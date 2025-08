Voglia di rivalsa e attaccamento ai colori: protagonista la vecchia guardia

[IL PUNTO] Il Frosinone di Alvini imperniato finora sui giocatori della scorsa stagione. A Rieti erano ben 9/11, 8 nelle altre amichevoli. Una scelta dettata dagli infortuni, dal mercato ma anche dalle motivazioni aggiuntive di un gruppo che vuole dimostrare di valere di più del quindicesimo posto del campionato passato

Alessandro Salines Lo sport come passione

La vecchia guardia traina il Frosinone. Tra infortuni, mercato ancora in piena evoluzione e precise scelte tecniche la prima parte della preparazione ha detto chiaro e tondo che Massimiliano Alvini è ripartito dai veterani, ovvero quei giocatori reduci dalla passata stagione. Decisioni obbligate (Gori, Corrado, Masciangelo, Raimondo fuori per infortunio) ma il dato è inequivocabile ed è stato certificato dalle 3 amichevoli giocate nel ritiro del Termnillo. L’ultima l’altra sera vinta (2-0) sul campo del Rieti.

Fiducia ai “vecchi”

Il difensore centrale Monterisi

Se non ci fosse di mezzo il mercato e qualche infortunio pesante, il Frosinone sarebbe bello che fatto. Con una formazione base composta per la maggiorparte dai giocatori della stagione scorsa. A Rieti 9/11 erano elementi della vecchia guardia. Stesso discorso più o meno (8/11) nel primo test contro la Primavera e poi col Casarano. A prescindere dai moduli (Alvini in questa fa sembra puntare sul 4-2-3-1) in difesa i punti fermi sono Monterisi, capitan Marchizza ed A. Oyono sempre presenti nella squadra titolare. Con Calvani a completare retroguardia a 4 schierata domenica sera. A questo punto sembra difficile ipotizzare una cessione di Monterisi e soci anche se voci continuano soprattutto sul centrale pugliese. Il rischio sarebbe quello di aver perso tempo.

Francesco Gelli

A centrocampo invece Alvini ha puntato forte su Koutsoupias, Francesco Gelli e Barcella. Con Cichella titolare contro la Primavera e poi fermato da qualche acciacco. Alvini ad esempio conosce bene F. Gelli, dal 2023 in giallazzurro. “Ha iniziato con me 12 anni fa ed ora ci siamo ritrovati. Se ha la testa giusta, può diventare un elemento importante per la categoria. Con la sua qualità può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo”. In attacco invece grande fiducia al duo Kvernadze-Ghedjemis, già in gran forma. Entrambi hanno segnato 2 gol ciascuno per giunta di ottima fattura.

Supplemento di motivazioni

L’attaccante Ghedjemis (Foto © Mario Salati)

Al di là delle scelte obbligate da mercato ed infortuni, Alvini spera di fare leva sulla voglia di rivalsa di un gruppo che nel campionato scorso ha sofferto le pene dell’inferno per conquistare la salvezza. Insomma le motivazioni possono diventare l’arma in più del Frosinone che verrà. Marchizza e compagni vorranno dimostrare di valere di più del quindicesimo posto e dei 43 punti racimolati.

Inoltre c’è il famoso senso d’appartenenza e l’identità: calciatori che giocano da più stagioni nel Frosinone sicuramente hanno un attaccamento alla maglia più forte dei nuovi. E possono trascinare la tifoseria che nonostante tutto sta rispondendo presente con 4.381 abbonamenti rinnovati. Un numero tra l’altro destinato a crescere nei prossimi giorni.

Mercato, le ultimissime

Il centrocampista Darboe (Foto © Mario Salati)

Il centrocampo resta il reparto sotto il focus di Renzo Castagnini. Calò, il play del Cesena, è un obiettivo sensibile ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi di un ritorno di Darboe rientrato alla Roma per fine prestito. Il giocatore non è partito per il ritiro inglese dei giallorossi e l’altra sera era presente allo stadio di Rieti dove ha assistito all’amichevole del Frosinone. Rispetto a Calò ha altre caratteristiche e quindi bisogna capire se uno esclude l’altro o sono 2 operazioni distinte.