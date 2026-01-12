Stirpe, il presidente dei record corre verso la quarta Serie A e le mille partite

Nel calcio dei fondi e delle proprietà straniere il massimo dirigente del Frosinone rappresenta da 24 stagioni una garanzia per il club giallazzurro e i suoi tifosi. E' entrato nella classifica dei patron più longevi d'Italia dove occupa il quinto posto. Numeri impressionanti: contro il Catanzaro ha toccato le 333 vittorie ed i 1256 punti

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Ventiquattro stagioni nel calcio delle quali 23 da Presidente sempre operativo e presente, 90 partite ufficiali per arrivare a quota mille, 8.241 giorni (e il contatore è in aggiornamento continuo) da quel 16 giugno 2003 che sancì la nomina a massimo dirigente del Frosinone Calcio. Un quarto di secolo di Storia della Società, sotto la sua gestione, praticamente dopo la prossima curva.

Numeri impressionanti. Con il successo di sabato scorso in casa contro il Catanzaro, il Frosinone di Maurizio Stirpe ha toccato le 333 vittorie che equivalgono a 999 punti, alle quali vanno sommati 247 punti ‘proventi’ da pareggi. La somma fa 1.256 punti complessivi (realmente sarebbero 1 in meno per la penalizzazione di partenza del campionato 2012-’13 di Lega Pro-I Divisione quando il club patteggiò prima di una squalifica a 6 mesi ad un suo tesserato), frutto di 910 gare da stagioni ufficiali, 859 di campionato e 51 di Coppa Italia.

Stagioni da presidente

Stagione Campionato Vinte Nulle Punti Note 2002-2003 Serie C2 12 10 46 2003-2004 Serie C2 18 10 64 2004-2005 Serie C1 17 8 59 2005-2006 Serie C1 15 10 55 (a) 2006-2007 Serie B 12 14 50 2007-2008 Serie B 15 11 56 2008-2009 Serie B 13 14 53 2009-2010 Serie B 15 8 53 2010-2011 Serie B 8 14 38 2011-2012 I Divisione 13 6 45 2012-2013 I Divisione 10 11 40 1 punto di penalizzazione 2013-2014 I Divisione 18 8 62 (b) 2014-2015 Serie B 20 11 71 2015-2016 Serie A 8 7 31 2016-2017 Serie B 21 11 74 (c) 2017-2018 Serie B 19 15 72 (d) 2018-2019 Serie A 5 10 25 2019-2020 Serie B 14 12 54 (e) 2020-2021 Serie B 12 14 50 2021-2022 Serie B 15 13 58 2022-2023 Serie B 24 8 80 2023-2024 Serie A 8 11 35 2024-2025 Serie B 9 16 43 2025-2026 Serie B 12 5 41 (a) (b) (c) (d) (e) Playoff C1 2005-2006: 1 vittoria – 3 pareggi (promosso in B)

Playoff C1 2013-2014: 3 vittorie – 2 pareggi (promosso in B)

Playoff B 2016-2017: 1 pareggio (eliminato in semifinale)

Playoff B 2017-2018: 1 vittoria (promosso in A)

Playoff B 2019-2020: 3 vittorie (sconfitto nella doppia finale)

Al termine del campionato 2025-’26 saranno 878 le partite. Il punteggio finale più alto è quello della stagione 2022-2023 di Serie B, 80 punti e primo posto con 24 vittorie e 8 pareggi. Quel Frosinone girò la boa dell’andata con 39 punti, a +3 sulla Reggina, +4 sul Genoa, +14 sul nono posto. E allungò la falcata nel girone di ritorno.

Oggi il Frosinone di Max Alvini si è laureato campione d’inverno girando l’angolo a +3 sul Venezia secondo, + 4 sul Monza terzo, +16 sul nono posto. E si prepara alla battaglia del ritorno che è storicamente un altro campionato. Ultimo raffronto con le due metà stagioni: Lucioni & soci avevano vinto (0-3) a Reggio Calabria e perso (1-0) in casa del Genoa; ad oggi Monterisi & Co. hanno perso a Venezia (3-0) e in casa col Monza (0-1). Brianzoli avversari alla prossima all’U-Power Stadium.

