Viaggio alla scoperta della nuova Serie B: numeri, curiosità e primi pronostici

[LA MAPPA] Con la salvezza della Sampdoria e la retrocessione della Salernitana, si è completato il mosaico del campionato 2025-2026 che inizierà venerdì 22 agosto. Tutto quello che c'è da sapere sulla 94^ edizione di un torneo sempre più avvincente

Alessandro Salines Lo sport come passione

Se in Serie A il Napoli ha vinto il secondo scudetto in 3 anni regalando speranze e riscatto all’Italia meridionale del pallone, la nuova “B” si conferma campionato a trazione settentrionale. Una forbice che s’allarga, probabilmente specchio del panorama economico italiano. Tredici squadre da Roma in su, 2 al Centro e solo 5 al Sud. Numeri che la dicono lunga.

Il ritorno dei playout con la salvezza della Sampdoria e la retrocessione della Salernitana ha sancito l’epilogo di una stagione infinita a causa del caso-Brescia e definito il cast per il 2025-2026. Un finale purtroppo indegno con la partita di Salerno sospesa per i disordini provocati dai tifosi campani (Salernitana punita con lo 0-3 a tavolino e 2 gare a porte chiuse). Comunque sia torneo in archivio (al netto degli ulteriori ricorsi della Salernitana) e la testa è già al prossimo campionato. Scopriamo dunque il volto della nuova Serie B che scatterà venerdì 22 agosto e terminerà il 10 maggio del 2026.

La geografia

Per la prima volta nella storia della Serie B una delle regioni più rappresentate è la Liguria (terza regione più piccola dopo Molise e Valle d’Aosta) con 3 squadre: Sampdoria, Spezia e Virtus Entella. Tre formazioni pure in Emilia Romagna (Cesena, Modena e Reggiana). Seguono Campania (Avellino e Juve Stabia), Lombardia (Mantova e Monza), Toscana (Carrarese e Empoli) e Veneto (Padova e Venezia) con 2. Chiudono con 1 rappresentante Abruzzo (Pescara), Alto Adige (Südtirol), Calabria (Catanzaro), Lazio (Frosinone), Puglia (Bari) e Sicilia (Palermo).

Lo stadio San Nicola di Bari

Ben 5 capoluoghi di regione rappresentati (Genova, Venezia, Catanzaro, Bari e Palermo), 12 quelli di provincia (Spezia, Cesena, Modena, Reggio Emilia, Avellino, Mantova, Monza, Carrara, Padova, Pescara, Bolzano e Frosinone). Palermo e Genova sono le città più grandi in lizza con oltre mezzo milione di abitanti (625.184 e 564.355). Mentre le più piccole sono Chiavari (Virtus Entella) e proprio Frosinone con 27.500 e poco di più di 43.000

La storia

Il prossimo campionato di Serie B sarà il numero 94 dal 1929 ad oggi. Retrocesso e radiato il Brescia, sarà il Modena la veterana del campionato con 53 partecipazioni. A seguire Bari (49), Palermo (47), Monza (40), Pescara e Venezia (39) e Padova (38). Atalanta e Brescia sono le squadre che hanno ottenuto più promozioni in massima serie (12).

Per il Frosinone sarà il 14° torneo dal 2006 quando conquistò per la prima volta la Serie B dopo la finale playoff vinta contro il Grosseto di Max Allegri. Finora dunque 13 campionati con 3 promozioni in A e diversi ottimi piazzamenti. Una retrocessione invece nel 2010-2011.

Retrocesse in pole, Palermo e Samp per il riscatto

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia

Pronostici? Molto molto difficile azzardarli: la stagione è terminata soltanto domenica, il calciomercato è appena partito, molti allenatori sono appena arrivati, altri devono essere ufficializzati o addirittura scelti (ad esempio il Frosinone). Solo il campo sarà il giudice supremo. Tuttavia in linea teorica le 3 retrocesse (Empoli, Venezia e Monza) dovrebbero partire in prima fila se non altro per una disponibilità economica superiore in virtù del famoso paracadute milionario. Soprattutto l’Empoli ed il Venezia punteranno alla promozione. L’avvento in Laguna del tecnico Giovanni Stroppa, reduce dal salto con la Cremonese, non è un caso.

Anche il Palermo ha chiare ambizioni di tornare in Serie A. Il neo tecnico Pippo Inzaghi è una garanzia dopo la promozione col Pisa. Scampato il pericolo, la Samp non potrà sbagliare. Pure lo Spezia, finalista playoff, guarda in alto. Juve Stabia, Catanzaro e Cesena sperano di ripetere l’ottimo torneo culminato con i playoff.

Pippo Inzaghi

Poi un gruppone di squadre che proveranno a migliorarsi cercando soprattutto di stare alla larga dalla zona retrocessione ogni anno sempre più ingarbugliata. Tra queste il Frosinone del dopo-Angelozzi che tenterà quantomeno di non soffrire come accaduto nella scorsa stagione. L’esperienza del diesse in pectore Enzo Castagnini sarà fondamentale. Occhio alle neo promosse (Avellino, Entella, Padova e Pescara) che tradizionalmente disputano stagioni importanti sulle ali dell’entusiasmo.