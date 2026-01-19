Treno-promozione a quattro vagoni: guida il “macchinista” Alvini

[IL PUNTO] In testa si è accorciata la classifica con un poker di squadre in 5 punti: dal Frosinone a 42 al Palermo a 37 con in mezzo Venezia a 41 e Monza 38. La capolista esce indenne dallo scontro diretto dell'U-Power e lancia un segnale forte. Riscatto di Modena e Cesena, ok la Juve Stabia. Crisi-Bari: via Vivarini, torna Longo. Spezia e Samp sempre peggio

Quattro squadre in 5 punti, dalla capolista Frosinone a 42 al Palermo a 37 con Venezia e Monza in mezzo rispettivamente a 41 e 38. Un campionato molto equilibrato ed incerto. Più di altre stagioni: l’anno scorso dopo 20 giornate il Sassuolo in testa aveva 8 lunghezze di vantaggio sulla terza (Spezia), mentre nel 2022-2023 il Frosinone era in vetta sempre a quota 42 ma aveva già fatto il vuoto con 7 ed 8 punti sul Genoa e Bari. Insomma la corsa-promozione è serrata e se ne vedranno delle belle fino alla fine.

Il Frosinone tiene la testa davanti

E’ stata la giornata dello scontro diretto Monza-Frosinone concluso 2-2. La squadra di Alvini ha confermato tutte le sue qualità a partire dalla disciplina come ha tenuto a sottolineare il tecnico di Fucecchio. I giallazzurri, in inferiorità numerica per il rosso a Kone, hanno ripreso il risultato con Monterisi dimostrando una caparbietà fuori dal comune ed una mentalità da grande squadra.

Sono 12 i risultati utili di fila (8 vittorie e 4 pareggi): una striscia iniziata dopo la gara d’andata col Monza il 18 ottobre ed in cui il Frosinone ha sempre segnato (23 reti). La capolista continua a vantare il miglior attacco del torneo (38 gol) e si gode la crescita costante di Ghedjemis sul podio della classifica marcatori a quota 8 senza rigori. In pratica solo Pohjanpalo ha segnato di più su azione.

Fa bene Alvini a non accontentarsi e neppure a recriminare sull’arbitraggio di Rapuano che in casa Frosinone ha lasciato l’amaro in bocca anche per gli strascichi disciplinari in vista della prossima gara (squalificati Kone e Calò). “Squadra straordinaria, risultato pesante anche se abbiamo la consapevolezza che potevamo gestire meglio alcuni momenti – ha commentato Alvini – Promozione? Noi ci crediamo perché il campo sta dimostrando quello che mettiamo: idee e atteggiamento. Venezia, Monza, Palermo, Catanzaro sono comunque ottime squadre. Il campionato è ancora lungo”.

Il Venezia accorcia, il Palermo si fa sotto

La formazione di Stroppa sembra l’antagonista più seria del Frosinone. I veneti hanno superato 3-1 il Catanzaro balzando a – 1 dalla capolista. Il Venezia ha vinto in rimonta con Busio, Adorante e Casas dopo il vantaggio di D’Alessandro. Un successo pesate contro un’avversaria di livello che ha incassato il secondo ko di fila ed è ferma a 31 in zona playoff

Stroppa ha cambiato marcia con 5 vittorie di fila (8 in casa) ed ha scavalcato un Monza che non vince da 2 turni con solo 9 punti in 7 gare. “Tanta determinazione e volontà ma il girone di ritorno è solo iniziato“, ha sottolineato il tecnico dei lagunari. Si è fatto sotto il Palermo rientrato a pieno titolo nella corsa alla promozione diretta. Contro lo Spezia, Segre ha regalato la quinta vittoria nelle ultime 8 gare ed una spinta fondamentale nella volata-Serie A. Liguri al penultimo posto dopo il quarto scivolone in 5 partite.

Cesena e Modena alla riscossa

La prima di ritorno è stata segnata anche dal riscatto di due squadre reduci da un periodo negativo. E così Cesena e Modena sono tornate al successo consolidando la posizione nei playoff a 34 e 32. I romagnoli, reduci da 2 ko consecutivi e senza vittorie da 3 giornate, hanno sbancato il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia in rimonta. Doppietta di Shpendi dopo l’1-0 di Portanova che ha illuso una Reggiana in crisi (5 sconfitte di fila) e scivolata ad 1 punto dai playout. Dionigi confermato ma alle porte c’è la trasferta terribile a Frosinone.

Nel primo dei due posticipi domenicali ha rialzato la testa il Modena che ha espugnato un Pescara sempre più fanalino di coda. Gli emiliani avevano perso le ultime 3 ed avevano racimolato solo 3 punti in 5 gare. A segno l’ex canarino Zampano e il neo acquisto De Luca (prima rete in maglia gialla). Anche la Juve Stabia ha rafforzato le sue ambizioni playoff battendo (rigore di Candellone) il Bari al San Nicola.

Quinto risultato positivo per i campani che raggiungono il tetto dei 30 ed inguaiano ancor di più i galletti penultimi (terza sconfitta in 4 gare) con Vivarini esonerato (via anche il diesse Magalini) e sostituito dall’ex canarino Longo. Per il tecnico abruzzese secondo esonero in una stagione: quasi un record.

Empoli e Padova ambizioni frustate

Due sconfitte interne e soprattutto inattese hanno frenato la rincorsa di Empoli e Padova verso i playoff. I toscani hanno ceduto al Sudtirol in ripresa (secondo successo di fila). L’ex giallazzurro Pecorino (secondo gol di fila) ha deciso la sfida. L’Empoli resta fuori dalle prime 8. Come il Padova battuto in casa dal Mantova che non vinceva da 6 partite e in un colpo solo sorpassa Bari, Spezia e Sampdoria e aggancia il 16° posto. Match-winner Mensah, autore di una doppietta. Non basta ai veneti la rete di Lasagna.

Le altre

Nell’anticipo di venerdì la Sampdoria ha confermato tutti i limiti di una stagione davvero deludente. Nel derby interno con l’Entella solo un pareggio firmato Cherubini e Parodi. La Samp nei playout a 18, l’Entella ha mosso la classifica salendo a 20.

Colpaccio della Carrarese ad Avellino: i toscani si sono imposti in rimonta con Rubino ed Abiuso dopo la rete di Biasci. La seconda vittoria consecutiva ha rilanciato la Carrarese che acciuffa il decimo posto ad un passo dai playoff. Dopo 3 risultati utili, stop per l’Avellino.

Prossimo turno

La ventunesima giornata si aprirà venerdì 23 con il derby toscano Carrarese-Empoli. Le prime giocheranno sabato. Il Frosinone affronterà la Reggiana: partita da prendere con le pinze senza farsi condizionare dalla classifica e dal momento negativo degli avversari. Il Venezia sarà di scena a Mantova, il Monza riceverà la visita del Pescara ed il Palermo salirà a Modena in una delle sfide più interessanti della giornata.

Cesena-Bari, Juve Stabia-Entella e Spezia-Avellino completeranno il programma del sabato. Domenica le ultime due partite: Sudtirol-Padova alle 15 e Catanzaro-Sampdoria alle 17.15.