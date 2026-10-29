“Tutti in piedi per il Leone”: cinquina al Lecce e i tifosi sognano ad occhi aperti

[LA PARTITA] Il Frosinone travolge i salentini dell'ex Di Francesco, conquista la quarta vittoria di fila in casa (record in Serie A) e consolida il sesto posto in zona Conference. Terzo miglior attacco del campionato con 22 gol al pari della Lazio. A segno Cichella, Calò su rigore, Raimondo e Birligea autore di una doppietta. Monteiro firma la rete della bandiera per i pugliesi

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

IL TABELLINO

FROSINONE-LECCE 5-1

PRIMO TEMPO 2-0

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani (35’ st Fayed), Terzic; Schmid (31’ st Hasa), Calò (31’ st El Azzouzi), Cichella; Ghedjemis (25’ st Fini), Raimondo (25’ st Birligea), Kvernadze.

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Zerbin, Akpoguma, Masini, Bracaglia, Bobcek, Tchato.

Allenatore: Alvini.

LECCE (3-5-2): Falcone, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba (1’ st Fatah); Danilo Veiga, Ngom, Maleh (12’ st Gorter), Gandelman (12’ st N’Dri), Gallo; Esteban (12’ st Stulic), Monteiro (39’ st Kaba).

A disposizione: Bleve, Borbel, Dembelé, Fofana, Jean, Scott, Dramé.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: sig. Rosario Abisso di Palermo; assistenti: sigg. Stefano Alassio di Imperia e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; IV Uomo: sig. Fabio Maresca di Napoli; Var: sig. Marco Piccinini di Forlì; Avar: sig. Paolo Mazzoleni di Bergamo.

MarcatorI: 25’ pt Cichella (F), 46’ pt Calò (F), 14’ st Raimondo (F), 28’ e 49’ st Birligea (F), 38’ st Monteiro (L)

Note: biglietti 1.882 (di cui ospiti 284); abbonamenti: 11.404; totali spettatori: 13.286; totale incasso rateo abbonamenti: 352.545,59; totale incasso biglietti: euro 54.630,00; incasso totale: euro 407.175,59; angoli: 10-3 per il Frosinone; ammoniti: 38’ pt Tiago Gabriel (L), 45’ pt Siebert (L), 5’ st Ngom (L); recuperi: 1’+1’ pt; 4’ st

FROSINONE – Non si sfugge alla regola della goleada, terza consecutiva in 13 giorni. Non si sfugge alla forza bruta di un Frosinone che gioca il calcio degli Dei. Un altro record per la banda-Alvini, terzo attacco della massima serie (22 reti, al pari della Lazio e 3 in meno della Roma). Uno spettacolo a cielo aperto per un calcio avveniristico. Il Frosinone, dopo Sassuolo e Atalanta, rifila una cinquina al Lecce (5-1) e vola a 17 punti in classifica.

Partita sbloccata al 25’ dal primo gol di Cichella nella massima serie e ipotecata allo scadere dal rigore relizzato da Calò. Il 3-0 di Raimondo la mette sotto ghiaccio al quarto d’ora della ripresa, quindi alla mezz’ora primo gol in Serie A anche per Birligea. I salentini si consolano con la rete della bandiera di Monteiro al 38’. Al 3’ di recupero, ancora Birligea in gol che raccoglie un pallone di Kvernadze a seguito di azione da calcio d’angolo.

La lavagna tattica

Max Alvini (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Alvini ne avvicenda tre rispetto a Bergamo, un mini-turn over comunque nell’aria. Assetto un 4-2-3-1 che cambia aspetto nel più ortodosso 4-3-3. Davanti a Palmisani cambia l’interprete al fianco di Calvani, c’è Monterisi che rileva Cittadini. A sinistra prima da titolare per Terzic che fa riposare Bracaglia, in diffida. Reparto arretrato completato da Oyono a destra. In mezzo al campo Cichella al posto di Masini, conferme per Calò e Schmid. In attacco il tridente composto da Ghedjemis a destra, Kvernadze a sinistra e Raimondo al centro. Nel Frosinone unico assente l’austriaco Grillitsch.

