“Siamo piccoli ma cresceremo”, il Frosinone tra i “Davide” d’Europa

“Siamo piccoli ma cresceremo”. Uno dei Re della canzone italiana, Renato Rascel, la cantava alla fine degli Anni Settanta. L’Italia cercava in qualche di rialzare la testa dopo l’assassinio di Aldo Moro. Alle spalle, ma non troppo, il lungo periodo della strategia della tensione. Si sentiva ancora l’eco degli spari, le notizie quotidiane dei morti ammazzati e delle vittime di gambizzazioni, le bombe delle stragi. “Siamo piccoli ma cresceremo” si cantava davanti alla Tv in bianconero. E poi c’era il calcio, l’arma benefica.

La vittoria valeva 2 punti. In serie A comandava il Milan, alle spalle una ‘piccola’ a sorpresa, il Perugia di Ilario Castagner, Paolo Rossi, del ‘comunista’ Sollier. Dalla Serie B salivano Udinese, Cagliari e Pescara. Quasi mezzo secolo dopo, la società è cambiata e forse anche in peggio ma il calcio è sempre l’arma benefica. Nel quale le piccole giocano, sognano e crescono anche allargando lo sguardo ai campionati europei.

Vittorie, sostenibilità finanziaria e competenze

La francese Lens prima in classifica in Ligue 1 davanti alla corazzata Psg, la connazionale Troyes in vetta saldamente al campionato di Ligue2 a +6 sulla neo battistrada Red Star (squadra di Saint Ouen sur Seine, periferia nord di Parigi, fondata nel 1897 da Jules Rimet, il nonno del calcio, creatore della Coppa del Mondo); la tedesca Elversberg seconda in classifica nel campionato di Bundesliga 2 alle spalle della nobile decaduta Schalke 04 (la capitale dello Sport Gelsenkirchen è nel cuore della Rurh); in Italia il Frosinone primo in classifica in serie B davanti a club che abbondano in pedigree.

La Curva Nord dello stadio “Stirpe”

Mentre in quasi tutti i migliori campionati europei ci si prepara alla 2.a giornata di ritorno (solo in Inghilterra e in Liga2 in Spagna siamo un passo avanti rispetto agli altri campionati),l’analisi al termine dei giorni di andata ci regala queste 5 piccole ‘Davide’ – anche in termini di abitanti, come vedremo – che cercano di non venire sopraffatte tra tanti Golia. Ma come sono arrivate a questi risultati? Innanzitutto vincendo sul campo. E poi utilizzando e ottimizzando al meglio le risorse – dove maggiori e dove minori – e dando fondo a competenze e sinergie.

Radiografia delle provinciali ai vertici in Europa

RICAVI DA FATTURATO 2024 (fonte Deloitte del 2025)

(*) in milioni di euro

Club Euro (*) Previs 2025 Real Madrid 1.045 +26% Barcellona 760,3 -5% ManCity 837,8 +1% PSG 805,9 +1% Arsenal 716 +35% Bayern Monaco 765,4 +3% B. Dortmund 513,7 +22% Milan 397,6 +3% Inter 391 +3%

Non a caso è stato scritto, a proposito delle 5 ‘Davide’ ai vertici nei campionati europei, di risorse differenti. In Bundesliga 2 (in Germania il pacchetto dei ricavi da diritti tv 2025-2029 porta in dote da Sky e Now in streaming 1.1 miliardi a stagione a Bundesliga 1 con tutte le gare trasmesse e Bundesliga 2 con 2 partite per ogni turno) al secondo posto una menzione particolare va fatta per l’Elversberg, squadra della città di appena 13.000 abitanti, come descrive il sito www.cronachedispogliatoio.it, senza una Stazione Ferroviaria e con un solo hotel.

Seconda in classifica fino al giro di boa, sconfitta sabato 3-2 a Norimberga, raggiunta dal Darmstadt (3-3 a Bochum) ma ancora sulla piazza d’onore per differenza reti. Arrivata nel 2023 nella seconda serie tedesca, l’Elversberg gioca in uno stadio che contiene 10.000 spettatori, appena 2.000 in meno degli abitanti, il Ursapharm-Arena. Alla partita praticamente da 0 a 100 anni vanno quasi tutti. Ha sfiorato la promozione in Bundesliga 1 già lo scorso anno. Il tecnico Vincent Wagner ha 13 collaboratori di staff.

