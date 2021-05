Var e Goal line: il campionato al via il 20 e 21 agosto

L’assemblea della Lega ha deciso le date della prossima stagione che si concluderà il 6 maggio del 2022. Confermato il boxing day del 26 dicembre ed il turno di fine anno del 29. Deliberata anche l’introduzione della tecnologia

Ci sono ancora due caselle vuote (la perdente della finale playoff Venezia-Cittadella e la vincente degli spareggi di Serie C ) ma il campionato cadetto già si è rimesso in moto. L’assemblea di Lega, riunitasi nelle ultime ore in videoconferenza, ha aperto le danze decidendo le date della nuova stagione ed approvando l’introduzione della “Goal line camera” che andrà ad integrare la Var.

A presiedere i lavori il presidente Mauro Balata, presenti tutte le società.

ESORDIO TRA IL 20 ED IL 21 AGOSTO

Si parte il 20 e 21 agosto

Il campionato scatterà con l’ormai tradizionale open day in programma venerdì 20 agosto in serata. Il resto della prima giornata si disputerà il giorno dopo, sabato 21. Gli orari dovranno essere stabiliti insieme alle tv che trasmetteranno in diretta le partite. L’ultima giornata invece è in calendario giovedì 6 maggio.

Come capita da anni la Serie B giocherà anche durante le feste di Natale e fine anno in pieno stile-british. Una formula che ha riscosso ampio successo in termini di spettatori allo stadio (chiaramente parliamo dei tornei pre pandemia) e davanti alla tv. In campo quindi nel boxing day (domenica 26 dicembre) e mercoledì 29 dicembre.

La sosta invernale prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio. Il campionato si fermerà durante gli impegni delle Nazionali.

ECCO LA TECNOLOGIA

La Goal Line Camera

Nel prossimo campionato sarà introdotta la “Goal line camera” che andrà ad integrare la Var per tutte le situazioni relative alla linea di porta.

Lo strumento, illustrato dallo stesso presidente Balata ai rappresentanti dei club, sarà inoltre estremamente utile per i falli e i fuorigioco nell’area di rigore, grazie a una particolare precisione dovuta all’alta frequenza di fotogrammi. Insomma la Serie B finalmente si equiparerà al massimo campionato.

Var e Goal line supporteranno gli arbitri troppo sotto pressione nelle ultime stagioni e protagonisti in verità anche di errori molto marchiani. Due strumenti di garanzia per le società e gli stessi direttori di gara. Per la governance della Lega un successo importante nel percorso di crescita della Lega.

L’ORGOGLIO DI BALATA

La Serie B intanto si conferma fucina di talenti tanto che ben 13 giocatori dell’Under 21 convocati dal ct Paolo Nicolato per il quarto di finale del 31 maggio a Ljubiana contro il Portogallo hanno giocato nell’ultimo campionato cadetto.

Si tratta dei portieri Carnesecchi (Cremonese), Cerofolini (Reggiana) e Plizzari (Reggina); dei difensori Bellanova (Pescara), Beruatto (Vicenza), Delprato (Reggina), Pirola (Monza), Ranieri (Spal), Sala (Spal) e Vogliacco (Pordenone); dei centrocampisti Frattesi (Monza), Maleh (Venezia) e Ricci (Empoli).

Il presidente Balata, tra l’altro capodelegazione degli azzurrini, non ha nascosto una certa soddisfazione: “Riconosciuti i meriti e il lavoro di valorizzazione delle nostre società”.