Nella top hit dei patron

Maurizio Stirpe

Il patron giallazzurro è entrato di diritto in zona playoff nella speciale classifica dei patron più longevi in attività tra Serie A e Serie B. E’ doveroso un inciso. Siamo nell’epoca dei club italiani che, alla velocità di una firma in calce, passano totalmente nelle mani di proprietà straniere più disparate o di fondi stranieri lontani fisicamente e culturalmente anni luce dalla realtà del calcio nostrano.

E così quando certi presidenti a costo di grandi sacrifici riescono a salvaguardare una buona percentuale di italianità del club continuando a coniugarla con la passione, andrebbero applauditi. Oltre il risultato sportivo. Nella speciale classifica Maurizio Stirpe si pone infatti al quinto posto, al fianco della proprietà del Sassuolo, la famiglia Squinzi, che ha ereditato il club dall’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Stirpe precede Claudio Lotito della Lazio e Aurelio de Laurentiis del Napoli da 22 anni massimi dirigenti, il Conte Giovanni Arvedi della Cremonese e Antonio Gozzi dell’Entella con 19 stagioni.

Davanti a Stirpe troviamo i ‘sancta santorum’ del calcio italiano: la famiglia Agnelli con 103 anni di Juventus passati da nonno in padre, figlio e nipote; quindi la famiglia Pozzo con 40 anni di Udinese (oltre a detenere l’inglese Watford e ad aver avuto fino a qualche stagione fa la spagnola Granada) che in estate era stata vicina al passaggio del testimone nelle mani de fondo americano Guggenheim Partners; poi ci sono i 36 anni della famiglia Percassi all’Atalanta (il 55% è però nelle mani dell’americano Steve Pagliuca, co-presidente del Club, e di altri investitori americani) e i 35 anni di Fabrizio Corsi all’Empoli.

Il compianto Curzio Stirpe

Sensibilmente più staccato c’è il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, da 14 anni in sella al club abruzzese appena tornato tra i Cadetti. Numeri scolpiti nella roccia viva. Numeri che portano il marchio indelebile di un’altra famiglia di calcio, la famiglia Stirpe. Dal papà Benito, già presidente negli anni Sessanta e poi presidente Onorario fino alla sua scomparsa, di Maurizio, del fratello ingegner Curzio scomparso nell’aprile 2023 e della sorella Patrizia, sempre discretamente presenti al fianco del Presidente. Una famiglia che ha saputo investire anche nelle strutture realizzando lo stadio che porta il nome proprio di Benito Stirpe ed inaugurato nel 2017.

L’inizio della storia

La prima partita da presidente del Frosinone (presidente onorario era il papà, Cavalier Benito) risale al 31 agosto 2003, a Palma Campania, giallazzurri allenati da Giorgini (poi avvicendato da Daniele Arrigoni) sconfitti 1-0. Il 9 maggio 2004 il ritorno in serie C1 da dove il Frosinone mancava da 18 anni. Dallo start del campionato 2003-2004 sulla panchina ciociara si sono avvicendati 22 tecnici, che salgono a 25 se consideriamo anche la stagione di serie C2 2002-2003 nella quale Maurizio Stirpe entrò nel club con altri soci nel ruolo di vice presidente al fianco dell’allora presidente Rosettano Navarra.

Daniele Arrigoni

Quel campionato, complicatissimo e altrettanto travagliato, con 3 allenatori cambiati (l’inizio con Bitetto, poi Massimo Silva e quindi Giovanni Pagliari) rappresentò il vero spartiacque tra quello che poi è diventato il Frosinone della famiglia Stirpe e quello che ha rischiato di scendere tra i Dilettanti. La stagione iniziò il 1 settembre 2002 con un 2-2 casalingo contro il Ragusa e si chiuse a Brindisi con la vittoria 1-0, cuore in gola per 90’, che valse la salvezza. E l’inizio di una bellissima avventura.

Le date indimenticabili

Riepilogo

Voce Dato Totale stagioni 24 Stagioni da presidente 23 Serie A 3 Serie B 14 Serie C1 5 Serie C2 2 Serie C2 da vice presidente 1 Totale partite vinte 333 Totale partite pareggiate 257 Totale punti 1.256 Penalizzazioni −1 punto Partite totali 910 Partite di campionato 859 Partite di Coppa Italia 51

Con 6 promozioni – delle quali 3 in serie A, ma 2 storiche: 11 giugno 2006, la prima promozione in Serie B con la vittoria dei giallazzurri di Ivo Iaconi, l’abruzzese tosto e cortese, sul Grosseto di Max Allegri, 1-0 gol di Marco Martini; 16 maggio 2025, la storica promozione in Serie A dopo la vittoria 3-1 al Comunale di Frosinone sul Crotone. Con Stirpe si contano 6 promozioni, ben 3 in Serie A.