I diritti tv rappresentano le principali risorse per le società europeo

In Francia (diritti tv che si sommano tra i 500 milioni all’anno 2024-2029 dalla piattaforma Dazn e i 148 milioni del canale Ligue 1+) primo in classifica in Ligue2 c’è il Troyes, squadra della città di 60.000 abitanti, rinomata per lo shopping e perché dicono sia fatta a forma di tappo di champagne. Sabato scorso il Troyes allenato da Stephen Dumont, a 38 punti, ha ospitato il Reims che era secondo a 32 punti e lo ha battuto 2-1.

Ora la seconda piazza è occupata dalla Red Star, squadra di un comune nei pressi di Parigi. Una zona storicamente povera, una banlieu piena di migranti e di operai, cosparsa di case popolari e sede di un mastodontico mercatino delle pulci. Il club, come scritto datato 1897, detti i natali calcistici ad Helenio Herrera, poi soprannominato il Mago.

C’è una curiosità: la squadra di Saint Ouen gioca nello stesso stadio dal 1909, data della sua costruzione. E ancora un’altra, come riporta il sito www.sportellate.it: con quella maglia giocarono due vittime del regime nazista, uno di questi era italiano: Rino Dalla Negra. All’altro venne intitolato lo stadio: Jean Claude Bauer.

Fenomeno-Frosinone, Lens al top delle provinciali

Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Del Frosinone sappiamo tutto (alla Serie B italiana arrivano le briciole dalla ripartizione dei 900 milioni annui 2024-2029 sancita dai diritti tv, una media che si aggira intorno al di sotto dei 3 milioni di euro per club dopo il nuovo contratto sottoscritto solo con Dazn), i suoi 43.000 abitanti portano allo stadio ‘Benito Stirpe’ inaugurato alla fine di settembre 2017 uno zoccolo duro che ancora va definito per bene e che varia a seconda delle circostanze. In vetta alla classifica a 42 punti, 12 risultati utili di fila, uno strappo impressionante della squadra di Max Alvini. Che alle spalle è inseguito da 6 squadre che in solido sommano 79 stagioni di Serie A.

Il top delle piccole provinciali ‘guastafeste’ lo tocchiamo ancora in Francia, in Ligue 1, dove il Lens al giro di boa guida la classifica a 43 punti, +1 sul PSG dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi. Il Lens – piccola città di 36.000 abitanti – alle spalle ha anche un titolo di Francia, 4 promozioni dalla Ligue 2 e una Coppa di Francia.

Abitanti – squadre Prime serie nazionali

Città Nazione Abitanti Londra Inghilterra 9.100.000 Madrid Spagna 3.280.000 Parigi Francia 2.050.000 Barcellona Spagna 1.670.000 Monaco di Baviera Germania 1.510.000 Milano Italia 1.364.000 Dortmund Germania 587.000 Manchester Inghilterra 552.000 Lens Francia 36.000

Abitanti – squadre Seconde serie nazionali

Città Nazione Abitanti Las Palmas Spagna 515.000 Coventry Inghilterra 344.000 Gelsenkirchen Germania 263.000 Venezia Italia 251.000 Santander Spagna 172.000 Castellón de la Plana Spagna 172.000 Middlesbrough Inghilterra 135.000 Troyes Francia 60.000 Saint-Ouen-sur-Seine Francia 49.000 Frosinone Italia 43.000 Elversberg Germania 13.000

Te la do io la Brexit

Un dato semplice: in Inghilterra si viaggia sul velluto, anzi sulle ali delle… sterline che arrivano dai diritti tv. Un mondo a parte, sia per quanto riguarda le 20 squadre di Premier League che i campionati di Championship (24), League One (24) e League Two (24). Facciamo due conti rapidi nelle tasche degli inglesi. La Premier mette in cassaforte 1.91 miliardi all’anno di diritti tv fino al 2031 ma anche la Championship e le due ‘consorelle’ minori aggiungono 1 miliardo di euro fino al 2029.