Il presidente Maurizio Stirpe e l’ex Eusebio Di Francesco (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Lecce in partenza con il 3-5-2, evidente l’intenzione di Di Francesco di cercare di arginare il movimento delle catene dei giallazzurri e allo stesso tempo fare densità in mezzo al campo nella fase di possesso. In porta Falcone, c’è Tiago Gabriel centro dopo i dubbi post-Juve, braccetti sono Siebert e Ndaba. I quinti sono Gallo a sinistra e Danilo Veiga a destra, in regia l’ex Venezia Maleh, Gandelman e Ngom sono le mezzali. In attacco la coppia Esteban e Monteiro. In un primo momento era stato annunciato Geubbels che si è infortunato e quindi spazio a Esteban. DiFra deve rinunciare, in ordine di tempo, allo squalificato Gaspar (2 giornate rimediate contro la Juventus) e agli infortunati Coulibaly, Ilic e Pierotti.

Avvio ‘brutale’ dei giallazzurri. Palmisani salva

Ghedjemis in azione (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Nemmeno 1’ di gioco e il Frosinone accarezza il vantaggio: l’azione si snoda sulla corsia mancina, il pallone schizza dalle parti di Raimondo dopo un contrasto tra Schmid e Ndaba, cross tagliato da parte dell’attaccante per l’inserimento di Ghedjemis, Falcone ci mette una pezza. La squadra di Alvini affonda il colpo nel fianco destro dei salentini, ancora Raimondo che stavolta scappa a Tiago Gabriel che deve commettere fallo. Punizione di Calò, la difesa del Lecce si rifugia in angolo. Che bissa un attimo dopo sulla spinta decisa dei giallazzurri.

Dal giropalla dalla bandierina, respinge come può Ndaba, tiro al volo di Calò e Falcone si accartoccia a terra a bloccare l’insidia. Spinge senza soluzione di continuità la formazione di Alvini che all’8’ crea un altro pericolo, pallone millimetrato di Calò per Ghedjemis, il franco-algerino ciondola e serve Cichella che arriva con una frazione di secondo tardi sull’anticipo di Siebert. Il Lecce quando può gioca col pallone lungo su Esteban, lo spagnolo all’11’ conquista una punizione più per eccesso di foga dei giallazzurri che per merito proprio.

Kvernadze marcato stretto (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Sale il ritmo anche degli uomini di Di Francesco, la fase difensiva ciociara è senza macchia anche grazie all’ottimo lavoro di sacrificio degli esterni alti. Al 15’ Schmid esce dal traffico con maestria, pallone in area per Terzic che sbaglia a tarare la forza, è un tiraccio e non un passaggio comodo per il tap-in di Raimondo già in agguato. Il Lecce non è spettatore, al 18’ azione prolungata da sinistra, pallone per Gandelman che alza la mira verso gli spettatori in Curva Sud. E E la prima parata vera della partita è di Palmisani: Maleh resiste a Schmid, pallone per Monteiro e risposta maestosa di Palmisani che vola alla propria sinistra e devia in angolo.

Calò’ manda al riposo sul 2-0

Il gol del vantaggio di Cichella (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il Frosinone colto nel vivo risponde subito sull’asse Oyono-Ghedjemis, la difesa del Lecce non si fa superare. Poi Calò vede Raimondo in area e lo serve con una palombella morbida e piumosa ma Siebert fa buona guardia. Meglio i salentini in questa fase, dopo l’avvio quasi brutale dei giallazzurri. Qualche errore di troppo tra le maglie gialle, al 24’ Kvernadze serve un pallone d’oro per Schmid ma l’austriaco ‘mozzica’ il tiro che diventa un pannicello caldo per la difesa salentina.

Ma un attimo dopo il Frosinone passa: pallone di Ghedjemis per Cichella che infila di giustezza alla sinistra di Falcone. Primo gol in Serie A per il ragazzo Scuola-Roma che il Frosinone ha saputo rilanciare. Il Lecce allarga le maglie della difesa, il Frosinone affonda con Kvernadze che davanti a Falcone alza il tiro ma è in offside. E un Frosinone che va a Mac2: al 31’ ripartenza fulmine sull’asse Schmid-Kvernadze, il georgiano esce dalla figura del difensore, tiro a puntare l’angolino opposto, miracolo di Falcone che devia in angolo.

