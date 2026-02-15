Trasferta, dolce trasferta: il Frosinone risponde al Venezia e resta in zon… A

[LA PARTITA] La squadra di Alvini colleziona l'ottava vittoria fuori casa, la seconda di fila, e si conferma al secondo posto a -1 dal Venezia e tiene dietro il Monza. A La Spezia decidono Kvernadze e Ghedjemis. Annullato un gol a Raimondo

TABELLINO

SPEZIA-FROSINONE 0-2

PRIMO TEMPO 0-1

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov (dal 1′ s.t. Mateju), Bonfanti, Sernicola (dal 18′ s.t. Vignali), Bellemo (dal 18′ s.t. Comotto), Romano, Adamo, Aurelio; Skjellerup, Vlahovic (dal 14′ s.t. Artistico)

A disposizione: Mascardi, Loria, Nagy, Beruatto, Conte, Bertoncini

Allenatore: Donadoni

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Cittadini (dal 14′ s.t. J. Gelli), Calvani, Bracaglia (dal 46′ s.t. Corrado); Caló (dal 28′ s.t. Kone), Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo (dal 28′ s.t. Zilli), Kvernadze (dal 46′ s.t. Fiori)

A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Grosso, J. Oyono, Fini, Vergani

Allenatore: Alvini

Marcatori: Kvernadze (F) al 38′ p.t.; Ghedjemis (F) al 10′ s.t.

Arbitro: sig. Federico Dionisi de L’Aquila; assistenti: sigg. Alessio Berti di Prato (Fi) e Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Av); IV Uomo: sig. Gianmarco Vailati di Crema (Cr); Var: sig. Antonio Giua di Olbia; Avar: sig. Emanuele Prenna di Molfetta (Ba).

Note: spettatori: paganti 1489 per un incasso 16.777,50, abbonati 6.849 per una quota 73.904,00; angoli:2-11 ; ammoniti: Calò (F), Romano (S), Ruggero (S), Adamo (S), Comotto (S), Kone (F); recuperi 2′ p.t., 6′ s.t.

“Esseglie, esseglie…”. E’ finita in festa con Bracaglia e compagni a cantare sotto la curva del “Picco”, occupata dai tifosi ciociari, l’inno del Carnevale di Frosinone che martedì si chiuderà dopo 10 giorni di baldoria. La squadra di Alvini ha vinto anche a La Spezia dopo il colpaccio di Avellino mercoledì sera: in trasferta 29 punti, un rendimento da record per la Serie B.

Un successo pesantissimo che ha consentito di restare in scia della capolista Venezia a -1 e di tenere dietro il Monza (vittorioso con la Juve Stabia) a +1. Cinico ed equilibrato, il Frosinone ha regolato lo Spezia con un gol per tempo grazie alle prodezze delle ali Ghedjemis e Kverndaze sempre più decisivi. Ennesima prova di personalità e maturità al cospetto di un’avversaria in lotta per la salvezza. E sempre terz’ultimo in zona retrocessione diretta.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

Vlahovic e Raimondo le novità in attacco

Tra i liguri assenti per infortunio l’attaccante Di Serio e il centrocampista Valoti che si sono aggiunti all’ex Cassata, Bandinelli, Zurkowski e Lapadula. Non c’è stato invece ancora il nullaosta per il giovane somalo-svedese Shagaxle. Donadoni in emergenza ma ovviamente non rinuncia al 3-5-2. E così davanti al portiere Radunovic, è rientrato Ruggero con le conferme di Hristov e Bonfanti. Sulle fasce è tornatoSernicola a destra con Aurelio sul fronte opposto; in mezzo Bellemo, Romano ed Adamo impiegato come mezzala sinistra. Ma la grande novità è in attacco: fuori Artistico con Vlahovic a far coppia con Skjellerup.

Il Frosinone Calcio schierato

Alvini recupera per la panchina Kone dopo 4 turni di castigo inflitti dal giudice sportivo ma deve ancora fare a meno di Barcella, F. Gelli e Monterisi. Avvicendamenti al minimo nonostante il turno infrasettimanale. Davanti a Palmisani, quindi conferma per la coppia Cittadini-Calvani e per Bracaglia a sinistra mentre torna sulla corsia bassa di destra A. Oyono che ha scontato il turno di stop. In mezzo al campo il solito assetto variabile che vede in partenza Koutsoupias perno centrale rispetto alle posizioni di Calò e Cichella. In attacco, al centro, c’è Raimondo che trova sostegno di Ghedjemis e Kvernadze.

