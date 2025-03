Sotto la regia di Max Rendina l’esordio tricolore dei giovani talenti del volante

[START] Sabato e domenica il Rally di Foligno su sterrato aprirà il Campionato italiano junior. In lizza i 10 azzurrini selezionati da ACI Sport: si contenderanno 75 mila euro e la partecipazione ad un programma internazionale. Grande impegno per il pilota-manager e la Motorsport Italia che curano l’intero service della rassegna nazionale

Alessandro Salines Lo sport come passione

Ciak si corre. Con la regia mondiale di Max Rendina e la Motorsport Italia. Interpreti e protagonisti 10 giovani talenti del rallismo italiano. Il film del Campionato tricolore junior inizierà sabato 8 marzo sul percorso sterrato del Rally di Foligno. Si tratta del primo appuntamento della serie promossa da ACI Sport all’interno del progetto ACI Team Italia di cui Motorsport Italia è partner tecnico dal 2019.

La rassegna permette ad alcuni dei migliori giovani piloti azzurri di sfidarsi a parità di condizioni sulle principali prove speciali dello Stivale. Sei gli appuntamenti in programma per questo 2025, due su sterrato ed il primo oramai già ai blocchi di partenza.

L’impegno di Rendina e soci

Il percorso di avvicinamento all’appuntamento si è aperto con due giornate di test ufficiali a Gubbio. Gli equipaggi, tutti rigorosamente Under 28, hanno avuto il primo contatto con le Renault Clio Rally5 gommate Pirelli. Le vetture, identiche per tutti i concorrenti, sono gestite da Motorsport Italia, struttura tecnica che cura il service dell’intero programma Junior grazie allo staff coordinato da Max Rendina. Il pilota campione del mondo nonché organizzatore del Rally di Roma Capitale e Rally del Lazio ha profuso ogni sforzo per garantire la massima efficienza. Rendina e la sua organizzazione rappresentano una certezza e i successi nelle varie manifestazioni sono la conferma.

Max Rendina nel corso del Rally di Roma Capitale

“L’organizzazione logistica di questa stagione è particolarmente impegnativa e richiede uno sforzo notevole da parte di tutto il team – ha dichiarato Max Rendina – Mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze una struttura efficiente e completa è essenziale per consentire loro di concentrarsi esclusivamente sulla crescita sportiva, supportati dalle attività di training di ACI Sport con cui collaboriamo da sei anni per questo progetto”.

Un esordio di fuoco

Il Rally di Foligno sarà subito un esame duro per piloti. Si articolerà infatti su prove speciali particolarmente toste e tecniche che non solo metteranno alla prova i ragazzi da un punto di vista puramente velocistico, ma anche di approccio alla gara. Serviranno velocità, precisione e sensibilità per evitare forature o danni meccanici.

La due giorni si correrà lungo gli sterrati attorno a Foligno ed a Nocera Umbra, con un percorso di prove speciali lungo 76 chilometri che ripercorre le speciali dello scorso anno. Un tracciato studiato con cura, un misto di tecnica e velocità che renderà giustizia ad un debutto stagionale importante. Le speciali saranno 9, 3 da ripetere altrettante volte, e tutte concentrate nella giornata di domenica 9. Si inizierà la mattina alle 8.24 con la Scopoli di 12.14 chilometri (da ripetere poi alle 11.51 e 15.18 e vicina a Foligno), per continuare poi con la Collecroce di 7.05 chilometri (alle 9.10, 12.37 e 16.04 nei pressi di Nocera Umbra) e la Monte Alago di 6,27 chiloemtri (alle 9.27, 12.54 e 16.21 sempre a Nocera Umbra).

La presentazione dell’ACI Team Italia di rally

Dopo i tre passaggi l’arrivo ed il palco per incoronare i vincitori alle 17.30 in piazza della Repubblica, a Foligno. Uno scenario che sabato sarà teatro della cerimonia di partenza alle 19.01 con l’azione del Rally Città di Foligno che però inizierà ben prima, con il primo shakedown della stagione previsto alle 13.00.

In palio 75 mila euro e i rally internazionali

Il Campionato Italiano Rally Junior si articolerà su 6 gare selezionate tra le competizioni più rappresentative del panorama nazionale. In palio per il vincitore finale un importante montepremi di 75.000, con la possibilità l’anno successivo di affrontare fra le fila di ACI Team Italia un programma internazionale come il FIA European Rally Championship, seguendo le orme dei diversi predecessori che ora calcano i principali palcoscenici rallistici. Proseguendo un percorso di crescita nei principali campionati continentali e mondiali.

Gli azzurrini impegnati nel tricolore junior

Gli equipaggi in lizza Giuseppe Bitti-Giuseppe Pirisinu, Mattia Carlotto-Elia Ungaro, Sebastian Dallapiccola-Fabio Andrian, Matteo Greco-Edoardo Brovelli, Lorenzo Lorallini-Veronica Modolo, Giacomo Marchioro-Daniele Conti, Alessandro Mazzocchi-Alice Tasselli, Geronimo Nerobutto-Matteo Zaramella, Mattia Ricciu-Giovanni Maria Mazzone e Alberto Siccardi-Mattia Verrando.

Dopo il Rally di Foligno, il calendario del campionato tricolore prevederà l’11-13 aprile il Rally Regione Piemonte. A maggio (8-10) il Targa Florio e l’11-13 luglio il San Marino Rally (terra). Il 12-14 settembre appuntamento a Cassino per il rinnovato Rally del Lazio, organizzato sempre da Max Rendina. Chiusurà il 17-19 ottobre con il Rallye Sanremo (coeff. 1.5)