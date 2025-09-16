Vittorie, imbattibilità e porta blindata: la partenza-record del Frosinone

[IL MOTIVO] Con 7 punti in 3 gare è il secondo miglior avvio dei giallazzurri in Serie B. Alvini meglio di Stellone e Grosso, eguagliato Longo. Lo zero nella casella dei gol subiti è un primato tra Serie A e B e nei principali campionati europei

Alessandro Salines Lo sport come passione

È la seconda migliore partenza di sempre in Serie B. Meglio di Roberto Stellone e Fabio Grosso. Come Moreno Longo. Ovvero i tecnici delle 3 promozioni in Serie A tra il 2016 ed il 2023. Ed è un dato da sottolineare e che fa sognare i tifosi. Max Alvini, dopo 3 partite, ha già lasciato un piccolo segno nella storia del Frosinone alla quattordicesima stagione in B. E venerdì in caso di vittoria potrebbe eguagliare il record di 10 punti dopo 4 partite oltre ovviamente a restare in vetta.

Numeri che rafforzano ancor di più il momento felice dei giallazzurri: 7 punti in 3 gare senza subire reti è un bottino già importante in un torneo sempre più incerto che quest’anno non ha visto nessuna formazione a punteggio pieno neppure dopo 2 giornate.

Il record della porta inviolata

Il portiere Palmisani

Se a livello di punti è stata la seconda migliore partenza in Serie B, il Frosinone di Alvini ha centrato un primato vero e proprio. Palmisani e soci rappresentano l’unica squadra tra Serie A e B a non aver ancora subito reti dall’inizio del campionato. Record che nei principali campionati europei divide col Beveren, capolista nella Challenger Pro League, la seconda divisione belga. Insomma c’è da essere soddisfatti per un Frosinone partito a fari spenti.

Mai fino a questa stagione la squadra giallazzura inoltre aveva mantenuto la porta inviolata dopo le prime 3 giornate di B. Anzi sarebbero 4 le partite senza gol subiti, considerando la gara dei trentaduesimi di Coppa Italia vinta sul campo del Monza. Una fase difensiva che sta facendo la differenza e bisogna continuare così.

Il primato nel 2009-2010

A destra Francesco Moriero con Luigi De Canio

Bisogna andare indietro di 16 anni per trovare una partenza migliore dopo 3 giornate. Il Frosinone, allenato dall’ex ala di Roma ed Inter Checco Moriero, vinse le prime 3 chiudendo a punteggio pieno il mini-ciclo. La squadra giallazzurra s’impose in trasferta a Salerno, poi successo nel vecchio “Comunale” contro il Mantova e colpaccio a Lecce in casa della formazione promossa a fine stagione. Un Frosinone molto offensivo e spumeggiante, schierato con un 4-2-3-1 all’epoca avveniristica.

Ma la magia durò poco: già alla quarta il pari interno col Padova e poi il ko ad Empoli frenarono Moriero. La partenza lanciata non evitò al Frosinone un torneo tormentato con la salvezza acciuffata all’ultima giornata dopo il cambio di allenatore tra Moriero e Guido Carboni.

Alvini come Longo: stesso finale?

Max Alvini

Il tecnico toscano ha eguagliato il punteggio del Frosinone guidato da Moreno Longo nel 2017-2018. Anche in quel caso i canarini conquistarono 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime 3. Successo all’esordio a Vercelli, bis col Cittadella e pari a Pescara. La compagine di Longo disputò un campionato di vertice sfiorando la promozione diretta fallita all’ultima giornata. Ai playoff il capolavoro fu completato con il trionfo in finale col Palermo e il salto in Serie A.

Moreno Longo ai tempi del Frosinone

Un precedente beneaugurante ma al di là della statistiche stiamo raccontando due storie diverse. Il Frosinone di Longo era stato costruito per puntare alla promozione dopo la delusione della sconfitta nella semifinale playoff contro il Carpi. L’allenatore piemontese aveva a disposizione giocatori esperti ed importanti per la categoria. Alvini invece allena la squadra più giovane del campionato che ha inaugurato un nuovo corso e di sicuro non è partita per vincere il torneo. Le scelte comunque finora si sono rivelate indovinate a partire da quella dell’allenatore e quindi mai dire mai.

Le altre partenze

Roberto Stellone

Neppure Grosso e Stellone erano partiti così forte. Eppure alla fine hanno festeggiato la promozione diretta in Serie A. Dopo 3 partite avevano rispettivamente 6 e 4 punti e già una sconfitta all’attivo. Le partenze comunque sono state spesso faticose. Nel primo anno di Serie B, nel lontano 2006, il Frosinone di Iaconi aveva racimolato la miseria di 1 punticino contro l’Arezzo di Antonio Conte e 2 sconfitte a Trieste e Rimini.

Molto meglio l’anno dopo con 6 punti: dopo il ko col Lecce, vittorie a Pisa e con l’Avellino. Continuando il viaggio nel tempo solo 1 pareggio in 3 turni nel 2008-2009. Detto della partenza record del 2009-2010, 2 punti nel campionato della retrocessione targato 2010-2011. Quattro punti nel 2014-205, 6 nel 2016-2017, 7 nel 2017-2018, 3 nel 2019-2020, 6 nel 2020-2021, 5 nel 2021-2022, 6 nel 2022-2023 e 2 nel 2024-2025.