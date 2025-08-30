Testa alta e petto in fuori: il Frosinone alla pari con la corazzata-Palermo

[LA PARTITA] Al "Barbera", davanti al presidente Mattarella, la squadra di Alvini conquista un punto d'oro contro la formazione di Inzaghi. Ciociari organizzati, determinati e pericolosi più volte. Dopo la vittoria con l'Avellino è arrivata una conferma importante. Porta inviolata per la terza volta di fila

Alessandro Salines Lo sport come passione

TABELLINO

PALERMO-FROSINONE 0-0

PRIMO TEMPO 0-0

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi (dal 38′ s.t. Peda), Ranocchia, Segre (dal 25′ s.t. Gomes), Augello (dal 25′ s.t. Palumbo); Brunori (dal 19′ s.t. Le Douaron), Gyasi; Pohjanpalo (dal 38′ s.t. Corona)

PANCHINA Balaguss, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Blin, Veroli

ALLENATORE Inzaghi

FROSINONE (4-2-3-1)

Palmisani; A. Oyono (dal 37′ s.t. J. Oyono), Bracaglia, J. Gelli, Marchizza; Calò (dal 29′ s.t. Cichella), Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella (dal 15′ s.t. F. Gelli), Kvernadze (da 15′ s.t. Masciangelo); Raimondo (dal 29′ s.t. Zilli)

PANCHINA Lolic. Minicangeli, Grosso, Ndow, Dixon, Vergani

ALLENATORE Alvini

ARBITRO Di Bello di Brindisi

ASSISTENTI Politi-Ceoliri

AMMONITI Calò (F), J. Gelli (F), Bracaglia (F), Bani (P) per gioco scorretto

NOTE paganti 15.677, incasso di non comunicato; abbonati 16.504, quota non comunicata. Tiri in porta 2 (con un palo ed una traversa)-4. Tiri fuori 7-4. In fuorigioco 1-2. Angoli 6-3. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’

Un pari da squadra vera al di là del punto pesantissimo e della porta rimasta inviolata per la terza volta di fila. Al “Barbera, davanti ad oltre 30 mila spettatori e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Frosinone ha imposto lo 0-0 al Palermo, principale candidata alla promozione diretta. Risultato meritato per il Frosinone che ha ribadito come il lavoro portato avanti da Alvini stia dando i suoi frutti.

Il presidente Sergio Mattarella presente al “Barbera”

Ed anzi soprattutto nel primo tempo Marchizza e soci hanno avuto le chance migliori per segnare. Sono mancate precisione e freddezza. Forse ha ragione proprio Pippo Inzaghi, tecnico dei siciliani, a pronosticare il Frosinone quale formazione rivelazione del campionato. Ora la fine del mercato e ,la sosta con i giallazzurri che potranno lavorare con serenità dall’alto dei 4 punti in 2 gare.

L’ANALISI

Alvini con coraggio

L’ingresso in campo delle squadre

Alvini ha lanciato subito un segnale forte: nonostante l’emergenza in difesa e l’indubbia forza degli avversari non ha rinunciato ai 3 attaccanti. Confermati quindi Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. Chi s’aspettava l’innesto di Masciangelo al posto del georgiano per garantire maggiore copertura non ha fatto i conti con le idee ed i principi di Alvini.

Rispetto alla partita vinta contro l’Avellino 2 le novità obbligate: al centro della retroguardia spazio a J. Gelli (all’esordio) e Bracaglia (debutto dal 1′) che hanno preso il posto di Monterisi e Calvani. Per il resto Alvini ha riproposto gli stessi elementi schierati domenica scorsa a partire dal portierino Palmisani.

Le squadre schierate

Dunque A. Oyono e Marchizza sulle fasce con Koutsoupias e Calò in mezzo al campo. Sulla trequarti Barcella con ai fianchi Ghedjemis e Kvernadze. Punta centrale Raimondo, fresco della convocazione nell’Under 21. Un 4-2-3-1 senza troppi integralismi grazie agli interscambi soprattutto di Marchizza in grado di trasformare la difesa a 3 a seconda dei momenti della gara.

