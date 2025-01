La “valanga ciociara” parte forte conquistando vittorie e piazzamenti al “II° Trofeo Caffè Cialdoro”, prima gara stagionale di slalom speciale. Una conferma della crescita del movimento grazie al lavoro delle società e del Comitato regionale Lazio-Sardegna guidato dal presidente Andrea Ruggeri

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un popolo di poeti, santi, navigatori e… sciatori. Forse è esagerato ma sotto la neve cova una nidiata di giovani atleti laziali e ciociari che promette bene. La conferma è arrivata dal “II° Trofeo Caffè Cialdoro” che ha inaugurato il calendario agonistico del Comitato Regionale Lazio-Sardegna. Sulla pista Leone di Campo Felice 150 sciatori hanno preso parte al primo vero test stagionale, uno slalom speciale articolato su due manche. L’evento organizzato dallo Sci Club Livata si è disputato in una fredda giornata tipicamente invernale. Ottimi i risultati conquistati dai ragazzi del Comitato regionale a conferma del lavoro in profondità che dirigenti e tecnici stanno portando avanti.

“Tanta partecipazione, con atleti provenienti anche da altre regioni, ed il livello tecnico sicuramente molto alto, hanno ripagato gli sforzi organizzativi di questi giorni – ha detto con orgoglio il presidente del comitato Andrea Ruggeri – Devo ovviamente plaudire i ragazzi del nostro comitato per quanto hanno dimostrato in pista, e lo sci club Livata per la perfetta cura di ogni dettaglio della manifestazione. La sinergia fra il CLS e le società è alla base dei successi organizzativi dei quali, non da oggi, possiamo andare fieri”.

Rosa shocking ciociaro

Lavinia Sambuco

Bisogna sottolineare come il settore femminile stia regalando belle soddisfazioni allo sci ciociaro. A conferma di una crescita dello sport rosa in generale che spesso in provincia di Frosinone ha faticato a trovare spazi e ribalta.

A Campo Felice la “stellina” di Guarcino Lavinia Sambuco dello Sci Club Livata ha colto un ottimo secondo posto davanti alla compagna di team Gaia Esposito e dietro Maria Vittoria Ranalli che insieme al fratello Alessandro sono stati i dominatori del vernissage stagionale nella categoria Allievi. Podio sfuggito per soli 17 centesimi invece all’altra promettente sciatrice di Alatri Michela Sarra dello S.C. Orsello che ha dimostrato di potersi imporre grazie al lavoro svolto negli allenamenti oltre al talento.

La “cantera” guarcinese non tradisce

Il podio

Il piccolo centro ai piedi di Campocatino non si smentisce e resta un punto di riferimento per lo sci laziale e ciociaro. Al “Trofeo Cialdoro” man bassa di successi per i baby atleti dell’MM Crew Ski di Guarcino che si sono imposti con Alfredo Nanni (categoria Ragazzi), Chiara Bracaglia e Andrea Piccone (Giovani), il campione italiano “Children 2024” al suo battesimo nella categoria superiore.

Per il team del coordinatore tecnico Mizzoni pioggia di successi anche tra i più piccoli con Serena Mingrone (Under 10), Riccardo Abbruzzetti (U10 M), Ascanio Ermini (Under 11), Ludovica Orsomando (super baby F). Per la cronaca detto del successo dei fratelli Ranalli nella categoria Allievi, tra i “Ragazzi” successo di Lucrezia Sticca (Terminillo) e tra i Senior di Matteo Boccacci (Livata).