Show, ambiente e sicurezza: il Rally del Lazio Cassino al debutto tricolore

[L'EVENTO] Martedì 12 agosto apriranno le iscrizioni della gara che per la prima volta sarà valida come campionato italiano. Una tappa importantissima che potrebbe decidere l'assegnazione del titolo. Gli organizzatori Max Rendina e M33 punteranno sulla valorizzazione del territorio e delle sue istituzioni più prestigiose come l'Università impegnata nel progetto Formula Student

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il conto alla rovescia segna – 35 giorni, corre veloce e soprattutto alza il livello delle emozioni. A Cassino l’11, 12 e 13 settembre infatti si scriverà la storia: il Rally del Lazio Cassino per la prima volta sarà valido come sesto round del Campionato Italiano Assoluto Sparco. Un evento straordinario per il territorio. Non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale ed economico. Con un occhio sulla sostenibilità ed educazione. L’organizzazione procede a pieno ritmo, il programma è quasi pronto con l’apertura delle iscrizioni fissate per martedì 12 agosto.

L’orgoglio e la visione di Max

Reduce dal successo straordinario del Rally di Roma Capitale, Max Rendina si è gettato a capofitto nella regia del Rally del Lazio Cassino. Un impegno non da meno che sta portando avanti con la solita determinazione e competenza.

“Ospitare il CIAR Sparco a Cassino è per noi un motivo di grande orgoglio – ha commentato Rendina promotore dell’evento insieme a M33 – Ma è anche una responsabilità che affrontiamo con entusiasmo e massimo impegno. Stiamo lavorando per un’edizione di alto profilo, capace di valorizzare al meglio le collaborazioni in essere e offrire a tutti i partecipanti un’esperienza tecnica e sportiva di assoluto livello”.

Max Rendina

Come per il Rally di Roma, Rendina punterà anche a Cassino sulla sostenibilità ambientale. La chiave vincente per le manifestazioni motoristiche in un momento dove le tematiche ecologiche sono in primo piano. “Il percorso presenta importanti novità e grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità, con iniziative mirate a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere le eccellenze del territorio. Vi diamo appuntamento dall’11 al 13 settembre”, ha chiosato Rendina.

Tappa decisiva per il titolo tricolore

L’emozione sarà doppia. Oltre a quella della prima volta, il Rally del Lazio Cassino potrebbe diventare una tappa decisiva per l’assegnazione del titolo italiano. Considerata la situazione di classifica con la sfida tra Giandomenico Basso e Andrea Crugnola. Un duello che sulle strade del cassinate si rinnoverà e non è escluso che segni la svolta del campionato. Comunque sia sarà una gara vera, intensa e selettiva.

Un bolide in gara a Cassino

Cassino sarà il cuore pulsante della gara: ospiterà partenza, arrivo e parco assistenza. La corsa toccherà Itri, uno dei borghi della Riviera di Ulisse, che abbraccerà di nuovo una prova speciale dopo il successo della scorsa edizione. Il Rally del Lazio Cassino sarà aperto giovedì sera 11 settembre da una spettacolare cerimonia in notturna. Dopodiché due giornate complete di gara, venerdì 12 e sabato 13 settembre. Il chilometraggio è di grande interesse, mentre il disegno del percorso ha un respiro europeo che in Ciociaria non è certo una novità.

Una kermesse in crescita

Il Rally del Lazio Cassino s’avvicina

Il Rally del Lazio Cassino in 5 anni ha avuto una crescita esponenziale. Grazie alla competenza e allo spirito di squadra che unisce M33 e la World Events Racing guidata da Emiliano Cardillo, la gara è passata dalla Coppa di Zona al campionato tricolore, dopo essere stata valida per la finale nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport e per il Trofeo Italiano Rally (TIR).

Quest’anno, oltre al Campionato Italiano Assoluto Rally, il Rally del Lazio Cassino sarà valido anche per il Trofeo Lancia, per la GR Yaris Rally Cup e soprattutto per il Tricolore Rally Junior, promosso da ACI Team Italia.

Grande protagonista il territorio

La vera chiave dell’evento è l’identità territoriale che viene valorizzata attraverso un dialogo continuo e costruttivo con istituzioni ed enti come l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con cui è nata una sinergia concreta.

L’Unicas protagonista del Rally del Lazio Cassino

Tra le iniziative più importanti infatti spicca la partecipazione del team universitario impegnato nel progetto Formula Student, la competizione internazionale riservata a studenti di ingegneria, chiamati a progettare, costruire e testare vetture monoposto a ruote scoperte. Coordinati dal professor Giuseppe Tomasso, gli studenti porteranno in esposizione uno dei prototipi sviluppati che sarà affiancato da un’area dimostrativa dedicata alla sicurezza stradale e all’innovazione tecnologica.

In uno stand dedicato all’interno del parco assistenza il pubblico potrà conoscere il lavoro del team e confrontarsi con i protagonisti di un percorso formativo che coniuga passione, competenze e applicazioni reali nel motorsport e nella mobilità sostenibile.

Sicurezza stradale in primo piano

Il Rally del Lazio Cassino nel segno dell’impegno sociale promuoverà importanti campagne per la promozione della sicurezza stradale. Saranno coinvolti piloti e co-piloti: parteciperanno a sessioni informative su come comportarsi in caso di incidente e sulle procedure di evacuazione più efficaci. In questo modo aumenterà la loro sicurezza personale e quella degli spettatori.

Il patron Rendina

Un evento che avrà l’obiettivo di offrire un’esperienza emozionante ma sempre controllata e sicura. Gli organizzatori credono che il rispetto delle norme di sicurezza sia fondamentale non solo per il successo della corsa ma anche per l’affermazione dei valori positivi del rally

A fare da sfondo a questa connessione tra cultura, tecnica, sicurezza e passione sarà l’iconica Abbazia di Montecassino, autentica cartolina di Cassino. Capace di raccontare storia, bellezza e resilienza a livello internazionale.