L’invasione di campo al vecchio “Comunale” dopo la prima storica promozione in Serie A nel 2015

Per una città che ha toccato il minimo storico di abitanti dal Dopoguerra (44.000), che si avvia ‘strimpellando’ verso la desertificazione, che ha un’economia complessa per dirla con un eufemismo, un indice di vivibilità che non è certo quello di Dubai ma nemmeno quello di Viterbo, il calcio è una luce in fondo al tunnel. Anche se la platea di tifosi appare sempre più snob, viste le scarse presenze allo stadio alla luce di ottimi risultati.

Nei 14 campionati di Serie B, il Frosinone ha sfondato il muro dei 70 punti ben 4 volte. Paradossalmente con 74 punti al termine della stagione 2016-2017 (allenatore Pasquale Marino) arrivò terzo per 1 gol di differenza reti, fu costretto ai playoff e venne eliminato dal Carpi (0-0 in Emilia, 0-1 in casa tra mille polemiche, con l’attaccante biancorosso Mbakogu prima uscito dal campo per la sostituzione e poi rispedito sul terreno di gioco a… spinta, ospiti ridotti in 9 e gol del Carpi allo scadere).

Il Frosinone festeggia la terza promozione in Serie A

La stagione successiva, 2017-2018 (allenatore Moreno Longo) arrivò terzo con 72 punti dopo il 2-2 interno con il Foggia (ancora una volta la maledizione del gol incassato allo scadere), costretto ai playoff nel doppio confronto col Palermo, indimenticabile e ricco di strascichi. Quindi gli 80 punti con Fabio Grosso alla guida dei giallazzurri nel 2022-2023. Ma la storia esiste per essere aggiornata e riscritta…

Tutti gli uomini del presidente

I tecnici di Stirpe

Stagione Campionato Allenatore Note 2002-2003 Serie C2 Bitetto – Silva – G. Pagliari 2003-2004 Serie C2 Giorgini – Arrigoni 2004-2005 Serie C1 D. Pagliari 2005-2006 Serie C1 I. Iaconi (a) 2006-2007 Serie B I. Iaconi 2007-2008 Serie B Cavasin 2008-2009 Serie B Braglia 2009-2010 Serie B Moriero – Carboni 2010-2011 Serie B Carboni – Campilongo 2011-2012 I Divisione Sabatini – Corini 2012-2013 I Divisione Stellone 2013-2014 I Divisione Stellone (b) 2014-2015 Serie B Stellone 2015-2016 Serie A Stellone 2016-2017 Serie B P. Marino (c) 2017-2018 Serie B M. Longo (d) 2018-2019 Serie A M. Longo – Baroni 2019-2020 Serie B Nesta (e) 2020-2021 Serie B Nesta – Grosso 2021-2022 Serie B Grosso 2022-2023 Serie B Grosso 2023-2024 Serie A Di Francesco 2024-2025 Serie B Vivarini – Greco – Bianco 2025-2026 Serie B Alvini

Ivo Iaconi

Maurizio Stirpe non è mai stato un ‘mangia-allenatori’. E’ un presidente che ha viaggiato sempre al fianco del proprio tecnico. Rarissime volte è intervenuto pubblicamente per lanciare messaggi, magari ha preferito farlo di persona a mò di consigli o attraverso i suoi direttori che si sono succeduti in questi 24 anni: l’indimenticato Enrico Graziani (8 stagioni), Ernesto Salvini (9 stagioni), Guido Angelozzi (5 stagioni) e ora il ds Renzo Castagnini e il dg Piero Doronzo.

La sua non è invasione di campo ma presenza. Ha avuto 22 allenatori in 23 anni, 25 se si considera anche la stagione da vice-presidente operativo del club, quando ‘studiava’ da presidente. In una conferenza stampa recente disse “io non esonero nessuno…” facendo intendere che sono i risultati del campo a decidere le sorti dei suoi tecnici. Sicuramente per 2 tecnici su 3 della scorsa stagione i risultati hanno inciso e parecchio. A proposito: Vivarini in un anno, a cavallo di due stagioni, sta per collezionare il terzo esonero (Frosinone, Pescara e probabilmente Bari), un record per serie A e serie B.

