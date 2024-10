Vivarini aggrappato allo scudo del club ma la ripartenza sarà ad ostacoli

Incassata la fiducia della società, il tecnico dovrà risollevare la squadra in un contesto molto complicato a partire dal calendario fino alla catena d’infortuni e ad un ambiente molto deluso. La dirigenza ha voluto togliere alibi alla squadra sperando in una reazione

La carta della fiducia incassata da Angelozzi sarà una delle poche che potrà giocarsi alla ripresa delle ostilità dopo la sosta. Una carta che si spera sia un jolly e finalmente vincente. Per il resto Vincenzo Vivarini avrà un Everest da scalare e le speranze di ripartenza cozzeranno con una serie di ostacoli a partire dal calendario fino agli infortuni e ad un ambiente da riconquistare. Senza parlare di una squadra fragile che sembra non rispondere ai suoi comandi. Quindi il tecnico del Frosinone dovrà aggrapparsi allo scudo della società che lo ha difeso a spada tratta dopo la contestazione post-Carrarese, tentando così di rafforzarlo agli occhi del gruppo.

“Vivarini è un bravo allenatore, è stato il migliore della scorsa Serie B – ha detto Guido Angelozzi – Lavora con passione, entusiasmo ed il gruppo è dalla sua parte. Se cercate un colpevole, quello sono io. Le scelte sono state mie e quindi anche le responsabilità. Di sicuro posso rimproverarmi di aver completato la squadra solo negli ultimi giorni di mercato”.

Lo scudo di Angelozzi

Guido Angelozzi

Il club quindi continua a credere nel lavoro di Vivarini ed è convinta di poter risolvere la crisi con il tecnico abruzzese in panchina. Blindando l’allenatore pubblicamente, il direttore ha voluto togliere alibi alla squadra e rafforzare lo stesso Vivarini. Sperando che possa lavorare con maggiori motivazioni e più serenità.

“La società è forte e presente, sto diventando matto per trovare la via d’uscita – ha continuato Angelozzi – Certamente esonerare l’allenatore non servirebbe. Abbiamo intrapreso un percorso e pensiamo che sia quello giusto. Cambiando tanto, sapevamo di poter incontrare delle difficoltà. La contestazione è legittima ma le scelte le fa la società. Sono convinto che la squadra ne verrà fuori. Siamo feriti ma non morti”.

Risalita in apnea

La capolista Pisa affronterà il Frosinone il 27 ottobre

Tra il dire ed il fare ci sarà un mare infido che Vivarini dovrà attraversare cercando di non affogare. Sarà difficilissimo quindi ripagare la fiducia della società e risalire la china. Già il calendario dopo la sosta rappresenta un ostacolo molto molto alto. Il Frosinone infatti tornerà in campo domenica 20 alle 15 a Reggio Emilia contro una squadra temibile che cercherà il riscatto dopo la sconfitta di La Spezia. La settimana seguente la sfida in casa alla capolista Pisa che in Coppa Italia ha eliminato i giallazzurri proprio allo “Stirpe” rifilando loro un pesante 0-3.

Poi il doppio impegno esterno: 2 trasferte da un capo all’altro dell’Italia da effettuare in 3 giorni. Mercoledì 30 alle 19.30 a Bolzano col Sudtirol e domenica 3 Catanzaro con il possibile amarcord per Vivarini. Venerdì anticipo allo “Stirpe” contro il Palermo in una partita sempre speciale per i trascorsi relativi alla finale playoff del 2018. Un ciclo faticoso con 5 partite in 19 giorni e complicato.

Basso gradimento e la classifica preme

Vincenzo Vivarini

Incassata la fiducia della società, Vivarini dovrà recuperare il rapporto con la tifoseria che non ha risparmiato critiche e contestazioni nei confronti del tecnico. Insomma non sarà facile operare in un ambiente molto provato dagli ultimi risultati negativi e da una classifica che mette paura con il penultimo posto. Spetterà solo al diretto interessato riconquistare la fiducia del pubblico: l’unico modo saranno le vittorie, i punti e perché no qualche buona prestazione.

Insomma il tecnico dovrà gestire una pressione non indifferente dovuta pure ad una classifica difficile che non ammette troppi fronzoli anche se onestamente il campionato è ancora lungo e c’è tutto il tempo per sistemare le cose.

Infortuni e la quadra che manca

L’attaccante Pecorino, operato al ginocchio (Foto © Mario Salati)

E’ innegabile che le tante assenze per infortuni abbiano condizionato il cammino del Frosinone. E Vivarini dovrà convivere con questi problemi ancora per diverse settimane. Proprio in questi giorni sono stati operati gli attaccanti Pecorino al ginocchio destro (ne avrà per 2-3 mesi) e Distefano alla spalla. Da agosto ad oggi sono 6 i giocatori (Cittadini, Cerofolini, Biraschi e Tsadjout) finiti sotto i ferri. Una sorta di record.

Monterisi e Distefano, sottoposto ad intervento chirurgico a (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

“In un mese e mezzo abbiamo avuto 6 interventi perdendo calciatori sui quali puntavamo – ha sottolineato Angelozzi – Siamo stati sfortunati ma non cerco scuse. In attacco abbiamo Ambrosino e Sene. E meno male che il mister ha voluto reintegrare Szyminski e Canotto. Non torneremo sul mercato degli svincolati, a fine agosto avevamo tentato per Caputo che però non ha accettato. A gennaio saranno effettuate le giuste valutazioni”. La catena d’infortuni ha frenato la crescita della squadra sotto i punti di vista. Ed è un dato oggettivo. Tuttavia Vivarini dovrà andare oltre. La sosta sarà utile per cercare di trovare finalmente la quadra. Rafforzato dalla società, il tecnico potrà lavorare sulla testa dei calciatori che devono ritrovare le motivazioni e superare le fragilità mostrate.