Tricolore junior: buona la prima a Foligno, il ruolo chiave di Max Rendina

Il rally umbro ha aperto il campionato italiano rally Terra 2025 e il tricolore assoluto Junior 2025, organizzato e promosso da ACI Sport. Fondamentale il supporto tecnico della Motosport Italia, coordinata dal pilota manager, e partner della rassegna dal 2019. La corsa ha messo in luce il talento di Michael Rendina, figlio d’arte e premiato di recente come “Pilota romano dell’anno”

Alessandro Salines Lo sport come passione

La Motorsport Italia di Max Rendina è una garanzia. Una certezza assoluta nel mondo del rally internazionale. Basta ricordare il successo del Rally di Roma Capitale, portato ai vertici europei con una formula inedita e suggestiva. Però nello sport come nella vita prima di cantare vittoria ci vuole il responso del campo. In questo caso della strada, dello sterrato e del rombo dei motori.

E così la struttura del pilota-manager campione del mondo ha superato a pieni voti il primo esame della stagione. A Foligno infatti ha supportato in maniera eccellente i giovani piloti impegnati nel tricolore assoluto junior, iniziato proprio in Umbria. E’ stato un impegno importante ma lo staff di Rendina ha dimostrato ancora una volta grande professionalità, organizzazione e competenza.

Esordio da incorniciare

Il Rally Città di Foligno, disputato nello scorso week-end, era valido come primo appuntamento del campionato italiano Rally Terra 2025 e del tricolore assoluto Rally Junior 2025, organizzato e promosso da ACI Sport. Una rassegna nata per valorizzare i migliori piloti under 28 chiamati a sfidarsi a parità di condizioni. Si snoderà su 6 rally selezionati tra le competizioni più importanti del circus nazionale. In palio un montepremi di 75.000, con la possibilità nel 2026 di affrontare con i colori dell’ACI Team Italia un programma internazionale come il FIA European Rally Championship, seguendo le orme degli altri piloti lanciati dal campionato.

La struttura, coordinata da Max Rendina, partner tecnico del CIAR Junior dal 2019, ha svolto un ruolo chiave nel supporto tecnico ai giovani talenti del tricolore, affiancati dall’attività di coaching di alto livello curata da Piero Longhi, Simone Scattolin e Lorenzo Granai nell’ambito del progetto Academy della Federazione. “La pianificazione a livello logistico di questa stagione è molto impegnativa. Tutto il team deve mettere in campo uno sforzo notevole – ha spiegato Max Rendina – Garantire agli equipaggi una struttura efficiente e completa è fondamentale nel rally. In questo modo si permette loro di concentrarsi esclusivamente sulla crescita sportiva, supportati dalle attività di training di ACI Sport con cui lavoriamo insieme da sei anni per il successo di questo progetto”.

Una gara avvincente

Il fondo sassoso e insidioso ha reso la corsa incerta fino all’ultima prova. Spettacolo ed emozioni dunque non sono mancate nella gara riservata ai giovani del CIAR Junior. A conquistare la vittoria sono stati Geronimo Nerobutto e Matteo Zaramella, che hanno imposto il loro ritmo ed hanno trionfato anche nella classifica Under 25. Il duo vicentino ha preceduto di 32.8 secondi Sebastian Dallapiccola e Fabio Andrian, all’esordio nel campionato e protagonisti di una bella rimonta nella seconda parte di gara. Terza posizione per Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone, staccati di soli 0.9 secondi da Dallapiccola, con un finale serrato nella lotta per il podio.

A livello assoluto il Rally Città di Foligno è andato oltre le attese con una gara al cardiopalma. Alla fine con una rimonta incredibile di oltre 12” hanno strappato la prima e pesante vittoria Tommaso Ciutti e Pietro Cigni. Dopo una partenza cauta, qualche errore e sbavatura, con 3 scratch da paura hanno subito riscattato il risultato dello scorso anno. Su Skoda Fabia RS gommata Pirelli infatti il fiorentino ha vinto là dove nel 2024 si era ritirato, andando subito a riaccendere quel duello con il campione in carica Alberto Battistolli.

Piccoli Rendina crescono

Michael Rendina

Il Rally Città di Foligno inoltre ha confermato le ottime qualità di Michael Rendina, figlio d’arte pronto ad emulare le gesta del papà. Con Alice Caprile è stato impegnato con Motorsport Italia nella categoria Rally4 su Renault Clio. Per il giovane talento la gara umbra ha rappresentato un test in vista dell’esordio nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici, in programma tra due settimane al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Rendina Jr. ha chiuso a 4.5 secondi dal podio di classe, in una delle sue migliori prove su terra.

Michael, classe 2002, è un’autentica promessa del rally italiano tanto che è stato premiato dall’ACI come “Pilota romano dell’anno”. “Il conferimento del premio al pilota romano si inserisce nella prestigiosa tradizione dell’Ente che, fin dagli anni Cinquanta, ha celebrato l’eccellenza sportiva, riconoscendo il talento dei migliori conduttori automobilistici. Tra questi, figure leggendarie come Piero Taruffi, Luigi Musso, Lodovico Scarfiotti e Ignazio Giunti, pilastri della storia dell’automobilismo italiano”, ha sottolineato Giuseppina Fusco, presidente dell’Automobile Club Roma e rappresentante della Federazione per lo Sport Automobilistico presso il CONI Lazio.

La carriera di Michael Rendina è solo agli inizi ma vanta già belle soddisfazioni come il podio europeo ERC4 nel Rally di Roma Capitale 2024 e il 2° posto Under 25 nel Rally del Lazio 2024. “Per me è un onore aver ricevuto questo riconoscimento così prestigioso – ha detto Rendina jr – Il grande lavoro portato avanti sta regalando frutti. Il premio è un’ulteriore motivazione per dare il massimo in gara. Sono davvero carico”. “Mio figlio è in crescita e questo attestato deve rappresentare un punto di partenza, la spinta giusta per affrontare al meglio la stagione”, ha chiosato Max Rendina.