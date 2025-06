Stirpe disegna il nuovo Frosinone: identità, tigna e coraggio i colori forti

[LA RIPARTENZA] Il presidente ha tracciato un bilancio della stagione terminata e ha svelato i programmi in vista del prossimo campionato. L'elogio ad Angelozzi, la promozione di Doronzo e la scelta del nuovo diesse (Castagnini) e del tecnico (Alvini?) da ufficializzare. Salvezza e consolidamento finanziario tramite trading gli obiettivi principali. E sul caso-Brescia ha voluto mettere i puntini sulle "i": "Fortunati? No, rispettosi delle regole e corretti"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il passato come insegnamento per il futuro. Prendere quanto di buono è stato fatto, correggere gli errori. Così si può ripartire per riproporsi nel prossimo campionato facendosi valere e senza essere una meteora. Il presidente Maurizio Stirpe chiude la stagione in cui alla fine non sono stati fatti quei disastri che lui stesso aveva temuto l’estate scorsa dopo la rocambolesca retrocessione dalla Serie A. Il Frosinone riparte con la certezza pluriennale (22) della presidenza Stirpe e di una Serie B sempre più competitiva. Si riparte dopo un lustro senza Guido Angelozzi, particolarmente elogiato dal presidente, e con alcuni aggiustamenti societari che prevederanno più poteri a Pietro Doronzo ed un nuovo direttore sportivo.

L’attesa conferenza stampa di Stirpe nella sala stampa dello stadio “Benito Stirpe” ha rivelato programmi ed obiettivi. Un’ora e mezza in cui il presidente ha toccato tutti gli argomenti sul tavolo. Confermando, se ce ne fosse bisogno, il suo impegno per “generosità verso il territorio” in un calcio difficile da sostenere dove i fondi impazzano per cercare di lucrare spesso senza riuscirci.

“La giustizia ha trionfato”

La conferenza di Stirpe

Rilassato, sereno, in abito blu, puntualissimo, il presidente Maurizio Stirpe in apertura di conferenza ha ripercorso la stagione. Non si è nascosto analizzando un campionato difficile e sofferto. “Alla fine ci siamo salvati sul campo evitando quei disastri che purtroppo avevo temuto un anno fa”, ha sottolineato il presidente che si è soffermato sul caso-Brescia.

“Mi preme fare un plauso alla Figc e alla Lega per la gestione della vicenda relativa al Brescia – ha osservato – La giustizia sportiva ha agito in maniera tempestiva. Spesso viene criticata ma stavolta è stata impeccabile. Non accetto dietrologie e recriminazioni. Qualcuno voleva trarre ingiusto profitto da questa situazione. Disputare i playout prima della sentenza sarebbe stato inutile: il Frosinone avrebbe vinto qualsiasi ricorso”.

Stirpe rivendica con orgoglio di guidare una società corretta e rispettosa delle regole. “Mi dà fastidio quanto sento dire che il Frosinone è stato fortunato nella vicenda-Brescia – ha continuato – Il Frosinone ha rispettato le regole ed ha tenuto un comportamento ineccepibile dal punto di vista morale ed etico. La fortuna non centra nulla. E poi non avevo paura dei playout, ero sereno, la squadra era pronta”.

L’elogio ad Angelozzi

Stirpe ha voluto dedicare un lungo pensiero a Guido Angelozzi che ha lasciato il Frosinone dopo 5 anni per approdare al Cagliari. “Il nostro rapporto è datato, Frosinone sarà sempre casa sua. Ci sono stima, affetto ed ora gratitudine”, ha chiosato il presidente che ha ricordato l’eredità lasciata da Angelozzi.

Guido Angelozzi

“Per la società è stato fondamentale – ha ammesso Stirpe – Quattro gli aspetti che voglio sottolineare. Ha portato avanti la rivoluzione post-covid in una società che aveva un’impostazione basata su costi pesanti e situazioni cristalizzate. Insomma ha traghettato il club dal vecchio al nuovo. Con lui è stato cambiato il metodo di lavoro, puntando sulla valorizzazione dei giovani e sul trading per andare incontro alle perdite con diritti tv ed introiti che non coprono nemmeno il 50% dei costi. Un metodo che ha contribuito al risanamento della società disputando una Serie A dignitosa. Inoltre grazie ad Angelozzi sono migliorate le relazioni all’esterno: la società ha acquisito un’altra credibilità. Lascia infine una struttura più resiliente“.