Brivido-Var

La partita si è aperta con un brivido per il Frosinone ed i suoi tifosi. All’8′ infatti l’arbitro Dionisi ha fischiato un rigore in favore dello Spezia per un presunto fallo di mani di A. Oyono in marcatura su Vlahovic. Ma la revisione al Var ha messo in luce l’errore del direttore di gara: il tocco di mani è stato dell’attaccante spezzino, penalty revocato. In precedenza un colpo di testa di Bracaglia a lato al 4′ ed una combinazione A. Oyono-Cichella non andata a buon fine.

Calvani in marcatura su Skjellerup

Partita comunque bloccata. Il Frosinone ha provato ad alzare il ritmo e a far girare la palla ma lo Spezia ha fatto densità chiudendo ogni spazio. Sulle fasce, territorio di caccia dei ciociari, Ghedjemis e Kvernadze hanno avuto vita dura con Bonfanti-Aurelio e Ruggero-Sernicola. Anche a centrocampo Calò, Koutsoupias e Cichella non sono riusciti a trovare le geometrie vincenti. Nessun pericolo in pratica. Lo Spezia ha tentato qualche sortita in contropiede senza precisione.

Acuto di Kvernadze, Frosinone avanti

La gioia dei frusinati

Nel finale di primo tempo la partita si è accesa. Il Frosinone al 38′ ha finalmente trovato la giocata vincente con Ghedjemis che dalla destra è stato bravo a pescare Kvernadze sul versante opposto. Un po’ come ad Avellino. Il georgiano freddo ha battuto Radunovic. Quinto sigillo, secondo di fila. Il Frosinone si è confermato micidiale nei primi tempi con il 28° gol segnato.

Lo Spezia ha accusato il colpo ed ha avuto un momento di sbandamento. E Calò (ammonito al pari di Romano e Ruggero) dalla distanza ha provato a sorprendere Radunovic. In pieno recupero però lo Spezia ha sfiorato il pari. Corner di Romano al cianuro e sulla linea Skjellerup non è riusciuto a deviare in rete.

Ghedjemis suona la nona

Ghedjemis, autore dello 0-2

Nella ripresa Donadoni è costretto a sostituire Hristov (infortunatosi alla fine del primo tempo) con Mateju. Lo Spezia è ripartito con la chiara intenzione di riprendere la partita ed in effetti Skjellerup ha avuto due chance importanti non sfruttate. Entrambe di testa su cross di Aurelio e Mateju ma Palmisani si è fatto trovare al posto giusto.

Fuoco di paglia quello dello Spezia perché il Frosinone al 10′ in contropiede ha raddoppiato. Sugli sviluppi di un corner dei liguri, la squadra di Alvini è ripartita di gran carriera. Kvernadze ha innescato il turbo di Ghedjemis che è scappato via ed ha battuto Radunovic per lo 0-2. Nono gol per il franco-algerino.

Annullato il tris di Raimondo

Il Frosinone ha insistito sfruttando uno Spezia colpito ed affondato per la seconda volta. E al 15′ ha calato il tris dopo 3 occasioni nella stessa azione. Ma il gol di Raimondo è stato annullato dal Var per fuorigioco. Il tapin del centravanti è arrivato dopo la zuccata di J. Gelli (entrato al posto di Cittadini), parata da Radunovic, il palo di Kvernadze e la conclusione di Calò sottomisura respinta dal portiere spezzino.

La squadra giallazzurra a fine partita sotto la curva dei propri tifosi

Lo Spezia è apparso in grande difficoltà e con poche idee per reagire. Tuttavia al 20′ un episodio avrebbe potuto rimetterla in carreggiata. Contatto A.Oyono-Comotto, l’arbitro ha assegnato un altro rigore. Ma per la seconda volta il Var gli ha dato torto. Niente tiro dai 11 metri. Il Frosinone ha gestito senza troppi rischi il resto della partita ed anzi con Zilli e Cichella è andato vicino al tris.

