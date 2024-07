“Ti amo più di prima”, la passione per il Frosinone non retrocede

[TUTTI ALLO STADIO] Quasi 6 mila gli abbonamenti sottoscritti dopo la chiusura della prime 2 fasi. Più della metà di quelli acquistati la scorsa stagione in Serie A. Un dato incoraggiante che conferma l’attaccamento della tifoseria alla squadra giallazzurra. Mercato: in arrivo Sene, il Venezia in pressing su Marchizza

Alessandro Salines

La retrocessione all’ultima giornata, le cessioni eccellenti, un mercato d’attesa ed una squadra ancora in maschera non hanno intaccato la passione dei tifosi del Frosinone. Il termometro è la campagna abbonamenti: dopo la chiusura della seconda fase sono state sottoscritte quasi 6 mila tessere, in pratica oltre il 50 per cento degli abbonamenti venduti la scorsa stagione in Serie A. Un dato positivo destinato ovviamente a crescere da qui all’inizio del campionato.

Insomma la tifoseria ha dato una risposta importante dopo la delusione per il ritorno in Serie B a conferma di un supporto che prescinde da qualsiasi fattore. Bisogna anche aggiungere che rispetto agli ultimi campionati di Serie B i numeri sono a dir poco incoraggianti.

Prime 2 fasi ok

Il presidente Maurizio Stirpe

Sono state 5.789 le tessere sottoscritte nei primi 2 step della campagna. Quelli riservati ai tifosi abbonati la scorsa stagione che hanno voluto confermare il posto o cambiare di seggiolino. Un buon risultato sicuramente. Oltre la metà dei 10.684 abbonamenti totali effettuati un anno fa. Non era scontata una quota del genere per vari motivi. I tifosi hanno risposto presente ad una campagna partita senza troppi squilli di tromba. Essenziale ed efficace il messaggio lanciato dalla società: “Ti amo più di prima”.

“La campagna è rappresentata dall’immagine più bella che ho visto, ovvero la coreografia della curva – ha spiegato il presidente Maurizio Stirpe – Il “Ti amo” carico di tanti significati e che questa tifoseria ha riservato a questa società. Ho chiesto ai collaboratori di farlo diventare lo slogan della nuova campagna”. La vendita sta continuando. Fino a mercoledì potranno acquistare le tessere gli investitori che hanno aderito al progetto di prestito obbligazionario e non erano abbonati. Dal 1 agosto vendita libera.

Prezzi abbordabili e Coppa Italia gratis

Piero Doronzo e Rosario Zoino

Tra le novità della campagna abbonamenti c’è la prima gara di Coppa Italia (il 12 agosto col Pisa) in omaggio. I costi sono alla portata: si va dai 140 euro per le curve (7 euro a partita) ai 280 della Tribuna Est restando nei settori popolari. I prezzi salgono per la “Main Stand”: variano dai 580 della “Superiore” ai 1.800 dell’Autorità.

“Mi sono fatto dare i prezzi delle stagioni precedenti, sono gli stessi della stagione 2017-18 a dimostrazione del fatto di quanto il presidente Stirpe tenga alla squadra ed alla tifoseria”, ha precisato il responsabile marketing-comunicazione Piero Doronzo.

Superato il tetto dell’ultima Serie B

Un’immagine dello stadio “Stirpe”

Il dato parziale evidenzia come sia stato già superato il numero di abbonamenti venduti nella stagione 2022-2023 quella della promozione con in panchina Fabio Grosso. Erano stati 3.047. Già siamo +2742 ma è chiaro quel campionato è stato influenzato dai problemi post-covid. Se andiamo a vedere i numeri degli ultimi campionati di Serie B del Frosinone pre-covid nel 2019-2020 (dopo la retrocessione) gli abbonati erano stati 10.406. Nel 2017-2018 (il torneo vinto ai playoff) invece furono 6.963. Dunque l’attuale dato non può che essere giudicato incoraggiante in vista del rush finale rappresentato dalla vendita libera.

Mercato, in arrivo Sene

Marchizza richiesto dal Venezia

Un altro giovane attaccante raggiungerà nelle prossime ore la squadra di Vivarini. Si tratta del senegalese Fallou Sene, classe 2004, centravanti della Fiorentina Primavera. Un’operazione vicina alla chiusura con la formula del prestito secco. Sene ha rinnovato il contratto con la Viola fino al 2026 e mercoledì sosterrà le visite mediche col Frosinone prima del via libera definitivo.

Intanto il Venezia è tornato alla carica per il terzino sinistro Marchizza, richiesto da Di Francesco. Il difensore potrebbe liberarsi con il pagamento della clausola rescissoria di 1,5 milioni entro mercoledì. Una situazione in rapida evoluzione. Sempre sul fronte cessione il giovane portiere Palmisani andrà in prestito alla Lucchese dopo aver allungato il contratto col Frosinone.