Vedi Frosinone e… poi torni: il club punta sul gruppo della Serie A

[A VOLTE RITORNANO] Chiara la strategia della società che sta cercando di confermare alcuni tra i protagonisti della promozione per preservare quell'identità costruita da Alvini e che si è rivelata vincente. Dopo i riscatti di Kone e Calò, rinnovato il prestito di Raimondo. Presto dovrebbe toccare a Cittadini, Calvani e Fini. E a proposito di cavalli di ritorno, riecco Zerbin

Alessandro Salines Lo sport come passione

A volte ritornano.. Il Frosinone ha aperto il suo mercato con il chiaro obiettivo di non smantellare il gruppo che l’8 maggio ha trionfato con la quarta promozione in Serie A. E così il diesse Renzo Castagnini sta lavorando sodo per confermare alcuni dei giocatori in prestito.

Se Kone e Calò hanno fatto da apripista con i riscatti da Como e Cesena, è stata definita la trattativa per il ritorno dal Bologna di Raimondo. Che nei prossimi giorni potrebbe essere seguito da Fini, Cittadini e Calvani. E a proposito di cavalli di ritorno c’è pure Zerbin che dovrebbe riabbracciare il Frosinone a distanza di 4 anni ed una buona esperienza acquisita in Serie A.

Una strategia mirata

Renzo Castagnini

Non è certo casuale la scelta della società di voler trattenere quei giocatori in prestito che hanno rappresentato una buona parte dell’ossatura del Frosinone di Max Alvini. La dirigenza non ha voluto smantellare un gruppo compatto e vincente che vuole ripetersi in Serie A con i dovuti aggiustamenti.

Insomma, nonostante il salto di qualità, il club ha voluto dare continuità ad una squadra che ha dimostrato soprattutto forte senso d’appartenenza oltre ai valori tecnici-tattici confortati da risultati a dir poco importanti.

Max Alvini

Un’indicazione arrivata anche dallo stesso tecnico Alvini che ovviamente vuole ripartire da una base consolidata e soprattutto da un’identità marcata. Quell’identità che ha costruito di settimana in settimana e molto probabilmente ha fatto la differenza nel campionato scorso.

Calò e Raimondo ok. Poi Fini, Cittadini e Calvani

Seydou Fini

Ben Kone è stato riscattato dal Como in virtù dell’obbligo condizionato dalla promozione. Jack Calò, il cervello del centrocampo giallazzurro, è stata la prima conferma con il riscatto dal Cesena. Una sorta di apripista: è stato tra i giocatori-simbolo della promozione con numeri eccezionali. Dieci gol in 37 gare e “re degli assist” della B con 15 passaggi vincenti. Emblematiche le parole di Castagnini: “Calò è stato facile tenerlo, il ragazzo è entusiasta di restare qui e misurarsi in un campionato diverso”.

Nelle ultime ore è arrivato il sigillo sul ritorno del bomber Raimondo di nuovo in prestito secco dal Bologna dopo aver rinnovato il contratto fino al 2028. L’attaccante ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma insieme tra l’altro al difensore Amey. Trattativa chiusa ufficialmente anche se l’operazione era praticamente fatta da qualche settimana.

Giorgio Cittadini

Nei prossimi giorni toccherà ai difensori Cittadini e Calvani che torneranno dall’Atalanta e dal Genoa e all’esterni Fini anche lui di proprietà del Genoa. “Abbiamo delle trattative avanzate che penso di chiudere prima della partenza del ritiro. Il mercato ufficiale è partito da pochi giorni, le Società proprietarie dei cartellini temporeggiano per valutare le loro aspettative ma siamo abbastanza fiduciosi”, ha spiegato Castagnini.

Il “cavallo di ritorno” Zerbin

Un po’ a sorpresa il Frosinone potrebbe riportare alla base l’attaccante di proprietà del Napoli. Un ritorno in una squadra che nel 2021-2022 lo ha valorizzato in Serie B dove è stato una delle rivelazioni del torneo con 9 gol in 31 partite e un rendimento altissimo. Tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale maggiore.

Alessio Zerbin

Classe ’99, scoperto dal Napoli in Serie D nel Gozzano, Zerbin è approdato al Frosinone dopo una serie di prestiti in C. In Ciociaria ha trovato una sua dimensione diventando un habitué della massima serie con 82 gare, 1 gol e 6 assist. Ora il ritorno in Ciociaria dopo le esperienze a Napoli, Monza, Venezia e Cremonese.

Per Alvini un elemento affidabile che conosce l’ambiente e può essere una valida alternativa sulle fasce potendo giocare sia a destra che a sinistra. Ma all’occorrenza può giostrare pure da trequartista o mezzala-incursore come lo ha utilizzato Fabio Grosso in alcune partite. Un giocatore dotato di un buon “motore” che sembra adatto al gioco di Alvini.