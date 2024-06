Vivarini divorzia dal Catanzaro. Ora lo aspetta il Frosinone

Dopo un lungo braccio di ferro, il tecnico abruzzese risolve il contratto il contratto con il club calabrese. La prossima settimana firmerà con la squadra giallazzurra. Secondo una nota della società giallorossa, decisivo un gentlemen’s agreement tra i presidenti Noto e Stirpe

È bastato un patto tra gentiluomini Noto-Stirpe per mettere fine alla telenovela dell’estate in Serie B. Dopo un lungo braccio di ferro, Vincenzo Vivarini ed il Catanzaro hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto. E così nei prossimi giorni il tecnico abruzzese sposerà il Frosinone firmando un contratto biennale.

Finisce una vicenda che per quasi un mese ha tenuto banco sull’asse Frosinone-Catanzaro tra frenate ed accelerazioni, fumate grigie e bianche, polemiche e frecciatine. Come ha sottolineato il Catanzaro in una nota ufficiale, decisiva è stata l’interlocuzione tra i presidenti Floriano Noto e Maurizio Stirpe.

La soluzione era nell’aria nelle ultime ore dopo giorni di guerra fredda e di nervi. Già ieri sembrava che Vivarini e Catanzaro potessero arrivare alla risoluzione del contratto sottoscritto dal tecnico fino al 2025. Poi un altro rinvio. Ma il dado ormai era tratto e nel primo pomeriggio un breve comunicato del Catanzaro ha sancito l‘addio di Vivarini e di conseguenza l’approdo al Frosinone. Superati quindi tutti gli ostacoli che avevano bloccato l’operazione. Risoluzione anche per 3 componenti dello staff (Milani, Zambardi e Del Fosco) che dovrebbero seguire Vivarini a Frosinone insieme anche al match-analyst Massimo Carcarino.

“Grazie a un gentlemen’s agreement tra i presidenti Floriano Noto e Maurizio Stirpe del Frosinone Calcio è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Vincenzo Vivarini e con tutto il suo gruppo di lavoro composto dal secondo allenatore Andrea Milani, dal preparatore atletico Antonio Del Fosco e dal preparatore dei portieri Fabrizio Zambardi. L’US Catanzaro augura al tecnico e al suo staff le migliori fortune professionali”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Catanzaro.

Vincenzo Vivarini, 58 anni, originario di Ari in provincia di Chieti ma di stanza a Francavilla al Mare, dovrebbe firmare la prossima settimana con relativo annuncio. In pratica alla vigilia del ritiro di Fiuggi che scatterà il 7 luglio. Pur valutando altri profili (Bianco e Aquilani), Vivarini è stato da sempre la prima scelta del Frosinone all’indomani della retrocessione e dell’addio di Di Francesco. La dirigenza giallazzurra con in testa Stirpe ed il direttore Guido Angelozzi crede fermamente che sia l’uomo giusto per la ripartenza.

Il trainer è reduce da un biennio straordinario al Catanzaro dove ha vinto la Serie C a suon di record e disputato in playoff in Serie B. Praticando un calcio d’attacco e valorizzando i giovani. Vivarini adotta in genere un 4-4-2 offensivo in cui i terzini a turno spingono molto e gli esterni di centrocampo sono abili a saltare l’uomo per creare la famosa superiorità numerica e far saltare il banco. Ex attaccante (ha giocato anche ad Isolaliri e Ferentino dove si allenano i canarini), ha iniziato nel 2000 alla Pro Vasto in Eccellenza. In Serie B è arrivato alla guida del Latina. Poi anche Empoli, Ascoli e Virtus Entella, scendendo in C al Bari e al Catanzaro, Quasi 500 panchine (488 per la precisione) in carriera.