Sport, svago e socializzazione: le piscine in estate sono un evergreen

[NUOTO] Gli impianti all’aperto iniziano a riempirsi diventando dei punti d’aggregazione con prezzi popolari e tante occasioni. Un settore in crescita grazie al lavoro delle associazioni e malgrado le difficoltà dovute ai costi di gestione. “In vista delle ripresa autunnale servirebbero aiuti strutturali”, ha detto il dirigente e consigliere Fin Emanuele De Vita. Il caso-Frosinone.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non chiamatelo mare dei poveri, mare in scatola o mare di città. Sarebbe riduttivo e forse offensivo per le migliaia di persone che ogni estate si tuffano in piscina e soprattutto per le associazioni che garantiscono tra mille sacrifici un servizio sociale molto importante. “Diciamola tutta: l’attività estiva è marginale, serve a mantenere in equilibrio i bilanci ma è chiaro che svolgiamo soprattutto una funzione sociale fondamentale per il territorio di riferimento. E credo che sia giusto così, non ci tiriamo indietro”, osserva il consigliere regionale Fin e dirigente Emanuele De Vita.

Dopo una partenza in sordina a causa delle bizze meteo, la stagione delle piscine all’aperto è pronta ad esplodere in un’estate caldissima con temperature record. Nel Lazio si prevede il pienone nei vari centri pronti a diventare veri punti d’aggregazione a costi contenuti soprattutto per famiglie e giovani. Coniugando sport, svago, socializzazione e refrigerio.

Un settore in ripresa ma i problemi non mancano

L’attività all’aperto ha preso il posto di una stagione invernale per certi versi positiva dopo le sofferenze patite col covid ed i suoi effetti. “Abbiamo tirato fuori la testa dalla sabbia – ha sottolineato l’avvocato De Vita, responsabile del Centro Nuoto Roma e del Centro Nuoto Anagni che gestiscono alcune piscine tra Frosinone e Roma – A livello di numeri siamo tornati ai livelli pre covid. Grazie soprattutto agli utenti in età scolare. Il nuoto infatti è uno sport di base prescritto dai pediatri. Per quanto riguarda le altre fasce d’età dobbiamo recuperare un gap del 50%. Siamo comunque fiduciosi”.

Malgrado i segnali di ripresa e di crescita restano sul tappeto le difficoltà dovute ai costi dell’energia che incidono sui bilanci in maniera molto forte. L’Iva tornata al 22% dopo gli incentivi è stata una mazzata. “I problemi riguardano sempre il costo delle forniture – ha aggiunto De Vita – Passare dal 5% al 22% d’Iva è stato un colpo duro per le associazioni e i gestori degli impianti sportivi”.

La missione sociale

In estate le piscine all’aperto hanno sempre rivestito una funzione sociale fondamentale. Diventando dei centri d’aggregazione nel territorio dove operano. Accessibili a tutti anche grazie ai prezzi popolari (una media di 6-15 euro l’ingresso per una giornata). “Le nostre strutture consentono di praticare sport, socializzare e combattere il caldo contenendo le spese – ha continuato De Vita che gestisce le piscine di Anagni, Morolo, Bellegra, San Vito Romano, Fiuggi, Colleferro ed Olevano – Una giornata al mare o in un parco acquatico costerebbe molto di più soprattutto per una famiglia. Le associazioni non hanno margini importanti ma siamo orgogliosi di poter essere un punto di riferimento anche in estate”.

Senza parlare dei centri estivi o campus dove le piscine vengono messe a disposizione di altre associazioni che si occupano di bambini ma anche di disabili. “In questo caso riusciamo a malapena a coprire i costi, solo a Colleferro abbiamo un nostro centro estivo – ha sottolineato De Vita – Ma è una missione aziendale giusta che vogliamo portare avanti. Lo sport ha scopi sociali inderogabili”.

La ripartenza a settembre

Ma gli operatori già pensano e programmano l’attività indoor, vero “core business” delle associazioni. “Accanto alla stagione estiva, in questi mesi siamo impegnati nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti – ha spiegato De Vita – Ad Anagni ad esempio siamo intervenuti sul tetto utilizzando il poliuretano espanso e installando i pannelli fotovoltaici. L’obiettivo resta sempre l’efficientamento”. A settembre le piscine riapriranno tra aspettative e solite preoccupazioni. I gestori ripartiranno sperando di confermare i numeri in crescita dei mesi scorsi. Ma chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Basta con gli interventi spot.

L’avvocato Emanuele De Vita, consigliere regionale della Fin

Il settore va aiutato con sostegni strutturali finalizzati magari all’efficientamento energetico per abbattere i costi dell’energia e contribuire alla lotta all’inquinamento in una logica green. Il taglio dell’Iva sulle forniture, sempre strutturale, potrebbe regalare nuovi orizzonti. I benefici sarebbero per tutti, soprattutto per gli sportivi che usufruirebbero di strutture più moderne a costi inferiori. De Vita non si stanca d’invocare un cambio di mentalità da parte della politica. Il suo impegno in Federazione si è orientato anche su questi temi. Le associazioni meritano interventi ad hoc da destinare agli impianti sportivi. “Si potrebbe concedere ai club la possibilità di ottenere mutui a tassi agevolati per l’efficientamento energetico delle piscine”, ha proposto De Vita.

Il caso-Frosinone

Lo Stadio del Nuoto di Frosinone

La ripresa a settembre potrebbe essere segnata anche dai problemi di gestione delle 2 piscine pubbliche di Frosinone, punti di riferimento di centinaia di sportivi di ogni età. Lo storico Polivalente di viale Mazzini in pieno centro e lo Stadio del Nuoto del Casaleno sulla carta dovrebbero chiudere a causa delle concessioni scadute. Il Comune a questo punto dovrà dare delle proroghe in attesa della pubblicazione dei bandi per la gestione. Intanto però il project relativo allo stadio del nuoto è stato bocciato dal Comune.

Ma è evidente l’approssimazione dell’Amministrazione comunale tanto che la questione è diventata terreno di scontro politico anche all’interno della stessa maggioranza. Mancano visione e cultura se si pensa che lo sport non è oggetto neppure di delega assessorile ma solo consiliare con tutto quello che comporta. “Non voglio entrare nel merito di una questione delicata – ha chiosato De Vita – Ma da dirigente sportivo e federale noto mancanza di lungimiranza da parte del Comune di Frosinone. Le associazioni hanno bisogno di certezze e tempo per programmare la stagione. La precarietà è deleteria e non porta da nessuna parte”.