Per Greco sono invece 2 gli esoneri (Frosinone e Pro Patria). Quanto a Bianco sarà avversario alla prossima. Il tecnico che ha avuto per maggior tempo sulla panchina è stato Roberto Stellone: 4 stagioni di cui 2 di Lega Pro, 1 di serie B e 1 di serie A. Seguono a ruota Grosso con 2 stagioni e 2 mesi della prima (in sostituzione di Nesta) e Iaconi (2 stagioni, peraltro indimenticabili).

Roberto Stellone con il vice Giorgio Gorgone ai tempi del Frosinone

Quelli durati di meno sono stati Giorgini (avvicendato da Arrigoni, stagione 2003-2004 di serie C2), Sabatini (avvicendato da Corini, stagione 2011-2012 di I Divisione Lega Pro). Il vero rimpianto fu Francesco Moriero: partenza lampo nelle prime 9 giornate della stagione 2009-2010, poi un lento e inesorabile declino che costrinse a sostituirlo con Guido Carboni per arrivare alla salvezza nella quarta stagione di serie B. La quinta si rivelò fatale, Carboni partì male, l’arrivo di Sasà Campilongo (che era stato attaccante giallazzurro in serie C2) e l’iniezione di ben 11 acquisti al mercato di gennaio non riuscì a dare la scossa e il Frosinone fu costretto al ritorno, per 3 stagioni, nel Purgatorio della I Divisione di Lega Pro.

Non solo calcio

Giorgio Valditara, il Ministro dell’ Istruzione e del Merito

Negli anni della sua presidenza sono stati numerosi i progetti che hanno legato il brand del Frosinone Calcio al territorio e alla solidarietà. Progetti solidali (i convegni al ‘Benito Stirpe’, alla presenza delle Scuola della provincia) come il convegno in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, quello in occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne, il convegno sull’Intelligenza Artificiale, Un Calcio alla Droga, le visite periodiche presso la Cittadella Cielo della Comunità Nuovi Orizzonti di Frosinone, quella alla Comunità In Dialogo di Trivigliano.

Nel maggio 2025 la visita e la conferenza stampa congiunta del presidente Stirpe e del Ministro dell’Istruzione, Valditara, venuto a conoscere proprio il ruolo del Frosinone Calcio all’interno delle Scuole. Il club infatti ha saputo coinvolgere negli anni gli Istituti Scolastici della provincia grazie ad una collaborazione con la Questura, il Provveditorato agli Studi e l’Università di Cassino.

Nel mare magnum di attività da risaltare le visite periodiche con la consegna di doni nei reparti di Pediatria e Nefrologia dell’Ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone e presso alcune Case Famiglia. Coinvolti anche dei ragazzi ospiti, nei vari stage con le minori giallazzurre. Da questa stagione sul sito del Frosinone c’è una Sezione Progetti all’interno della quale sono riportate in pillole le iniziative del club.

Maurizio Stirpe

Molto interessante e da scoprire quotidianamente. Con 5 capisaldi, identificati dall’acronimo G.E.S.T.I: Giovani, Educazione, Solidarietà, Territorio, Inclusione. Nell’ambito dei Giovani, l’iniziativa porta a conoscenza delle diverse opportunità di lavoro nel mondo del calcio oltre gli 11 in campo; nell’ambito dell’Educazione, si volge l’attenzione ai bambini delle Elementari con l’obiettivo di far crescere una nuova generazione di tifosi; poi c’è la Solidarietà, attenta alle varie associazioni presenti sul territorio; quindi lo stesso Territorio, attraverso la scoperta delle bellezze naturali della Ciociaria; infine l’Inclusione che si rivolge all’interno delle varie Comunità e Istituti della provincia.

In occasione delle festività natalizie, per citare una di queste iniziative, il Frosinone con l’associazione Amici di Ilaria ha donato all’Ospedale Bambin Gesù di Roma alcuni biberon per i neonati degenti. Attività che non nascono a caso perché l’attenzione ai Giovani, Educazione, Solidarietà, Territorio e Inclusione per la Proprietà del Frosinone Calcio da 24 anni sono sullo stesso piano di un gol decisivo ad una finale.