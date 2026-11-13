“Solo et pensoso” in panchina e sempre più esonerato: il precariato dei tecnici

[VITA DA MISTER] In Serie A 4 avvicendamenti dopo appena 6 giornate, un record che resisteva dal 1959-’60. Ora sono diventati 6 in 11 turni. Proprietà straniere, investimenti, risultati e aspettative: nel calcio moderno il mestiere dell'allenatore è ad alta tensione. La solitudine è spesso il prezzo da pagare

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

“Solo et pensoso” del Petrarca descrive nel sonetto del Canzoniere la sua fuga solitaria nella natura, in luoghi remoti e selvaggi, e il continuo dialogo con Amore. Adesso provate ad immaginare un allenatore di calcio, quell’omino a volte che cammina per chilometri tra quelle strisce bianche davanti alla sua panchina con il sole a picco o sotto il diluvio, in posti remoti (gli stadi di calcio sparsi ovunque) e selvaggi (sempre gli stadi di calcio dove si ulula di tutto anche contro di loro) e che spesso parla a se stesso, riflette, elabora, sogna, stringe i pugni, si arrabbia.

Ecco, l’allenatore di calcio è un po’ come il portiere: abbracciati alla solitudine, entrambi fanno il pieno di responsabilità. E come il portiere è confinato in uno spazio ben preciso oltre il quale non gli è dato di andare.

Serie A ad alta tensione per gli allenatori

Poesia a parte, il campionato di Serie A per un allenatore è come un traliccio ad alta tensione: se non sai come metterci mani e piedi resti folgorato. E non certo sulla via di Damasco. Secondo i dati Opta, 4 esoneri dopo 6 giornate era un record che durava dalla stagione 1959-’60. Lo scorso anno dopo 6 giornate non c’erano stati avvicendamenti. La crisi della panchina nel campionato di A iniziò dall’ottava in poi (Tudor per Spalletti alla Juventus). La caratteristica di questi primi 4 esoneri è che i 4 Club hanno proprietà straniere.

Una fase di Fiorentina-Frosinone, tra le gare fatali a Fabio Grosso (Foto: Claudio Giovannini © Ansa)

Il primo a saltare è stato Fabio Grosso alla Fiorentina. Tre partite, 0 punti. Commisso jr non manda giù, dopo il 4-0 in casa della Roma, anche lo 0-3 alla seconda giornata con il Frosinone pure perché arriva nella settimana dei festeggiamenti per il Centenario. Aspetta la settimana successiva ma i viola perdono in casa con il Torino (1-2). Via Grosso non senza attriti con la Società, torna Paolo Vanoli che in estate, dopo la salvezza, non era stato ritenuto all’altezza della cosiddetta svolta strategica.

Vanoli parte con 4-2 sul campo del Venezia, nelle 8 gare della sua gestione prima della seconda sosta-nazionali, mette insieme 9 punti. Ha avuto il merito di ridare certezze ad un gruppo che si era perso da qualche parte. Per lui una media di 1.12 al momento. Che significa, a meno di un cambio di marcia, salvezza comoda. Domanda sorge spontanea: ma può bastare una salvezza tra due guanciali (dopo la salvezza col cuore in mano dello scorso anno) ad una Società che ha investito nel corso dei 7 anni di gestione centinaia di milioni di euro compreso la costruzione del Viola Park, il Centro Sportivo più avveniristico della massima serie?

Gli esoneri sulla via Emilia

Orsolini, attaccante del Bologna (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Dopo Firenze sulla A1 c’è Bologna verso la direttrice nord. Al Bologna proprietà canadese di Joe Saputo (che nel frattempo sta per vendere dopo 34 anni l’Impact di Montreal). L’addio ad Italiano, passato al Besiktas, aveva fatto spostare l’attenzione ad un italiano di Germania, Domenico Tedesco, calabrese di Rossano Calabro, con esperienze in Germania, Russia, Turchia ed anche come ct del Belgio prima di Rudi Garcia e Mark Van Bommel.

