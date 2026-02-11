Una notte da leoni, il Frosinone riconquista la zona-Serie A

[LA PARTITA] Nel turno infrasettimanale riscatto con gli interessi per la squadra di Alvini: sbanca il "Partenio" di Avellino, scavalca il Monza e balza al secondo posto a - 1 dalla capolista Venezia. Kvernadze e Calò a segno nel primo tempo. Tris di Cichella e gol della bandiera di Enrici nella ripresa

TABELLINO

AVELLINO-FROSINONE 1-3

PRIMO TEMPO 0-2

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa (29′ s.t. Milani); Sgarbi, Palumbo (29′ s.t. Le Borgne), Palmiero (13′ s.t. Russo), Besaggio (24′ s.t. Sounas), Cancellotti; Biasci, Tutino (24′ s.t. Pandolfi).

A disposizione: Iannarilli, Sassi, Armellino, Insigne, D’Andrea, Patierno.

Allenatore: Biancolino

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; J. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Caló (30′ s.t. J. Gelli), Koutsoupias (23′ s.t. Grosso), Cichella; Ghedjemis (23′ s.t. Fini), Zilli (30′ s.t. Vergani), Kvernadze (40′ s.t. Marchizza).

A disposizione: Lolic, Pisseri, Raimondo, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fiori.

Allenatore: Alvini

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco; assistenti: Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2; IV Uomo: Mario Picardi di Viareggio; Var: Ivano Pezzuto di Lecce; Avar: Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Marcatori: 16′ p.t. Kvernadze (F), 26′ p.t. Calò; 17′ s.t. Cichella, 33′ s.t. Enrici

Note: spettatori: 9.551 per un incasso di 103.942,08 euro; angoli: 6-4; espulso al 44′ p.t. il preparatore dei portieri Di Norscia (F); ammoniti: Palmiero (A), Koutsoupias (F), Palumbo (A); recuperi: 4’ pt; 4’ st.

Alvini lo aveva quasi urlato con orgoglio e convinzione dopo l’immeritata sconfitta col Venezia. “Per la Serie A ci siamo anche noi, lotteremo fino alla fine”. Ed il tecnico toscano ha avuto perfettamente ragione. Il Frosinone si è subito rialzato e grazie ai risultati di Venezia (ko col Modena) e Monza (0-0 in casa del Sudtirol) è tornato in zona-Serie A. Scavalcati i brianzoli di Bianco, ora è secondo a – 1 dalla capolista Venezia.

La squadra di Alvini è ripartita come meglio non potesse vincendo in trasferta dove è una specie di rullo compressore: 26 punti in 13 gare, record del torneo. Il Frosinone ha giocato con grande autorità, qualità ed organizzazione. Segnando 3 reti di ottima fattura e rischiando pochissimo. Domenica seconda trasferta di fila a La Spezia per continuare la corsa. Sarà un match durissimo contro un’avversaria in lotta per la salvezza e reduce dallo 0-0 a Bari. Ma per questo Frosinone nulla è precluso.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

J. Oyono, Cichella e Zilli le novità

Max Alvini

Biancolino ha dovuto rinunciare allo squalificato Missori, assenti per infortunio ed influenza Izzo, Kumi, Favilli, Reale e Sala. Rispetto alla partita persa a Monza, il tecnico dei lupi ha ruotato 4 elementi confermando comunque il 3-5-2. La difesa è rimasta la stessa con il trio Enrici, Simic e Fontanarosa.

Sono cambiati gli esterni: a sorpresa a destra è stato schieratoSgarbi al posto di Missori e a sinistra Cancellotti per Sala (influenzato). E’ rientrato Palmiero con le conferme di Palumbo e Besaggio. In attacco Tutino ha preso il posto di Patierno come partner diBiasci, 11 gol finora.

Della comitiva giallazzurra non fanno parte Kone (sconta l’ultima delle 4 gare di squalifica, si spera l’ultima…), A. Oyono (appiedato per un turno) e gli infortunati Barcella, F. Gelli e Monterisi. Non convocato l’attaccante Gori che aveva ripreso confidenza con il campo in Primavera 1 ma al quale mancano ancora minuti, ritmo nelle gambe e intensità per tentare la scalata ad un posto in prima squadra.