Gigio Donnarumma, una delle stelle del calcio inglese

Un paio di raffronti aiutano a comprendere meglio gli sforzi che fanno certi club soprattutto in Italia: l’ultima squadra della Premier nel campionato 2024-2025, il Southampton (quello allenato per 11 giornate anche da Ivan Juric, con altrettante sconfitte) ha incassato 130 ml di euro (il Frosinone l’anno della retrocessione dalla serie A da terz’ultimo era arrivato a circa 30 milioni); lo scorso anno il Liverpool campione d’Inghilterra ha messo nei forzieri 218 milioni, l’Inter campione d’Italia (che fa anche 70.000 spettatori a partita e che quindi dovrebbe vedersi ripartita la quota più importante dei diritti al capitolo specifico, ndr) circa 82 milioni.

Ma non è finita qui. Perché ad aumentare il divario tra la nostra Serie A e la Premier League c’è un altro dato: i club inglesi guadagneranno fino al 2028 dalla vendita dei diritti tv in Medio Oriente e Nord Africa 26 volte quello che guadagnerà la Serie A (25 milioni all’anno) nella stessa area. Basta una moltiplicazione: 26 per 25 uguale 650 milioni di euro all’anno per 3 anni. E fanno altri 2 miliardi circa.

Poi c’è il tema della ripartizione. La Premier League distribuisce il 50% equamente, il 25% si basa sul numero di apparizioni televisive con un importo minimo stabilito e il 25% si basa sulla posizione del club in classifica.

Perché in Inghilterra si possono raggiungere quelle cifre e in Italia no, ad esempio? Una spiegazione proviamo a darla. Da quelle parti gli stadi ci sono in abbondanza anche nel centro delle città, sono comodi e funzionali, sono sempre tutti pieni, raggiungibili facilmente grazie ad una rete di servizi ottimizzati e infrastrutture esistenti, con barriere ridotte al minimo.

A destra Calafiori dell’Arsenal

Un altro confronto: per dare l’accesso ad una strada, come nel caso della zona in cui insiste lo stadio ‘Benito Stirpe’ a Frosinone, probabilmente in Inghilterra non servono 8 anni da parte della politica. Tutto questo… ben di Dio anche in barba alle partite trasmesse in tv perché in Inghilterra c’è una regola, in vigore dagli Anni Sessanta, chiamata 3pm blackout (stop dalle ore 15), che vieta di trasmettere in tv le partite della Premier dalle 14.15 alle 15.15 del sabato. Proprio per incentivare la presenza allo stadio per vedere i club minori. Auguri! Te la do io la Brexit!

Eldorado de Espana

In Spagna La Liga vede al comando club come i blugrana di Flick e i blancos del Real (che dopo l’addio a Xabi Alonso e la debacle di Arbeloa in Coppa cercano un allenatore disperatamente), quindi città-metropoli come Barcellona e Madrid per quanto riguarda la massima serie nazionale. Alle spalle milioni di abitanti e un bacino di tifosi che valica i confini nazionali.

Il Real Madrid festeggia l’ennesimo titolo

Nella Liga 2 guida il Racing Santander, club di una città che ha 172.000 abitanti, vanta 44 partecipazioni a La Liga con un secondo posto e due finali di Coppa del Re. La seconda in classifica da domenica sera – anche se a pari punti con il Las Palmas – è il Castellon, squadra di Castellon de la Plana, nella provincia Valenciana. Città che praticamente affaccia sul mare, zona turistica e commerciale. Lo stadio prende il nome della Città, ha 15.500 posti.

Menzione alla terza a pari merito è d’obbligo: è il Las Palmas, la squadra della capitale di 510.000 abitanti dell’isola di Gran Canaria, una delle 7 isole delle Canarie. In Spagna i ricavi da diritti tv potrebbero venire rappresentati da una curva in ascesa nel grafico: poco meno di 1 miliardo con scadenza 2027 e poi 1 miliardo e 100 milioni circa fino al 2032.

