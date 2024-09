Veltroni e Dossena sfidano Balata in un’elezione ricca di incognite

Giovedì 12 settembre l’assemblea per scegliere il nuovo presidente della seconda Lega nazionale. Non sono escluse sorprese e colpi di scena. Spettro-ricorsi sulla validità delle candidature. Gli schieramenti e le indiscrezioni

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una sfida ricca d’incognite e che potrebbe riservare dei veri e propri colpi di scena. L’elezione della nuova governance della Lega di Serie B in programma tra mercoledì 11 e giovedì 12 aprirà la lunga stagione elettorale del calcio italiano. E sarà indicativa sui futuri equilibri federali. La riconferma del presidente uscente Mauro Balata fino a qualche mese fa era data per scontata. Ed invece tante cose sono cambiate a partire dalle 2 candidature di peso come quelle del manager Vittorio Veltroni e dell’ex campione del mondo Beppe Dossena.

Tutti da decifrare poi gli schieramenti delle società con la variabile-Gravina sullo sfondo. E s’intravede lo spettro dei ricorsi sulla validità o meno delle candidature di Veltroni e Dossena. Dulcis in fundo (mica tanto) alcune indiscrezioni parlano di un piano per rinviare le consultazioni facendo mancare il numero legale. Insomma un clima teso in una Lega già segnata dalla questione dei diritti tv. Giovedì quindi se ne vedranno delle belle.

Una corsa a tre

La presentazione del calendario della Serie B

L’assemblea elettiva dell’11 (prima convocazione) e 12 settembre (seconda) è stata indetta in fretta e furia il 22 agosto. Un’accelerazione che ha suscitato perplessità e polemiche. Si pensava che i giochi si sarebbe fatti dopo la riforma statutaria in programma a novembre. Ed invece Mauro Balata ha voluto anticipare i tempi. Malgrado ciò il presidente avrà 2 sfidanti, Beppe Dossena e Vittorio Veltroni. Una corsa 3 che rende alquanto incerto il risultato finale.

Bisogna riconoscere che Balata, presidente dal 2017, ha dato un’identità alla Lega ma la questione della cessione dei diritti tv con una riduzione sensibile degli introiti potrebbe influire sulle scelte dei club scontenti per aver perso oltre 2 milioni ciascuno. Per essere eletti serviranno dapprima 16 voti e poi 11 al terzo giro di consultazioni.

L’ex calciatore e il manager

Beppe Dossena (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Le candidature di Dossena e Veltroni sono sicuramente di peso. Il primo, 66 anni, è stato un calciatore di primissimo piano. Campione del mondo nel 1982, ha vinto lo storico scudetto del 1991 con la Sampdoria oltre alla Coppa delle Coppe, alla Coppa Italia e alla Supercoppa. E’ stato una bandiera del Torino, ha militato anche nel Bologna e nell’Udinese. Allenatore, dirigente ed opinionista tv, tempo fa aveva provato la scalata al sindacato calciatori.

Vittorio Veltroni, 54 anni, nipote di Walter, è un manager di lungo corso con esperienze in Vodafone e Mondadori e un ruolo di primo piano nella società di head hunting Heidrick & Struggles con cui ha già avuto contatti con diversi presidenti. Il dirigente ha acceso le micce parlando a Repubblica del suo programma: “Il calcio ha opportunità di crescita, ma se nessuno si muove queste spariscono – ha detto Veltroni – La mia prima proposta è di creare al posto dei playoff un torneo simile al Bubble tournament della Nba. Ossia organizzato in una sola location: crei una settimana di evento. Ne ho già parlato con i broadcaster e sarebbe un valore per tutti. Poi ci sarebbe l’idea di una competizione fra le 3 migliori squadre della Serie B francese, spagnola, italiana e tedesca”.

Vittorio Veltroni (Foto: Stefano Scarpiello © Imagoeconomica)

“Diritti tv? C’è un tema generale: noi dobbiamo smettere di vedere i licenziatari come mucche da mungere e cominciare a vederli come partner per costruire valore”, ha sottolineato Veltroni. Poi un passaggio sui rapporti tra le Leghe e la Figc. “La Serie B e la A devono avere un filo diretto perché fanno parte dello stesso ecosistema. Il rapporto con la Federcalcio deve e può migliorare”, ha concluso il manager.

