“StraFrosinone”, la gara controcorrente tra storia e resilienza

[UNA CITTA' CHE CORRE] Domenica mattina la 41^ edizione della podistica di 13,500 chilometri che dal 1979 lancia un forte messaggio di speranza in una città dove lo sport è relegato agli ultimi posti. Una festa puntuale grazie all'impegno dell'Atletica Frosinone che non si è mai arresa e continua a portare avanti i valori sani della disciplina regina

Alessandro Salines Lo sport come passione

“La storia siamo noi”. Il famoso brano di Francesco De Gregori potrebbe fare da colonna sonora alla “StraFrosinone” che domenica mattina celebrerà la 41^ edizione. E’ la storia di Frosinone. Non solo sportiva e già basterebbe per qualificarla. Una città profondamente cambiata (alcuni dicono in meglio, altri in peggio) sotto tutti i punti di vista. Ma la “StraFrosinone” c’è sempre stata a partire dal lontano 1979 e continuerà ad esserci. Modello di resilienza in un mondo quello dello sport dove la Ciociaria è tra le peggiori d’Italia (82^ su 107 province secondo i dati del Sole 24 Ore sull’indice di sportività).

Una manifestazione di popolo, trasversale, green e quindi al passo con i tempi. Non a caso lo slogan della corsa recita: “i podisti si prendono la città”. “La Strafrosinone non è solo una gara, ma una festa collettiva che celebra il movimento, la memoria e l’identità di una città che corre da quarantuno anni”, ricorda Roberto Ceccarelli, presidente ed anima dell’Atletica Frosinone che ha ideato ed organizza l’evento da 46 anni.

Appuntamento al Parco Matusa

La podistica partirà dal Parco Matusa, luogo simbolo della città ed in particolare dello sport frusinate. Laddove sorgeva lo storico stadio comunale teatro di tante vittorie del Frosinone Calcio. La carovana dei podisti scatterà alle 10 e coprirà il classico percorso di 13 chilometri e mezzo che attraverserà il capoluogo toccando le principali vie della parte bassa e del centro storico. Un tracciato di saliscendi che ha sempre appassionato gli specialisti della corsa su strada. Le salite di viale America Latina e via Marco Minghetti rappresentano un test durissimo per chiunque.

Non è un caso che negli anni la StraFrosinone sia stata scelta da campioni come Maria Guida (titolo europeo di maratona nel 2002), Gianni Poli, vincitore della Maratona di New York nel 1986, o Angelo Carosi, secondo agli Europei del 1994 e per ben 3 volte trionfatore della corsa frusinate. Solo il ciociaro Diego Papoccia ha vinto più volte (6) tra il 2008 ed il 2024.

Gianni Poli

Ma non vanno dimenticati corridori di livello nazionale ed internazionale quali Paolo Accaputo, Michelangelo Arena, Arturo Iacona, Ruben Boiyo, Leandro Croce, Cheromey, Jonah Kiptarus, Silverio Diamantino, Tayeb Filali, Joshua Rop, Giorgio Calcaterra e Carmine Buccilli, In campo femminile la regina dell’albo d’oro è Eleonora Bazzoni con 5 successi. Vincitori dell’ultima edizione Diego Papoccia e Carla Cocco.

Nel nome di Luciano Renna e M. Teresa Collalti

Luciano Renna

La “StraFrosinone”, presentata l’altra sera nella sala conferenze della Villa Comunale, ha il grande merito di ricordare due personaggi importanti in una città che spesso ha la memoria corta. E dimentica presto. Insomma la storia che intrecca la storia. Luciano Renna è stato uno dei maestri del giornalismo ciociaro ed insegnante di educazione fisica al liceo classico “Turriziani”. Firma storica de “Il Messaggero” e de “Il Tempo”, sotto la sua ala sono cresciuti decine di cronisti.

E’ sempre stato un grande sostenitore della “StraFrosinone”. (Leggi qui L’uomo che creò il Matusa a Frosinone. In ricordo di Luciano Renna e L’ultimo tasto della Olivetti di Luciano Renna). Tra l’altro fu lui a coniare il nome “Matusa” al vecchio stadio frusinate trasformato poi in parco e come detto sede della partenza e dell’arrivo della corsa.

Maria Teresa Collalti

Maria Teresa Collalti è stata assessore comunale al personale e alla polizia municipale. Ma soprattutto è sempre stata impegnata nel mondo del sociale e del volontariato cattolico dedicandosi con grande abnegazione alla catechesi dei giovani che rappresentavano, per lei, una quotidiana fonte di arricchimento. “Due personaggi di spessore che hanno dato tanto alla nostra città”, ha detto il sindaco Riccardo Mastrangeli durante la presentazione della gara.

Una gioiosa invasione

Come tradizione la “StraFrosinone” calamiterà in città centinaia di corridori tra specialisti ed amatori, donne e uomini di tutte l’età. Una gioiosa invasione proveniente da tutta Italia che muoverà un indotto turistico ed economico. Pensate che nel 1986 è stata valida come campionato italiano di corsa su strada con il record di iscritti, ben 1500. Per 4 volte (1992, 1999, 2002 e 2012) invece è stata designata come tricolore Allievi. L’anno scorso sono stati 375 gli atleti partecipanti.

Paolo Accaputo, vincitore della prima “StraFrosinone”

In campo tanti volontari che garantiranno la riuscita della corsa. Tra questi ci saranno i tifosi del Frosinone del gruppo Uber Alles che si occuperanno della sicurezza, presidiando i punti critici del percorso. La gara è stata patrocinata dal Comune di Frosinone, dalla Regione Lazio e dalla Provincia. Diversi gli sponsor. A conferma dell’interesse della corsa.

“La StraFrosinone non è solo una corsa podistica ma rappresenta un simbolo per la città – ha detto spesso Ceccarelli – Abbiamo tagliato traguardi prestigiosi grazie ad un gruppo di sportivi che nel 1978 si è inventato dal nulla questa manifestazione. Cercheremo come sempre di riaffermare i valori sani dello sport. Ringrazio i miei collaboratori, i volontari, gli atleti, le società, le istituzioni e gli sponsor. Senza queste componenti la StraFrosinone non avrebbe raggiunto mete impensabili”.