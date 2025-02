Un rombo… mondiale: l’iridato Rendina “benedice” gli azzurri del rally

[MOTORI ACCESI] Presentato a Roma l’ACI Team Italia, una sorta di nazionale formata dai piloti più promettenti selezionati dall’Automobile Club per accompagnarli nella loro crescita fino al successo. Il patron del Rally di Roma Capitale e la sua Motorsport Italia tra i principali partner del progetto ed in particolare del campionato tricolore

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una vera e propria “cantera” dove costruire i nuovi talenti del rallysmo italiano. Senza lasciare nulla al caso, ma puntando su organizzazione e competenze. Mettendo al bando l’improvvisazione nemica dello sport ad alto livello. Un progetto importante e di ampio respiro rivolto ai giovani piloti e navigatori. E’ ripartito l’ACI Team Italia, la nazionale azzurra di rally: a Roma sono stati stati presentati i programmi per il 2025 e i 32 protagonisti della prestigiosa compagine tricolore. Tanto entusiasmo, voglia di crescere ed emergere per i futuri campioni del rally.

Una partenza al… Max

Max Rendina

Nella cornice del nuovo salone espositivo nella Galleria Caracciolo, presso la sede centrale dell’Automobile Club d’Italia, la Federazione Automobilistica Italiana, affiancata dai suoi partner, ha messo in vetrina 32 giovani piloti e i loro navigatori. Si tratta di alcuni tra i più promettenti interpreti italiani della disciplina rallistica, selezionati da ACI Sport e inseriti nel Progetto Giovani di ACI. L’obiettivo ambizioso è di accompagnarli nella loro crescita, fino al successo.

Tra gli ospiti interessati dell’evento romano c’era Max Rendina, il pilota iridato, patron del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio nonché presidente regionale della Commissione sportiva dell’ACI. Una presenza non casuale: Rendina ha sempre creduto nel progetto tanto che la sua società Motorsport Italia è tra i principali partner del Team Italia e del Campionato tricolore junior sin dal 2019. A conferma della grande attenzione di Rendina nei confronti delle giovani leve del rally.

“Costruiamo talenti”

E’ stato il fil rouge della presentazione dei programmi e degli equipaggi suddivisi in due gruppi. Sei piloti già affermati in Italia, con i loro navigatori, rappresenteranno la Nazionale Automobilistica Italiana in campo internazionale nel Mondiale, nell’Europeo e nelle serie estere. Saranno invece 10 gli equipaggi in lizza nel Campionato italiano Assoluto Rally Junior, che offrirà ai migliori piloti l’opportunità di aspirare alle gare internazionali come ad esempio lo stesso Rally di Roma Capitale inserito nel calendario dell’Europeo

Il vessillo di ACI Team Italia nel mondiale verrà portato da Roberto Daprà con Luca Guglielmetti e da Giovanni Trentin con Alessandro Franco, entrambi a bordo delle Skoda Fabia RS Rally2 preparate da Delta Rally e impegnati nella categoria WRC2. L’Europeo vedrà in strada il campione italiano Junior uscente Matteo Doretto con Andrea Budoia e il vice campione Francesco Dei Ceci con Nicolò Lazzarini. Sarà esordio oltre confine anche per Dei Ceci, un 2004 di Rocca d’Evandro (CE), su altra Peugeot gestita da Delta Rally. I due esordienti saranno ancora compagni di squadra nella Nazionale e nuovamente rivali nel FIA ERC Junior.

Valentino Ledda

È già entrato in azione nel campionato finlandese Valentino Ledda, 18 anni ancora da compiere, il prossimo aprile. A dettare le note sin dal primo appuntamento il navigatore bresciano Danilo Fappani. Arrivato da fresco vincitore del Gravel Challenge in Croazia, Matteo Bernini è pronto a rappresentare i colori azzurri nel campionato croato per il secondo anno di fila. Affiancato da Lorenzo Mattucci, navigatore emerso attraverso l’accademia della Scuola Federale nel 1° Stage Navigatori.

La vetrina tricolore

Il titolo italiano mette in palio un montepremi di 75.000 euro per la partecipazione ad un campionato internazionale con i colori di ACI Team Italia nel 2026. E’ l’obiettivo dei 10 equipaggi che si confronteranno nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2025. Cinque piloti saranno al secondo anno, altri 5 esordiranno nel programma organizzato da ACI Sport in collaborazione con Pirelli e Motorsport Italia di Rendina, al fianco della Federazione in questa serie. Si sfideranno sulle Renault Clio Rally5 lungo le 6 tappe tra terra e asfalto, a partire già dall’esordio nel Rally Città di Foligno in programma sabato 8 e domenica 9 marzo. Il 12-14 settembre il “circus” sarà di scena al Cassino nel Rally del Lazio.

Questi gli equipaggi: Giuseppe Bitti-Giuseppe Pirisinu, Mattia Carlotto-Elia Ungaro, Sebastian Dallapiccola-Fabio Andrian, Matteo Greco-Edoardo Brovelli, Lorenzo Lorallini-Veronica Modolo, Giacomo Marchioro-Daniele Conti, Alessandro Mazzocchi-Alice Tasselli, Geronimo Nerobutto-Matteo Zaramella, Mattia Ricciu-Giovanni Maria Mazzone e Alberto Siccardi-Mattia Verrando