Vincitore di una Coppa di Germania col il Lipsia e una di Turchia con il Fenerbahçe. C’era tutto per far bene? Secondo i plenipotenziari di mercato del Bologna, sì. Ma accade il contrario. E’ colpa del solito pallone che rotola. Tedesco viene esonerato alla 4.a giornata, in cascina c’era 1 punto. Un pari, in casa col Sassuolo (2-2) e tre ko di misura.

Media di 0.25. Sartori e Di Vaio vanno su Raffaele Palladino, reduce dalla stagione precedente quando prese in corsa l’Atalanta. Il tecnico salernitano entra e cambia marce: 16 punti in 7 partite, media di 2.28 a gara. Oggi con quel passo sarebbe sopra al Milan, appena dietro alla Roma. I felsinei in classifica hanno 17 punti. Il cambio di panchina più significativo del gruppo di sei nuovi allenatori. Si parla già di mercato sotto la Torre degli Asinelli. Le idee porterebbero al laziale Cataldi e Bondo del Milan (fuori rosa).

Proseguiamo con gli esoneri. La giornata numero 5 miete una ‘vittima’. Sulla Via Emilia c’è il Parma. Dove Carlos Cuesta, tecnico di Palma di Maiorca, 33 anni, aveva condotto ad un approdo sicuro lo scorso anno. Ma poi anche per gli americani ci sono i bilanci. Il patron dei ducali è Kyle Krause (Krause Group con interessi nel settore immobiliare, vini e ospitalità anche in Italia) che dal suo insediamento – settembre 2020 – non ha badato a spese.

Si parla di un investimento totale di poco meno di 500 milioni di euro tra acquisizione, costi di gestione e mercato. Cifra che denota l’interesse del magnate statunitense per una piazza come Parma che deve ritrovare i fasti dopo la caduta dell’impero di Callisto Tanzi. In estate però partono diversi pezzi importanti. Cuesta continua a giocare il suo calcio spumeggiante ma dopo 5 partite in classifica il Parma porta in ‘dote’ 4 punti, frutto di 1 vittoria, 1 pari e 3 sconfitte.

Alberto Gilardino, neo tecnico del Parma

Gli costano la panchina dopo paradossalmente dopo la vittoria (2-1) col Genoa in casa. Media 0.8 punti. Ma c’era la finestra lunga della prima sosta per le nazionali. Arriva a sorpresa l’avvicendamento con Alberto Gilardino che a Parma c’era stato da calciatore. In 6 partite l’ex attaccante campione del mondo 2006 fa però peggio del suo predecessore: 1 vittoria (3-0 a Bergamo), 1 pari e 4 sconfitte. Media 0.66. Alla 11.a giornata 16esimo posto a -1 dalla zona retrocessione. Deve muovere le leve a grandi falcate.

Venezia, Nicola prende il posto di Stroppa

Giovanni Stroppa

La sesta giornata è fatale in Laguna. Al Venezia c’è un’altra proprietà americana. Che non si guarda alle spalle. Giovanni Stroppa, che ha portato il Venezia in Serie A, viene esonerato dopo 6 sconfitte nelle prime 6 giornate. Il tecnico lombardo non è granché fortunato con la Serie A: nel suo curriculum ci sono gli esoneri a Pescara, Crotone e Monza prima dell’ultimo a Venezia.

Non gioca male ma alla fine dei 90’ in mano resta niente. Esonero dopo il ko di Bergamo (3-1), sbarca Davide Nicola. Da uno specialista in promozioni dalla Serie B (Crotone, Monza, Cremonese e Venezia) ad uno che in fatto di salvezze in Serie A è in grado di dire la sua, e non solo da subentrato (Genoa, Torino ed Empoli), ma anche dall’inizio stagione (Crotone e Salernitana).

L’allenatore delle imprese, come lo ha ‘benedetto’ la Lega di Serie A al suo arrivo, parte col botto e cioè con la vittoria (1-0) in casa sul Napoli che spreca di tutto e di più compreso un rigore. Poi ci sono 3 sconfitte e quindi il successo (2-1) sull’Udinese nell’ultimo turno. La media è 1.2 a partita, i lagunari sono penultimi a 6 punti ma con questo passo Nicola può aspirare ad una statua dalle parti di San Marco.