Fedele all’adagio squadra che vince non si cambia, Inzaghi ha ripresentato la stessa formazione che ha battuto la Reggiana. Unica eccezione il portiere: out l’ex Bardi, al suo posto Joronen. Nel 3-4-2-1 Diakitè, Bani e Ceccaroni hanno chiuso la cerniera difensiva. Sulle fasce Pierozzi ed Augello con Ranocchia e Segre interni ed incursori. Davanti Brunori e Gyasi a supporto del bomber finlandese Pohjanpalo.

Personalità e determinazione

Il Frosinone è sceso in campo senza complessi, mettendo tanta personalità e spirito. Dopo una prima sfuriata del Palermo (2 angoli in sequenza), la squadra giallazzurra ha preso le misure agli avversari. Ed anzi a sprazzi ha dato la sensazione di governare la partita grazie anche un pressing a tuttocampo. L’organizzazione maniacale di Alvini e la grande determinazione hanno creato problemi al Palermo incapace spesso di leggere il gioco e le giocate dei ciociari.

Non a caso nella prima mezzora le occasioni più importanti sono state del Frosinone con Raimondo, Ghedjemis, Koutsoupias (2 volte) e Barcella. Ai giallazzurri è mancato l’istinto del killer. Il Palermo è uscito fuori nel finale (conclusione alta di Augello) pur non creando troppi pericoli alla porta difesa da Palmisani.

Primo tempo di sostanza e qualità

Un duello tra Gyasi e J. Gelli

In definitiva un buon primo tempo del Frosinone che ha confermato le sensazioni positive fornite al debutto contro l’Avellino. Il maggiore possesso palla (54 %) è stato emblematico. La difesa inedita ha retto all’urto del quotato attacco siciliano (Brunori, Gyasi e Pohjanpalo). Mentre il centrocampo ben orchestrato da Calò e con Koutsoupias sempre sul pezzo ha garantito equilibrio e trame di gioco.

Sulle fasce prezioso il lavoro delle 2 catene (A. Oyono-Ghedjemis, Marchizza-Kvernadze). Non è mancato il contributo di Raimondo che si è battuto e sbattuto su tutto il fronte avanzato. Pur dovendo migliorare in zona gol.

Palo di Pohjanpalo, Koutsoupias vicino al gol

Koutsoupias tra i migliori del Frosinone

Da copione nella ripresa il Palermo ha provato a cambiare passo anche se il primo brivido è per i tifosi di casa con una trattenuta in area di Diakitè su Raimondo. Sarebbe stato rigore se l’attaccante giallazzurro non fosse finto in fuorigioco. Inutile il controllo al Var dell’arbitro Di Bello. Il Palermo è stato pericoloso con Pohjanpalo che ha timbrato il palo. Il Frosinone comunque ha continuato a rispondere colpo su colpo tanto che al 20′ Koutsoupias ha sfiorato il vantaggio dopo l’ennesima percussione di Ghedjemis.

Il Frosinone tiene botta

A. Oyono contrasta Ceccaroni

Nell’ultimo quarto d’ora il Palermo ha spinto parecchio approfittando anche di un calo fisico e fisiologico del Frosinone. Tuttavia in contropiede i giallazzurri non hanno mai rinunciato a pungere come al 36′ quando F. Gelli ha sbagliato il passaggio vincente a Ghedjemis che si sarebbe trovato a tu per tu con Joronen.

Tra la girandola di cambi da una parte e dall’altra c’è stata l’occasione più ghiotta del secondo tempo con la traversa colpita di testa da Pohjanpalo. Alla fine il Frosinone è riuscito a tenere botta con tanto cuore ma anche ordine e lucidità. Dopo il triplice fischio finale, grande gesto iconico della squadra. Alvini infatti ha guidato il gruppo sotto il settore ospiti vuoto (la trasferta è stata vietata ai sostenitori frusinati) per un applauso simbolico alla tifoseria giallazzurra.