Portiere ancora in evidenza sul cross da sinistra di Kvernadze destinato a Raimondo, in agguato al limite dell’area piccola. La squadra di Alvini fa della velocità di esecuzione sempre la sua arma migliore. Al 37’ Schmid serve nella profondità Raimondo che supera nello scatto Tiago Gabriel, il difensore per fermarlo spende un giallo. Rischia qualcosa Calò in area, ma non c’è tempo per pensare.

Il rigore trasformato da Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Dopo un episodio in area del Frosinone con una trattenuta di Calò su Gandelman, al 43’ riparte il Frosinone con Schmid che va su Raimondo, giravolta e tocco per Kvernadze largo a sinistra, Siebert tocca sulla caviglia il georgiano e per Abisso è rigore: Calò dal dischetto spiazza Falcone per il 2-0 del Frosinone allo scadere. Quarto gol stagionale (terzo di fila) per il centrocampista triestino. La squadra di Alvini meritatamente in vantaggio al termine di 45’ giocati con intelligenza e gestiti con maestria.

Raimondo sull’ottovolante

Raimondo ancora una volta grande protagonista (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Di Francesco ne cambia 1 alla ripresa, fuori Ndaba e dentro Fatah. Al 2’ un duello a centrocampo costringe a terra Monterisi, l’azione prosegue con il Lecce che spreca prima con Monteiro e poi con Gandelman. Ma ai giallazzurri mancava un difensore in mezzo all’area di rigore. Monterisi si rialza ed è costretto a sostare ai ‘box’, occasione per il Lecce con Fatah, ottima respinta in volo di Palmisani.

Il Frosinone la vuole chiudere e tra il 6’ e il 7’ sfiora il 3-0, Falcone protagonista: prima devia di millimetri il sinistro a chiudere sul palo opposto da parte di Ghedjemis, poi sul tiro dalla bandiera tira fuori un colpo di testa di Oyono sulla traiettoria di Calò. Tre cambi per Di Francesco al 12’: Maleh per Gorter, N’Dry per Gandelman e Stulic per Esteban.

Schmid e Palmisani (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Ma il Frosinone al 14’ va sul 3-0, Kvernadze imbuca in area sulla corsa Raimondo che sposta il pallone e infila Falcone. Ottavo gol per l’attaccante che raggiunge in vetta alla classifica dei cannonieri il monzese Varela. Sconsolato davanti alla sua panchina Di Francesco. Cerca la magia e gloria personale anche Ghedjemis, controllo in area e pallone a girare ma fuori misura. Lecce volonteroso ma sistematicamente alle corde. E cerca gloria personale anche Kvernadze al 20’, finta a ripetizione e tiro che si impenna e termina in Curva Sud.

Birligea entra e ‘timbra’ una doppietta

“Tutti in piedi per il Leone” canta la Nord e lo stadio si infiamma per lo spettacolo della banda-Alvini. Che al 22’ prepara gli ingressi di Birligea e Fini che entrano 3’ dopo rispettivamente al posto di Raimondo e Ghedjemis. Il tempo di prendere possesso del ruolo e al 28’ Birligea fa 4-0 su assist di Schmid da sinistra, gol inizialmente annullato dal campo per offside dell’austriaco, decisione revisionata al Var e gol confermato.

La gioia dei giallazzurri (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Prima rete in Serie A della punta rumena. E’ tempo di passerella: al 31’ Alvini concede le standing ovation a Schmid rilevato da Hasa e a Calò per El Azzouzi. Il Lecce fa da sparring partner, il Frosinone fa accademia. Alvini dà spazio a Fayed per Calvani. E il Lecce approfitta dell’unico momento di disattenzione dei giallazzurri, Monteiro in area infila alle spalle di Palmisani un tiro solo sfiorato dal portiere del Frosinone. Partita ‘impacchettata’, il finale serve a Birligea per festeggiare la sua prima doppietta in Serie A. Un record dietro l’altro per un Frosinone spettacolare. Il Lecce dell’ex DiFra? Senza infierire, spettatore non pagante. Questo Frosinone è un altro pianeta di calcio.