Voglia di stupire ancora: il Frosinone punta ad una ripartenza forte

[PREPARTITA] Dopo la sosta per gli impegni internazionali, il Frosinone sabato sarà di scena in casa del Padova al debutto interno in uno stadio sold out. Alvini cerca continuità dopo 3 risultati utili di fila senza subire reti. Tante assenze da una parte e dall'altra. L'attaccante Zilli: "Non dobbiamo adagiarci ma scendere in campo concentrati"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Riannodare i fili tra l’ottimo avvio di stagione ed una ripresa sempre insidiosa per definizione e ovviamente per l’avversario di turno. Sabato pomeriggio il Frosinone cercherà la famosa continuità a Padova contro una delle quattro neo promosse a caccia della prima vittoria e all’esordio in un Euganeo tutto esaurito. Dopo la sosta internazionale, seconda trasferta di fila per la squadra di Alvini: non mancano le difficoltà ma c’è anche tanta fiducia per quanto mostrato finora.

“La partita a Padova sarà molto impegnativa – ha avvisato in settimana l’attaccante Zilli – Ha una rosa di valore e la squadra è ben organizzata. Noi arriviamo da tre buone prestazioni e dovremo essere bravi a non adagiarci, restando concentrati per andare a fare la nostra partita”.

Sosta tribolata

Capitan Marchizza sarà uno degli assenti (Foto © Mario Salati)

Non è stata una pausa tranquilla per Alvini. Il tecnico ha perso a catena 3 giocatori di indubbio valore come Biraschi, Barcella e Marchizza. Mentre il capitano (problema alla rotula) dovrebbe recuperare in un paio di settimane, gli altri due ne avranno per qualche mese. Assenze pesanti: Barcella (strappo muscolare) e Marchizza sono stati finora tra i titolari, Biraschi (intervento chirurgico) è un’alternativa di grande esperienza per la difesa. A questi si devono aggiungere gli infortunati di lungo corso come Gori, Sherri e Corrado.

Ben kone

Tuttavia l’organico fornisce garanzie. Non mancano le alternative considerando gli ultimi arrivi (Cittadini, Kone e Pisseri) che permetteranno ad Alvini di poter scegliere al meglio la squadra da opporre ai veneti. Inoltre ci saranno rientri di Monterisi dopo gli acciacchi prima della sosta e di Calvani che ha scontato la squalifica. Due ritorni di spessore in una difesa che finora è stato il reparto più convincente.

Le scelte di Max

Alvini dovrà sostituire Marchizza e Barcella. Rientrerannno invece Monterisi e Calvani destinati a riprendersi il loro posto al centro della difesa. A. Oyono va verso la conferma a destra nonostante le gare con la nazionale del Gabon. Sul fronte opposto Masciangelo e Bracaglia sono le opzioni per rilevare Marchizza.

Francesco Gelli

A centrocampo Koutsoupias e Calò sono ad oggi pedine inamovibili. Sulla trequarti potrebbe esordire Konè al posto di Barcella. Altra soluzione sarebbe l’innesto di F. Gelli utilizzato finora part-time. In attacco Alvini dovrebbe continuare ad affidarsi al trio Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. In definitiva un 4-2-3-1 che come ha abituato il tecnico è in una versione molto variabile.

Massima fiducia

A Padova si presenterà comunque un Frosinone in fiducia anche se non ha mai vinto in Serie B all’Euganeo nei 4 precedenti (3 sconfitte e 1 pari). La squadra di Alvini è in serie utile da 3 partite (Coppa Italia compresa): 2 vittorie ed 1 pareggio senza subire gol. Quattro punti nelle prime 2 giornate sono un buon bottino considerando il pari a Palermo contro la superfavorita alla promozione.

Il portiere Palmisani

Come detto il Frosinone ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 sfide di Serie B, inclusa l’ultima del torneo scorso. I giallazzurri non collezionano 4 ‘clean sheet’ di fila dal periodo tra ottobre e novembre 2020, e in particolare non è mai riuscita a non subire gol nei primi 3 match giocati in una singola stagione.

Palmisani potrebbe diventare il primo portiere del Frosinone a tenere la porta inviolata nelle prime 3 gare giocate in B. Tra i portieri con il 100% di salvataggi in queste prime 2 giornate l’estremo difensore ciociaro è quello che conta più interventi (5). Tutti dati significativi sulla solidità mostrata dal Frosinone in queste prime settimane della stagione.

La carica di Andreoletti

Il Padova, tornato in Serie B dopo 6 anni, ha racimolato solo 1 punto nelle prime 2 partite giocate entrambe fuori casa per i lavori effettuati allo stadio. Molto atteso il debutto in un “Euganeo”, praticamente sold-out con oltre 6000 spettatori che spingeranno i veneti alla ricerca del primo acuto stagionale.

Papu Gomez, stella del Padova ma assente sabato

“E’ motivo d’orgoglio che gli ultras tornino allo stadio – ha detto il giovane tecnico Matteo Andreoletti, esordiente in B – So da dove siamo partiti e giocare in casa davanti a questo pubblico dà tanta carica e responsabilità. Il tifoso del Padova è molto attento e dobbiamo meritarci lo stadio esaurito. È la prima volta che vedo gli ultras in casa, penso che sia un segnale di unità. Non mancheranno le difficoltà, dovremo restare compatti. Il Frosinone ha l’intensità e ama i giocatori di gamba, quel tipo di calcio potrebbe anche far pensare che Lasagna possa essere adatto a questa partita. Kevin non ha i 90 minuti sulle gambe”.

Assenze e dubbi tra i veneti

Al pari di Alvini, anche Andreoletti ha problemi di formazione. Assenti i vari Bacci, Belli, Seghetti e Pastina oltre agli squalificati Fusi e Papu Gomez (la potenziale stella della squadra) che rientrerà ad ottobre a causa della lunga squalifica per doping. Andreoletti recupera comunque Silva e dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 con la variabile del 3-4-2-1.

A destra Barreca, esterno del Padova (Foto: Mario Salati)

Tra i pali ci sarà Fortin; in difesa il trio sarà probabilmente formato da Faedo, Sgarbi e Perrotta con Villa e Boi in alternativa. Sulle fasce i ballottaggi Capelli-Ghiglione (ex) e Favale-Barreca. In mezzo dovrebbero giostrare Baselli, Harder e Varas con Crisetig (altro ex) che scalpita. In attacco Di Maggio o Silva a sostegno di Bortolussi. Come ha sottolineato Andreoletti Lasagna non ha ancora i 90′ e quindi dovrebbe iniziare dalla panchina.