Ad Udine via Runjac, ecco Zanetti

Qualche giornata di pausa e cade un’altra testa. All’Udinese. Dove all’allenatore tedesco Kosta Runjaic viene dato il benservito alla 10.a giornata, dopo il 5-2 in casa della Roma. Per lui appena 2 vittorie (anche consecutive, a Monza e in casa col Venezia), 1 pari e 7 sconfitte. Media 0.7 a partita. Il 10° posto dell’anno scorso e il 12° di due anni fa sembravano dissolti nel nulla.

Paolo Zanetti approdato all’Udinese al posto di Costa Runjaic

L’Udinese chiama Paolo Zanetti. Che due anni fa salvò il Verona e lo scorso anno venne esonerato dal Club scaligero (era subentrata la proprietà americana) ma il suo successore, l’ex centrocampista canarino Paolo Sammarco che però non determinò la svolta. Zanetti ha esordito, perdendo, con il Venezia. Ma soprattutto ha esordito chiedendo che la squadra, una sorta di multinazionale, parli la lingua italiana.

Cosa buona e giusta, senza per questo scomodare accostamenti politici. Idioma a parte, i friulani sono ultimi e non accadeva dal 2010-‘11 ma era la 5.a giornata (1 punto). In panchina c’era Guidolin e in campo giocatori del calibro di Di Natale e Sanchez. A fine stagione i friulani arrivarono a qualificarsi per i preliminari di Champions League con 66 punti, a braccetto con la Lazio che pagò la differenza reti inferiore.

D’Aversa per Aquilani a Sassuolo. Juric a rischio

Alberto Aquilani

Infine il Sassuolo, un’altra emiliana dopo il Parma e il Bologna. La scelta del dopo-Grosso era caduta su Alberto Aquilani. Il suo Catanzaro era arrivato ad un soffio dal miracolo-promozione. Prima dell’esperienza in Calabria, per lui c’era stata la stagione al Pisa (2023-’24) e un anno alla finestra. Per comprendere la scelta di Aquilani va detto che l’estate 2026 è stata quella del cambio ai vertici del Club presieduto dalla Famiglia Squinzi: l’addio dell’ad e dg Giovanni Carnevali, l’uomo di riferimento di tutti i movimenti di mercato della Società per 12 anni.

Al suo posto nell’Area Tecnica sale un altro uomo-Sassuolo, il ds Francesco Palmieri, salito dal Settore Giovanile. Il dirigente barese va sull’allenatore nato, cresciuto ed affermatosi nella Roma. L’avvio di campionato è ottimo, perché anche nella sconfitta di Bergamo all’esordio i neroverdi danno spettacolo. Poi arrivano la vittoria col Torino, il pari di Sassuolo e la vittoria spettacolare con la Juve in casa (3-2).

Si sogna ma nel frattempo si stacca la spina in campo: nelle successive 7 partite, 6 ko pesantissimi (il 2-6 in casa con la Lazio è un macigno) e 1 pari col Milan (1-1). Aquilani le prova tutte, anche ad avvicendare i portieri (l’ex giallazzurro Turati per Muric) ma poi si arrende ed alza bandiera bianca, lasciando con una media di 0.72 a partita. Al suo posto il prescelto è Roberto D’Aversa, lo scorso anno al Torino dopo subentrò in corsa il 1 marzo, battendo 2-0 in casa la Lazio. Un precedente benaugurante per il Sassuolo che alla ripartenza avrà il Genoa al Mapei Stadium.

Roberto D’Aversa

Alla ripresa del campionato Monza-Fiorentina sotto la lente di ingrandimento. Ivan Juric non è stato mai messo in discussione dal Club brianzolo, almeno in via ufficiale. Ma i 7 punti e il terz’ultimo posto non sono un bel biglietto da visita. Ed anche là la proprietà è d’Oltreoceano. Che vita questi allenatori nel calcio moderno. “Solo et pensoso…”.