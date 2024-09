Vivarini studia il nuovo Frosinone per recuperare il terreno perduto  

A Brescia dopo la sosta dovrà scendere in campo una squadra diversa sotto ogni punto di vista. Cosa cambierà nella formazione giallazzurra? Tutte le soluzioni a disposizione del tecnico. Fondamentale l’inserimento degli ultimi rinforzi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un altro Frosinone. Una squadra diversa. Che sappia riaccendere l’entusiasmo e recuperare il terreno perduto in queste prime 4 giornate. Ci dovrà essere per forza un Frosinone post mercato e sosta: troppo poco quello visto finora con 3 pareggi, 1 sconfitta e tante difficoltà. Il neo tecnico Vincenzo Vivarini sta lavorando sodo per trovare i giusti meccanismi ed inserire celermente gli ultimi rinforzi che dovranno regalare quel quid in più per svoltare.

D’altronde Vivarini aveva benedetto la pausa: “La sosta arriva nel momento giusto perché ci permette di sviluppare, anche con i nuovi, i concetti su cui avevamo iniziato a lavorare in estate”, ha detto l’allenatore. Come cambierà allora il Frosinone quando tornerà in campo sabato a Brescia?

Il modulo

Guido Angelozzi

Vivarini dovrebbe accantonare la difesa a 3 ed insistere sull’assetto a 4 come nell’ultima gara con la Juve Stabia. Sarà la base della ripartenza del Frosinone. Il 3-4-2-1 era stato dettato dall’emergenza infortuni e da una rosa incompleta. L’organico è stato chiuso e quindi Vivarini tornerà ad un modulo più consono alla sua filosofia di gioco. Dalla cintola in su il Frosinone potrebbe schierarsi con 2 centrocampisti, 3 mezzepunte ed un attaccante. Il 4-2-3-1 che può trasformarsi facilmente nel 4-4-2 che ha fatto le fortune del Catanzaro di Vivarini. Ma l’ipotesi 4-3-3 è tutt’altro che peregrina: un sistema già presentato con la Juve Stabia.

Come ha sottolineato spesso Vivarini, il Frosinone dovrà essere capace di cambiare pelle a seconda dei momenti della gara e dell’avversario. Per questo i giocatori presi hanno la duttilità tra le loro doti. Altra certezza sarà quella di uno schieramento offensivo con 3-4 giocatori d’attacco pur mantenendo un equilibrio che con la Juve Stabia si è intravisto con il primo clean sheet della stagione.

Biraschi e Marchizza pilastri della difesa

La presentazione di Biraschi, Sorrentino e Machin

Cerofolini è il portiere titolare anche se l’infortunio al ginocchio dell’ultim’ora (trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione al menisco mediale) dovrebbe lanciare Sorrentino. “La società è forte ed ambiziosa, sono venuto a Frosinone per trovare più spazio e crescere malgrado Cerofolini e Frattali abbiano tanta esperienza. Mi piace mettermi in gioco, devo lavorare in settimana per farmi trovare pronto”, ha detto il portiere ex Monza.

La difesa sarà imperniata su capitan Marchizza a sinistra e su Biraschi al centro. “Abbiamo grandi potenzialità e possiamo toglierci delle soddisfazioni. Frosinone merita la Serie A – ha osservato il difensore romano – Sono entrato in forma giocando, il mestiere mi ha aiutato. Sento delle responsabilità maggiori per l’esperienza che posso mettere a disposizione. Sono un giocatore di carattere che lotta e da tutto. A Genova ero apprezzato perché alla fine la mia maglia era sempre sudata”.

Anthony Oyono

L’altro centrale titolare per adesso sarà Monterisi. A destra Anthony Oyono che sta ritrovando lo smalto pre-infortunio. Le alternative non mancano. Sulle fasce Jeremy Oyono, Bracaglia ma anche lo stesso Biraschi. Al centro Bettella, Lusuardi, Kalaj e sempre Bracaglia.

Machin l’uomo in più del centrocampo

Machin, Angelozzi, Sorrentino e Biraschi durante la conferenza

In mezzo Darboe, Gelli e il neo acquisto Machin sono i punti fermi a prescindere dello schieramento. Ci si aspetta molto dal giocatore della Guinea Equatoriale, prelevato dal Monza. Un elemento di esperienza e soprattutto qualità. “Voglio ripagare la fiducia, l’ambiente è ottimo e sono nel posto giusto per fare la differenza – ha sottolineato Machin – E’ una bella sfida in una squadra giovane ma di qualità. Devo ritrovare la condizione migliore ma darò sempre il massimo. Il mio ruolo? Do il meglio dalla metà campo in avanti: mezzala, trequartista o altre posizioni”.

Il giovane Vural

Vivarini e la società puntano forte anche sui giovani Cichella e Vural. Il primo ha giocato 4 gare da titolare su 5 tra Coppa Italia e campionato. Altra alternativa preziosa sarà Garritano, il veterano della squadra e capace di ricoprire più ruoli. Potrebbe essere ripescato Haoudi, tornato in gruppo dopo la mancata cessione. “Sembra che siamo tanti ma ci sono sempre imprevisti. Quindi Haoudi si allena noi”, ha spiegato il direttore Angelozzi. Occhi puntati anche sul figlio d’arte Grosso (classe 2006), acquistato dalla Juve e ritenuto un grande talento.

Ampia scelta in attacco

Il centravanti Tsadjout (Foto © Mario Salati)

Il reparto avanzato è ricco di scelte con alcuni giocatori intercambiabili. Al centro Tsadjout è destinato a diventare il titolarissimo e su di lui le aspettative sono tante. “Con me le punte hanno sempre segnato tanto e spero di aiutare Frank ad aumentare il suo bottino”, ha osservato Vivarini. Pecorino e Sene gli altri centravanti. Ma anche Ambrosino può giocare da vertice offensivo.

Pecorino (Foto © Mario Salati)

Per quanto gli esterni o i trequartisti l’ultimo arrivato Partipilo sarà la punta di diamante. Ghedjemis, lo stesso Ambrosino e Distefano (2 gol in 4 gare) sono stati i più utilizzati finora. Potrebbe scalare le gerarchie Begic che ha superato l’infortunio alla spalla. Lo sloveno viene considerato un giocatore molto interessante. Tecnico, società e tifosi attendono la crescita di Kvernadze, riscattato quest’estate. Molto dipenderà dal disegno tattico. Nel 4-2-3-1 Partipilo, Machin e uno tra Ambrosino e Distefano dovrebbero agire alle spalle di Tsadjout; nel 4-3-3 Partipilo, Tsadjout ed Ambrosino o Distefano formerebbero il tridente.

