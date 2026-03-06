Sport come infrastruttura: a Frosinone i Comuni studiano gli impianti

Il 25 aprile alla Villa Comunale il CONI Lazio riunisce sindaci e amministratori della provincia di Frosinone. Obiettivo: capire come finanziare nuove strutture e riqualificare quelli esistenti con gli strumenti dell’Istituto per il Credito Sportivo

Lo sport si pratica sul campo, si gusta dalla tribuna e… si legge dai bilanci comunali. La provincia di Frosinone si prepara a entrare nella terza fase: quella in cui lo sport smette di essere soltanto una passione collettiva e diventa una vera infrastruttura pubblica. Il primo passo sarà compiuto sabato 25 aprile, alle ore 11, nel Salone della Villa Comunale di Frosinone, dove il CONI Lazio ha organizzato il seminario “Impiantistica Sportiva: Prospettive ed Opportunità”.

Dietro il titolo tecnico c’è una questione molto concreta: come aiutare i Comuni a costruire, ristrutturare o ammodernare gli impianti sportivi. Un tema tutt’altro che marginale per una provincia composta da 91 Comuni, molti dei quali alle prese con strutture costruite negli anni Settanta o Ottanta e oggi bisognose di interventi profondi.

Il tavolo dove si incrociano sport e bilanci

L’incontro non sarà una semplice conferenza. Al tavolo siederanno i rappresentanti dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il principale soggetto finanziario italiano dedicato allo sviluppo delle infrastrutture sportive. Accanto a loro ci saranno sindaci, assessori e delegati dei Comuni della provincia.

Un campo di calcio

Il punto di partenza è molto semplice: realizzare un impianto sportivo oggi significa affrontare costi che spesso superano le capacità finanziarie di un piccolo Comune.

Ed è qui che entrano in gioco gli strumenti del Credito Sportivo. Fondi di garanzia, finanziamenti agevolati, programmi di sostegno pensati proprio per gli enti locali. Non contributi a pioggia, ma strumenti finanziari strutturati che consentono alle amministrazioni di programmare investimenti pluriennali.

La sfida dei Comuni: rimettere in piedi gli impianti

Dietro l’iniziativa del CONI c’è una consapevolezza che negli ultimi anni si è fatta strada tra gli amministratori locali. Lo sport non è soltanto una voce di spesa: è una leva di sviluppo sociale. Lo spiega chiaramente Emanuele De Vita, delegato provinciale del CONI Lazio: «L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai Comuni un momento concreto di informazione e confronto sulle opportunità per sviluppare e migliorare l’impiantistica sportiva».

Emanuele De Vita, delegato provinciale Coni

Il ragionamento è lineare. Un impianto sportivo moderno non serve soltanto alle associazioni sportive. Serve ai giovani, alle scuole, alle famiglie. Serve alla qualità della vita di una comunità. E in molti casi diventa anche un piccolo motore economico, capace di attrarre eventi, tornei e attività che generano movimento sul territorio.

Lo sport come politica pubblica

Negli ultimi anni lo sport ha cambiato ruolo nelle politiche pubbliche. Non è più considerato solo un’attività ricreativa. È diventato uno strumento di coesione sociale. Un campo sportivo riqualificato può diventare un presidio contro l’isolamento dei giovani. Una palestra scolastica modernizzata può trasformarsi in un punto di aggregazione per interi quartieri. Ed è proprio questa visione che il seminario del 25 aprile proverà a mettere al centro del confronto . Non soltanto quali soldi ci sono. Ma come trasformarli in progetti concreti.

Una palestra scolastica (Foto © DepositPhotos.com)

L’obiettivo degli organizzatori è piuttosto chiaro. Fare in modo che da questo incontro nasca una nuova stagione di progettazione sportiva nella provincia di Frosinone. Perché spesso il problema non è solo trovare le risorse. Il problema è sapere che quelle risorse esistono e come utilizzarle.

Molti Comuni, soprattutto quelli più piccoli, non hanno uffici tecnici strutturati o personale dedicato alla progettazione. Per questo momenti di confronto come quello di sabato diventano fondamentali. Servono a creare una rete tra istituzioni, amministratori e mondo sportivo.

La partita del futuro

In fondo la questione è molto più ampia di quanto possa sembrare. Investire negli impianti sportivi significa investire nel futuro delle comunità locali. Significa offrire ai ragazzi luoghi dove crescere, allenarsi e socializzare. Significa restituire ai territori spazi pubblici vivi e utilizzati.

Una delle piscine del complesso di Fiuggi

Ed è per questo che il seminario del 25 aprile non sarà soltanto una giornata di studio. Sarà, nelle intenzioni degli organizzatori, un piccolo laboratorio di futuro. Perché quando un campo sportivo si illumina la sera, quando una palestra torna a riempirsi di ragazzi, quando una tribuna torna a ospitare una partita, succede sempre la stessa cosa. Una comunità torna a riconoscersi.