Volata-Serie A: pregi, difetti e protagonisti delle magnifiche quattro

[L'ANALISI] Alla scoperta dei punti di forza (e deboli) di Venezia, Monza, Frosinone e Palermo in lizza per i primi due posti e la promozione diretta. Equilibrio e tanti gol per la capolista; Bianco punta su una rosa top; Alvini sull'identità; Inzaghi gioca sull'effetto rincorsa. Una corsa avvincente ed incerta tra squadre che portano in dote 214 punti

Alessandro Salines Lo sport come passione

Pregi e difetti delle quattro aspiranti ai titoli di “regina” e “reginetta” della Serie B. A 12 giornate dall’epilogo il volatone per la promozione diretta è scattato. Venezia (53 punti), Frosinone (52), Monza (51), Palermo (48): tutte in gioco per strappare i primi due posti che valgono la Serie A senza la coda dei playoff.

Ognuna ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. D’altronde sono squadre da 214 punti in solido. Dall’introduzione dei 3 punti (1994-1995), solo nel 2007-2008 le prime 4 hanno superato quota 50 dopo 26 giornate. Nel 2021-2022 l’ultima volta con un divario di sole 5 lunghezze tra la prima e la quarta. Equilibrio massimo dunque e a fare la differenza saranno anche i dettagli, gli episodi, le giocate e le individualità. Ma non sono macchine perfette e quindi bisognerà fare i conti pure con qualche difetto. È il bello e il crudele della corsa-promozione.

Il Venezia guida il quartetto e sogna, ma allo stesso tempo è consapevole che tutte le avversarie non mollano un centimetro. In primis il Monza balzata al secondo posto e con una rosa top. Il pari interno non ha ridimensionato il Frosinone (vera rivelazione del campionato e partito per ben altri obiettivi) che era reduce da 2 vittorie di fila in trasferta. In forte ascesa il Palermo che in casa ha messo in fila 8 successi consecutivi.

Venezia (56 punti)

La gioia dei lagunari

Il Venezia è la capolista grazie a un impianto di gioco rodato e ricco di qualità in tutti i reparti. Non è un caso il miglior attacco (53 gol segnati) e la terza difesa (24 reti subite come il Frosinone) del campionato. Dati emblematici. Una squadra che, a parte l’avvio altalenante, ha avuto un grande continuità. Dopo la sconfitta col Modena, ha saputo ripartire subito con 2 vittorie consecutive. Il vantaggio di 3 punti sul terzo posto può essere un buon viatico ma ancora non basta.

Tuttavia il Venezia a volte ha faticato a chiudere le gare, tenendo in partita gli avversari. Un limite che può costare qualche punto in una fase decisiva della stagione dove tutte le squadre giocano alla morte per raggiungere gli obiettivi. Contro il Pescara inoltre troppi errori come ha lamentato il tecnico Giovanni Stroppa.

Giovanni Stroppa

Facile dire che gli uomini in più della capolista siano il bomber Adorante e Yeboah con i loro 13 e 9 gol. Ma un incursore forte e decisivo come Doumbia è merce rara in Serie B. E poi l’esperienza e la sagacia di Giovanni Stroppa: uno specialista di promozioni visto che con il Venezia insegue la quarta.

Monza (54 punti)

Paolo Bianco, tecnico del Monza

Ha la panchina lunga e di spessore tecnico. Un aspetto questo che nel finale di stagione può rappresentare un valore aggiunto. Insomma l’allenatore Paolo Bianco ha ampia scelta ed il mercato di gennaio ha portato giocatori di spessore come Hernani e Cutrone. E’ una squadra esperta che sa gestire i momenti ed adattarsi a qualsiasi situazione. Le quattro vittorie in rimonta la dicono lunga. Come quella a Carrara in un campo ostico. Si è presa il secondo posto: un aspetto che può moltiplicare le motivazioni.

Di sicuro ha avuto meno regolarità rispetto a Venezia e Frosinone con passaggi a vuoto. Bianco tra l’altro ha faticato a gestire uno spogliatoio formato da tanti giocatori di personalità. In una corsa così serrata potrebbe pagare qualcosa in termini di brillantezza. A volte la qualità non basta.

Capitan Pessina

Capitan Pessina, campione europeo con l’Italia di Mancini, è il leader indiscusso del Monza e non da questa stagione. Se la condizione atletica lo conforterà fino alla fine, può assumere il ruolo di trascinatore. Ma l’impatto che ha avuto da Hernani con 5 gol in 7 partite è stato straordinario. In termini di numeri ed incisività è stato finora il miglior acquisto del mercato invernale della Serie B.

Frosinone (53 punti)

Max Alvini

Alvini ha regalato alla squadra un’identità marcata e riconoscibile. Gioca forse il calcio più aggressivo del torneo. Ama partire a razzo ed infatti ha segnato la maggiorparte dei gol (29 su 48) nei primi tempi. Attacca con tanti uomini, pressa con duelli a tuttocampo. Quando trova ritmo, diventa difficile da contenere. Micidiale in contropiede.

La voglia di attaccare a mani basse talvolta ha sbilanciato la squadra. Concedere spazi soprattutto nelle transizioni può costare caro. Gli esempi sono il secondo gol subito col Venezia ma anche le reti incassate contro l’Empoli. Altro limite potrebbe essere l’inesperienza di un gruppo che è pur sempre il più giovane del torneo con un’età media di poco più di 23 anni.

L’attaccante Kvernadze

Diversi i giocatori messi in vetrina da Alvini a partire da Ghedjemis (10 gol) e uomo mercato a gennaio (lo ha corteggiato il Celtic, ma piace anche a Como ed Atalanta). Tuttavia per la volata finale si potrebbe scommettere sull’esterno sinistro Kvernadze che può spostare gli equilibri: strappo, imprevedibilità, dribbling e gran tiro. Se trova la continuità giusta, può diventare il crack-promozione.

Palermo (48 punti)

Pippo Inzaghi

Alla vigilia era una delle principali favorite in virtù di un organico tra i più forti (se non il più forte) e di un tecnico come Pippo Inzaghi specialista in promozioni (3 tra C e B). Durante il campionato però ha perso terreno accumulando un po’ di ritardo (- 3 dalla promozione diretta). Ma da qualche settimana ha lanciato una rincorsa prepotente. Quando è in giornata, può battere chiunque. Dalla cintola in su ha pochi rivali.

In alcune partite comunque ha mostrato fragilità nei momenti chiave ed ha lasciato punti pesanti per strada. D’ora in avanti non potrà più sbagliare e dovrà sperare in qualche passo falso delle contendenti. Di certo non è padrona del proprio destino.

Il portiere Joronen del Palermo

Il norvegese Joel Pohjanpalo, capocannoniere del torneo con 17 reti, è il giocatore-simbolo della rimonta del Palermo. Un attaccante sicuramente fuori categoria non da oggi. L’arrivo di Johnsen, che per caratteristiche si intercala benissimo con il connazionale, può addirittura aumentare il suo potenziale offensivo.

Pregi e difetti delle quattro magnifiche.