Fatturati moltiplicatori di pani e pesci

L’importanza del brand come anche la partecipazione alle Coppe Europee. Quindi tutto direttamente proporzionale alla risposta del campo. Diceva Sir Alex Ferguson: “L’attacco ti fa vincere le partite, la difesa ti fa vincere i titoli”. E insieme fanno vendere le magliette. Nell’annuale report di ricerca della Deloitte sul calcio europeo, è stata stilata la classifica del fatturato nell’anno 2024 dei Club riferiti i 5 maggiori campionati Europei.

Sir Alex Ferguson (Foto ChinaImages © DepositPhotos.com)

Nella speciale graduatoria riportata, sono state evidenziate le squadre ai primi 2 posti nei massimi campionati di Inghilterra, Germania, Spagna, Italia e Francia. Spaventoso il ricavo del Real Madrid (oltre 1 miliardo) ma altrettanto eloquente il margine percentuale di crescita sul 2025, pari a +26%. Curiosamente i madridisti sono il club più in crisi in questo momento. Ma nella colonna delle previsioni del 2025 ci sono il +35% dell’Arsenal e il +22% del Borussia Dortmund. Milan e Inter, rispettivamente ottava e nona, vantano un gap negativo con il Real di circa 600 milioni di euro.

Infine il Lens. Non appare nella classifica delle prime 10 e nemmeno in quella da 21 a 30 (dove ci sono Napoli e Roma, rispettivamente con 253,9 e 249 milioni di euro) ma si gode per ora il trespolo della Ligue 1.

Serie B e il manuale di sopravvivenza

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone

Torniamo alle cose più vicine. La questione mutualità-ricavi da diritti tv per la Serie B è una questione annosa. In ballo c’è sempre l’l% che serve per arrivare al famoso 7% (e non più 7.5%) che la serie A avrebbe dovuto corrispondere alla serie Cadetta ma non lo fa più dal 2016. Per quanto riguarda la Serie B, i diritti televisivi e la “mutualità” sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

una quota del 10% delle risorse sulla base degli Emolumenti dei Giocatori U21 Convocabili dalla FIGC

una quota del 53% delle risorse sulla base del Minutaggio dei Giocatori U23 Convocabili dalla FIGC

una quota del 22% delle risorse sulla base delle spese sostenute per il settore giovanile

una quota del 15% delle risorse sulla base delle spese sostenute per le infrastrutture

Assume particolare rilevanza, quindi, nella tenuta del Frosinone Calcio il tema della sostenibilità interna. Che ha corrispondenza diretta con la crescita e il lancio in prima squadra dei giovani e il consolidamento delle infrastrutture. Esattamente i cavalli di battaglia del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe. Sono sempre d’attualità le parole nella sua ultima conferenza stampa del 26 giugno scorso.

“Il primo punto per la prossima stagione è il mantenimento della categoria: può sembrare scontato, ma il livello della Serie B si è alzato, e oggi i valori sono molto più equilibrati”. Probabilmente non aveva immaginato che al 18 gennaio 2026 avrebbe avuto in classifica solo 2 punti in meno di quelli ottenuti dopo 38 giornate l’anno precedente.

E poi aggiunse: “Il secondo punto è il consolidamento dell’aspetto finanziario. Il terzo è il completamento delle infrastrutture: voglio due campi in sintetico e uno in erba naturale, per migliorare le strutture sia della prima squadra che del settore giovanile. Infine, l’ultimo obiettivo è quello di far crescere i nostri giovani e il settore femminile. I giovani rappresentano il nostro futuro”.

Il portiere-gioiellino Palmisani

E i giovani di proprietà del Frosinone sono realmente il futuro per questa Società. La lista di quelli già sulla ribalta stavolta è lunga: Palmisani, Oyono A., Bracaglia, Kvernadze, Cichella, Ghedjemis. E poi altri che spingono alle spalle: da Jacopo Gelli a Grosso, da Barcella a Ndow. Aspettando Gori. E con la certezza di avere un giocatore sulle orme di Gatti, come Ilario Monterisi. E una mezz’ala che abbina fisicità e fiuto del gol come Koutsoupias. Siamo piccoli ma cresceremo…