesso discorso per la Reggina. Davide Dionigi, dopo la salvezza, proverà a fare meglio. Buoni gli acquisti del difensore Papetti e del centrocampista Bertagnoli, svincolati dal Brescia. Bozzolan, Tavsan e Rover altri volti nuovi di qualità.

Outsider-Frosinone

Il portiere Sherri

Mai come in questa stagione il Frosinone potrebbe recitare il ruolo dell’outsider. Chiuso un ciclo con l’addio di Guido Angelozzi, la squadra ciociara affronterà il suo 14° campionato di Serie B a fari spenti. Difficile quindi posizionare i ciociari in un’ideale griglia. Obiettivo minimo ovviamente la salvezza. Possibilmente meno tribolata dell’ultimo campionato. Nuovi il diesse (Castagnini) ed il tecnico (Alvini), finora è stato un mercato in linea con i programmi.

Giocatori giovani e spese oculate: ecco quindi Jacopo Gelli, Sherri, Lolic, Gori, Corrado, Calvani, Raimondo e Masciangelo. L’infortunio di Gori (28 gol in Serie D la stagione passata) ha creato qualche problema e bisognerà prendere un sostituto. Il centrocampista Francesco Gelli, rientrato dal prestito alla Cremonese, potrebbe essere un buon rinforzo e non a caso Alvini lo ha schierato titolare nelle prime amichevoli. La squadra comunque è incompleta e da qui alla fine del mercato non mancheranno i movimenti.

Il diesse giallazzurro Renzo Castagnini

“Finora le cose sono andate come volevamo – ha detto Castagnini – Dobbiamo fare ancora qualcosa sia in entrata che in uscita ma c’è ancora un mese di tempo. Va puntellato il centrocampo (Calò del Cesena? ndr). Comunque siamo abbastanza soddisfatti”. Obiettivo? “Partire per salvarsi mi sembra riduttivo, dire che si punta a vincere potrebbe sembrare da presuntuosi. Dobbiamo lavorare per far bene e nel calcio bisogna sognare. Siamo carichi, c’è grande entusiasmo”, ha chiosato il diesse.

“Sicuramente manca qualcosa, lo sappiamo ed abbiamo le idee chiare”, ha aggiunto Alvini che sull’obiettivo è stato chiaro: “Il presidente lo ha anticipato: è la salvezza – ha continuato il tecnico – L’importante è avere un’identità precisa, uno stile riconoscibile e provare a condurre la partita. Una squadra aggressiva. Poi ci puoi riuscire o no, ma conterà la mentalità”.

Professione neopromosse

Roberto Insigne approdato all’Avellino

Avellino, Entella, Padova e Pescara (in rigoroso ordine alfabetico) si presenteranno agguerrite e competitive com’è nella tradizione delle neopromosse in Serie B. Se l’obiettivo dichiarata è la salvezza, un posto nei playoff non è una chimera. Tra l’altro si tratta di squadre che hanno spesso militato tra i cadetti e persino in A. L’entusiasmo farà il resto come ad Avellino che già può contare su oltre 7.000 abbonati. Gli irpini, allenati dal riconfermato Raffaele Biancolino, hanno rinforzato l’attacco con 2 due pezzi grossi Favilli e Roberto Insigne. E si tratta per Tutino della Samp. Ma anche gli altri acquisti non sono da meno: Daffara, D’Andrea, Kumi, Milani, Crespi, Simic, Gyabuaa, Besaggio e Marchisano.

Il Padova del debuttante tecnico Andreoletti potrà contare sull’esperienza e la qualità del Papu Gomez, di Baselli, Ghiglione e Barreca. I giovani Seghetti, Bacci, Harder, Villa, Silva e Di Maggio daranno il loro contributo. Andreoletti è soddisfatto anche se l’organico andrà completato. Vincenzo Vivarini cercherà il rilancio in un Pescara ancora da costruire. A parte qualche giovane come Graziani della Roma, è arrivato il trequartista Olzer svincolato dal Brescia. Tra i pali è vicino Desplanches del Palermo, in attacco il sogno è Lapadula o Coda.

Vincenzo Vivarini, allenatore del Pescara

L’esordiente trainer Andrea Chiappella è una delle novità della Virtus Entella, tornato in Serie B a distanza di 4 anni. Rinforzo di spicco il centrocampista Benali. Sono arrivati poi Colombi, Palomba, Mezzoni, Nichetti (pupillo di Chiappella), Dalla Vecchia, Fumagalli e Russo. Ma il mercato non è chiuso e a Chiavari sono previsti ulteriori entrate ed uscite.