Ghedjemis

Alvini è tornato all’antico accantonando l’esperimento del 3-4-3 e rilanciando il 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda dei momenti della gara. Tre i cambi per scelta o necessità. In difesa Jeremy Oyono ha sostituito il gemello Anthony. Al centro avanti con Calvani e Cittadini e a sinistra con Bracaglia. A centrocampo Alvini ha rispolverato Cichella che è andato a ricomporre il trio con Calò e Koutsoupias. La terza novità in attacco con Zilli al posto di Raimondo.

Uno-due in 10′: ciociari sul doppio vantaggio

Kvernadze realizza il vantaggio

Prime battute di studio, schermaglie tattiche. Con il passare dei minuti prò il Frosinone ha cominciato a fare la sua solita partita condita di pressing a tutto campo, duelli e continui interscambi tra i giocatori. I terzini (J. Oyono e Bracaglia) si sono spesso accentrati per favorire il gioco largo delle mezzali (Koutsoupias in particolare) e degli stessi esterni (Ghedjemis e Kvernadze).

L’Avellino dal canto suo ha cercato di tenere le distanze e ripartire in contropiede con gli attaccanti Biasci e Tutino supportati spesso e volentieri da Palumbo e dai quinti Sgarbi e Cancellotti. Ma al primo affondo il piano partita degli irpini è saltato ed il Frosinone ha sfondato. Percussione sul centrodestra di J. Oyono, cross al bacio per Kvernadze che ha battuto Daffara. Quarto sigillo per il georgiano.

I “lupi” hanno tentato una reazione che ha prodotto al 25′ una buona chance per Palumbo: il suo tiro in piena area è stato respinto da Palmisani. Fuoco di paglia di una formazione troppo fragile (penultima difesa del torneo) sotto tutti i punti di vista. Dopo un giro di lancette infatti il Frosinone ha raddoppiato scoprendosi cinico e chirurgico come non mai.

La grinta di Kvernadze e Bracaglia

Gol quasi in fotocopia con il primo. Stavolta l’assist è stato Ghedjemis sempre dalla destra: perfetta la traiettoria sul fronte opposto dove Calò prima si è fatto ipnotizzare da Daffara ma sulla respinta non ha sbagliato. 0-2 dopo un lungo check al VAr. Per il centrocampista quinto gol. La squadra di Biancolino ha subito il contraccolpo, rischiando di incassare il tris in contropiede (Ghedjemis impreciso al 37′). Solo nel recupero l’Avellino si è scosso con le conclusioni di Palumbo e Biasci che non hanno impensierito Palmisani.

Tris di Cichella dopo un’azione da manuale

Nella ripresa l’Avellino ha subito l’occasione per rientrare in partita ma Palumbo prima ha ciccato la sfera e poi ha calciato debole tra le braccia di Palmisani. Episodio isolato perché l’Avellino non ha cambiato passo tanto dopo 13′ Biancolino ha giocato la carta della terza punta inserendo Russo. Tutto inutile, il Frosinone sempre padrone in campo con autorità e giudizio.

L’esultanza dei giallazzurri

I ciociari vicini al tris con Calvani dopo una splendida azione personale. Daffara si è superato deviando il diagonale del difensore. Ghedjemis poco dopo ha alzato il sinistro a giro da ottima posizione. Il terzo gol nell’aria ed è arrivato puntuale al 17′ dopo un bellissima azione. Recupero palla di Cichella, strappo di Kvernadze, apertura a sinistra per Zilli bravo a servire a rimorchio ancora Cichella lesto a depositare in rete. Prima rete stagionale per il centrocampista.

Girandola di cambi da una parte e dall’altra parte. Nel Frosinone esordio per Fini. L’Avellino ha un sussulto d’orgoglio al 23′ con Russo che ha colpito il palo e poi al 33′ con Enrici che ha accorciato con un colpo di testa su corner di Le Borgne.