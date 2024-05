Soulé-Barrenechea, l’ultima fatica degli “stakanovisti” è la più importante

I 2 giovani argentini sono tra i giocatori più continui del Frosinone e dell’intera Serie A. Per presenze e rendimento. “Pretoriani” di Di Francesco che li schiera sempre, domenica saranno chiamati allo sforzo finale e decisivo per la salvezza

Matias Soulé è letteralmente esploso tanto da essere scelto tra i 3 migliori under 23 della Serie A. Enzo Barrenechea (ha festeggiato in queste ore il 23° compleanno) è stata un’autentica rivelazione, un regista moderno come se ne vedono pochi in giro. Ma non solo giocate e geometrie, gol e palleggio, assist e tackle.

Soulé e Barrenechea, giovani talenti in prestito dalla Juve, si sono distinti anche e soprattutto per continuità. Un aspetto che nel calcio fa la differenza. Sono stati infatti tra i più presenti della squadra di Di Francesco e dell’intera Serie A. Domenica l’ultima fatica del campionato. La più importante che potrebbe consegnarli alla storia del Frosinone e appuntarsi al petto la medaglia della salvezza. Un “titolo” prestigioso per 2 ragazzi che si affacciano nel mondo del calcio che conta.

“Fedelissimi” di DiFra

Barrenechea in azione (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Soulé e Barrenechea hanno collezionato 35 presenze su 37. Il fantasista con un minutaggio più alto (3056’ contro 2731’). Al netto della recente squalifica del centrocampista, Di Francesco non ha mai rinunciato all’apporto dei 2 argentini. Segno di una fiducia smisurata e ripagata in tutti i sensi. Soulé ha saltato le prime 2 giornate perché è arrivato alla fine del calciomercato.

Il portiere Martinez del Genoa, terzo giocatore più presente della Serie A

Malgrado la giovane età sono diventati ben presto 2 titolarissimi, fondamentali nell’economia del gioco del Frosinone. Giocatori generosi ed intelligenti che si sono calati subito nella realtà del club giallazzurro e della lotta per la salvezza. Soulé è al 20° posto della speciale graduatoria degli stakanovisti che vede ai primi 5 posti ben 4 portieri (Falcone, Montipò, Martinez e Milinkovic Savic). Più staccato invece Barrenechea a causa di un minutaggio inferiore rispetto al compagno. Ma comunque 47° su 550 calciatori. Domenica nello scontro diretto decisivo con l’Udinese saranno chiamati a trascinare la squadra verso la salvezza. Sarà l’ultima fatica in maglia giallazzurra. La più importante di una stagione da protagonisti in cui manca solo la ciliegine sulla torta.

Soulé candidato all’oscar under 23

Soulè, autore di 11 reti

Per l’attaccante giallazzurro, classe 2003, è stata una grande stagione. Undici reti e 3 assist sono numeri importanti per un quasi esordiente. A Monza ha colpito un palo che grida ancora vendetta. Contro l’Udinese vuole chiudere in bellezza (magari con un gol). Tra l’altro proprio con i friulani ha esordito nel Frosinone, centrando un legno. Arriverà all’appuntamento con l’investitura della Lega come uno dei 3 migliori under 23 del campionato. Gli altri prescelti sono il terzino Bellanova del Torino ed il centravanti Zirkzee del Bologna.

Eusebio Di Francesco (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

“Con lui ho usato più la carota che il bastone perché alla fine lo faccio sempre giocare – ha svelato nell’ultima intervista il tecnico Eusebio Di Francesco – Lui ha bisogno di essere stimolato, anche fermato perché a volte è esuberante. Deve imparare ad essere più ordinato. Ma sta maturando tanto. E sono convinto che dopo che ci salverà all’ultima partita, importantissima per lui e per noi, potrà raggiungere altri traguardi”. Rientrerà alla Juve. Poi deciderà il neo tecnico (Thiago Motta?) se trattenerlo o meno. L’allenatore brasiliano avrebbe espresso parole di stima nei confronti di Matias. La società potrebbe anche decidere di monetizzare (25-30 milioni la valutazione) considerando le diverse offerte piovute finora a Torino.

Barrenechea, quando manca si vede

Barrenechea contrasta Cancellieri dell’Empoli (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il centrocampista argentino è il classico giocatore che quando è assente si nota. Basta andare alla sfida contro l’Inter: senza Barrenechea e con l’uscita di Mazzitelli per infortunio il reparto centrale del Frosinone è stato sovrastato dai nerazzurri. Il direttore tecnico Guido Angelozzi lo ha voluto fortemente tanto da recarsi personalmente a Torino per ingaggiarlo. Lo considera un grande talento. “Mi ricorda Rjikaard, lui e Soulé possono giocare benissimo nella Juve”, ha detto Angelozzi.

Guido Angelozzi

Anche Di Francesco lo ha subito incoronato. “E’ un regista vero ha la qualità per gestire tante situazioni, con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A”, ha spiegato il tecnico. Contro l’Udinese avrà di nuovo in mano le chiavi del centrocampo. Spetterà a lui dettare i tempi di una partita da giocare con testa, cuore e qualità per cercare di portare a casa un risultato positivo che varrebbe la salvezza. Poi sarà futuro. Piace a Thiago Motta ma Enzo ha mercato e la Juve ha bisogno di liquidità. Valencia, Girona, Brighton lo hanno seguito. In Italia interessa a Genoa, Bologna e Napoli. Almeno 10 milioni il suo prezzo.

L’ultima fatica degli stakanovisti.