Le novità societarie e tecniche

Pietro Doronzo e Rosario Zoino

Con l’uscita di scena di Angelozzi, nel consiglio d’amministrazione restano Stirpe, Rosario Zoino, delegato alla finanza e controllo e Piero Doronzo che acquisirà le deleghe di Angelozzi relative alla gestione sportiva. Individuati il direttore sportivo (Renzo Castagnini) ed il tecnico (in pole Massimiliano Alvini) ma saranno annunciati più avanti perché devono risolvere le rispettive situazioni contrattuali con le vecchie società.

Il tecnico Massimiliano Alvini

Confermati Alessandro Frara, responsabile del settore giovanile insieme ad Alessandro Danieli, e Sara Recchia nel femminile. “Voglio elogiare la Primavera (il nuovo tecnico sarà Giancarlo Marini ndr) per la promozione, Frara ha svolto un grande lavoro – ha detto Stirpe – Stesso discorso per le ragazze sconfitte solo in finale di Coppa Italia da uno Spezia che è un po’ la nostra bestia nera. Ma in generale il Settore giovanile mi è parso molto efficiente e trasparente”. La squadra si radunerà il 17 luglio a Ferentino. Dal 20 ritiro al Terminillo fino all’8 agosto.

L’appello alla tifoseria

La Curva Nord

Molto interessante il passaggio sui tifosi. “Sulla campagna abbonamenti ho le idee chiare ma voglio aspettare per lanciarla – ha rivelato Stirpe – I tifosi devono avere tempo di valutare il nostro lavoro nelle prossime 2-3 settimane. La scelta va fatta con calma: i sostenitori che vogliono abbonarsi devono farlo col cuore senza pensare troppo al risultato”.

“Per ambire a traguardi importanti servono empatia ed un clima giusto. Negli ultimi 10 anni sono stati raggiunti risultati quando ci sono state queste condizioni. D’altronde Frosinone è una città piccola e pensate che solo 4 società sotto i 50 mila abitanti hanno conquistato finora la Serie A. Tra queste ci siamo noi”.

Gli obiettivi

La salvezza in primis. Fondamentale restare in Serie B. “Non è scontato, ogni anno diventa tutto più difficile, il grado di competitività si alta – ha proseguito Stirpe – C’è un importante livellamento di valore. Molte squadre premono per salire perché la Serie A ha introiti nettamente superiori. Quindi è prioritario restare in B. Poi se siamo bravi, vediamo dove possiamo arrivare”.

I diritti tv in caso in Serie B (Foto © DepositPhotos.com)

Altro obiettivo il consolidamento economico-finanziario da ottenere con l’aumento ricavi e la riduzione dei costi. “I diritti tv in due anni sono calati del 30 per cento, in Serie B valgono il 15-17 per cento sul bilancio contro il 70 % in A – ha precisato Stirpe – Dobbiamo lavorare sugli sponsor, abbiamo una base troppo fragile. I nostri partner possono fare di più, abbiamo bisogno di vicinanza e solidarietà. Vogliamo sentirci amati. Poi c’è il trading a partire dal settore giovanile. Dobbiamo dare ai nostri ragazzi una prospettiva di crescita, pretenderò che 6-7 Primavera vadano in prima squadra. La struttura tecnica-dirigenziale deve sforzarsi di valorizzare i ragazzi, in particolar modo ciociari. Non possiamo infatti permetterci di acquistare un centravanti da 4-5 milioni. Dobbiamo scoprire quelli che gli altri non hanno scoperto. Prenderemo giocatori alla nostra portata”.

Il presidente entro agosto 2026 vuole chiudere il cerchio sulle infrastrutture. “Due campi in sintetico per il settore giovanile ed un secondo rettangolo di gioco per la prima squadra a Ferentino – ha sostenuto – Non si può parlare di giovani senza strutture. Parteciperemo al bando per l’impianto di Corso Lazio e presenteremo un progetto di riqualificazione per Torrice”.

Cosa si aspetta Stirpe dal nuovo Frosinone

Identità, empatia col territorio e valori positivi. Energia e coraggio. “I giocatori dovranno lottare fino all’ultima stilla di sudore, andando oltre i limiti tecnici – ha affermato Stirpe – Voglio una squadra che non abbia paura di giocare con grinta e perchè no qualità. Avete visto l’Under 21: malgrado abbia perso è stata elogiata perché ha trasmesso valori. Stesso discorso dovrà farlo il nuovo Frosinone“.

Il presidente Stirpe

“La stagione scorsa troppi calciatori erano disconnessi dalla realtà – ha sottolineato il patron giallazzurro – Sembravano non sapessero neppure perché erano qui. Facevano casa-campo-casa ed invece devono essere generosi ed integrarsi nella città. Hanno influito i prestiti che se non sono di qualità servono a poco. La prossima stagione se non lo faranno i dirigenti, mi occuperò personalmente di verificare se i giocatori saranno in grado di esprimere un’identità con la maglia che indossano”.