La variabile Gravina e gli schieramenti

Gabriele Gravina

Difficile inquadrare le posizioni delle 20 società. Balata ha sempre avuto alle spalle una Lega compatta ed almeno in apparenza non ci sono state mai frizioni. Neppure di recente sui diritti tv. Ma è pur vero che le candidature di Dossena e Veltroni non sono nate per caso. E dietro ci potrebbero essere gruppetti di società. Il sito storiesport.it, specializzato nella politica sportiva, ha provato a disegnare gli schieramenti. Pisa, Cremonese, Bari, Palermo, Sampdoria, Modena, Catanzaro, Spezia, Cesena e Cosenza sarebbero critiche nei confronti di Balata. Mentre Cittadella, Juve Stabia e Sudtirol restano fedelissime al presidente uscente. Il Brescia di Cellino (candidato consigliere) viene considerato un jolly. Possibile che Balata abbia solo 3 voti sicuri?

Le altre? Non si fanno previsioni. Sempre secondo storiesport.it Sassuolo, Mantova, Carrarese, Frosinone e Salernitana sarebbero molto vicine a Gravina che potrebbe diventare una variabile importante nell’elezione. Di sicuro si può sostenere che tra il presidente federale e Balata i rapporti non sono più idilliaci. Ci sono stati dei contrasti, ultimo il botta e risposta su diritti tv. Gravina tra l’altro ha sostituito Balata con Antognoni come capo delegazione dell’Under 21.

Rischio ricorsi e rinvio

Beppe Dossena con la maglia del Torino

La politica sportiva però potrebbe lasciare spazio alle carte bollate come ha riportato Il Fatto Quotidiano. Sull’elezione infatti incombe un rischio ricorso. Le candidature di Veltroni e Dossena sono state presentate il 2 settembre, proprio sul fil di sirena. Lo statuto, recentemente modificato, fissa il termine a 10 giorni dall’assemblea. La riunione è stata convocata in prima convocazione l’11 settembre e in seconda, quando si voterà effettivamente, il 12. Dunque se si considera l’11 le candidature sarebberof uori tempo e non valide; se vale il 12 tutto ok.

Un nodo che nessuno ha sciolto (il giudice sportivo ha competenza sulle operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio). La Lega ha ufficializzato le candidature “pervenute”: sembra il via libera, anche se l’aggettivo utilizzato potrebbe essere interpretato diversamente. Secondo Il Fatto non sono da escludere sorprese: prima o addirittura in assemblea le candidature potrebbero giudicate irregolari senza possibilità di ricorsi. Ma ci sarebbe anche un altro scenario: un’eventuale vittoria di Veltroni o Dossena potrebbe essere impugnata, portando l’esito del voto in tribunale e lasciando la Lega nel caos. Se esistono dubbi andrebbero chiariti prima. Intanto circolano voci su un’idea di far mancare il numero legale e far saltare l’assemblea proprio in virtù delle perplessità nate dopo la convocazione-lampo delle elezioni da parte di Balata. Così facendo si prenderebbe tempo per poter trovare condivisione e ragionare con maggiore serenità sul futuro della Lega.

Gli altri organi da scegliere

Massimo Cellino, candidato consigliere

Non sarà eletto solo il nuovo presidente. Ma sarà nominato anche il nuovo consiglio direttivo e il prossimo collegio dei revisori dei conti. Per la carica di consigliere sono candidati Massimo Cellino, Andrea Corradino, Raffaele Fiorella, Andrea Langella, Federico Merola, Mauro Michelini e Filippo Piccoli. Per gli indipendenti Mauro Pizzigati ed Andrea Messut. Come presidente-componente del Collegio dei Revisori in corsa Salvatore Ferri, Alessandro Grassetto, Sergio Graziosi, Marco Mugnai e Francesco Perrotta. Supplenti Domenico D’Ambrosio e Giulio Tedeschi.