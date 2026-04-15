Volata-thrilling, è la seconda più equilibrata degli ultimi nove anni

[L'ANALISI] Dopo 34 giornate, solo una volta la corsa promozione è stata più in bilico dell'attuale. Tutti i numeri, i retroscena e le curiosità della lotta alla Serie A diretta a partire dalla stagione 2017-2018. Il Frosinone protagonista ieri come oggi

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Trecentosessanta minuti e poi la volata-promozione di questo campionato di Serie B davvero avvincente tirerà la prima linea della stagione. Prima e seconda in classifica festeggiano e guardano tutte le altre dall’alto in basso, terza e quarta tengono i motori accesi al minimo e attendono le avversarie in semifinale. Dalla quinta all’ottava si giocano un altro biglietto della lotteria nel turno preliminare a gara secca.

Max Alvini (Foto: Federico Proietti © Ciociaria Oggi)

Intanto il Consiglio Direttivo della Lega di Serie B ha fissato date e orari dei playoff e playout: il turno preliminare dei playoff in gara unica si svolgerà il 12 maggio, seguiranno le semifinali playoff con turno d’andata il 16 e 17 maggio e ritorno il 19 e 20 maggio. La finale per determinare la terza squadra che salirà in serie A si svolgerà domenica 24 maggio (andata) e venerdì 29 maggio (ritorno). Per quanto riguarda i playout, partita d’andata venerdì 15 maggio e match di ritorno venerdì 22 maggio. Agli amanti del calcio, ai tifosi, ai semplici appassionati: non prendete appuntamenti per quelle serate.

Monza 2021-’22 seconda e a braccetto come oggi

Torniamo ai numeri (un ringraziamento per la collaborazione all’Ufficio Stampa della Lega di Serie B e al dottor Alberto Monguidi), espressi da una stagione, quella 2025-’26, che si distingue per essere, almeno nella lotta per il vertice che è quella poi ad interessare più da vicino, la seconda più equilibrata delle ultime 9 prese in considerazione, alla 34.a giornata, con il Venezia a 72 punti, Monza e Frosinone a 69 e Palermo a 65.

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Sette lunghezze separano le 4 formazioni, con il Venezia che obiettivamente ha maggior credito per prendersi il primo posto, lombardi e ciociari a pari punti ma con la squadra dell’ex Bianco in vantaggio negli scontri diretti e Palermo che è obbligato a vincerle tutte e 4 per sperare nella piazza d’onore. La prima in assoluto fa riferimento al campionato 2021-’22, con 4 squadre racchiuse in 4 punti: Lecce a 65, Monza e Cremonese a braccetto a 63, Brescia 61. Curiosamente c’è, oggi come allora, il Monza a pari punti con la Cremonese.

Serie Bkt 2021/22

Pos Squadra Partite V P S Gol segnati Gol subiti Diff. reti Punti 1 Lecce 34 17 14 3 55 28 +27 65 2 Monza 34 18 9 7 55 32 +23 63 3 Cremonese 34 18 9 7 51 33 +18 63 4 Brescia 34 16 13 5 50 32 +18 61

Al termine della stagione regolare, salirono in Serie A i grigiorossi con 69 punti alle spalle dei salentini con 71, i brianzoli allenati da Stroppa (che oggi siede sulla panchina del Venezia dopo aver condotto nella massima serie la scorsa stagione la Cremonese) chiusero a 67 punti e vinsero i playoff nel doppio confronto con il Pisa anche col campo a sfavore (a. Monza-Pisa 2-1, r. Pisa-Monza 3-4).

Promosse in Serie A

Squadra Punti Lecce 71 Cremonese 69

Finale playoff

Partita Risultato Monza – Pisa 2-1 Pisa – Monza 3-4 (dts)

Promossa ai playoff

Squadra Punti Posizione alla 34ª Monza 67 2ª

Ma dove lasciò punti-promozione diretta il Monza? Sempre curiosamente nel 4-1 rifilatogli a Frosinone dai giallazzurri allenati da Fabio Grosso che poi lasciarono l’accesso ai playoff all’ultima giornata in casa col Pisa. E la differenza con l’attuale duello Monza-Frosinone? Cremonese e Monza alla 34.a della stagione 2021-’22 erano in parità negli scontri direttima i brianzoli vantavano una migliore differenza reti. Intrecci. Storia. Cabala. C’è di tutto.

Ben tre volte le terze promosse in Serie A

Nelle ultime 9 stagioni per ben 3 volte sono state promosse in serie A le terze in classifica alla 34.a. E tutte dopo la lotteria dei playoff. Andiamo per ordine.

Serie Bkt 2017/18

Pos Squadra Partite V P S Gol segnati Gol subiti Diff. reti Punti 1 Empoli 34 19 10 5 72 40 +32 67 2 Palermo 34 15 13 6 49 32 +17 58 3 Frosinone 34 15 13 6 54 38 +16 58 4 Parma 34 16 8 10 48 33 +15 56

Nel 2017-18 toccò proprio il Frosinone, giunto terzo a quota 72 punti dopo il 2-2 casalingo con il Foggia, allenato dal solito Stroppa. Il gol di Floriano al 44’ della ripresa (zona minata più che zona Cesarini per i giallazzurri, incrociamo le dita) mandò il Parma in serie A (72 punti come Ciano & soci ma in vantaggio nello scontro diretto per un gol di differenza a favore dei ducali) con l’Empoli (85) e costrinse la squadra allora allenata da Moreno Longo a tagliare il traguardo dalla porta secondaria dopo la lunga battaglia, anche nelle aule della giustizia sportiva e Ordinaria, con il Palermo. In quel campionato l’equilibrio c’era addirittura tra le seconde (Palermo e Frosinone a 58 punti) e la sesta (il Perugia a 53).

Promosse in Serie A

Squadra Punti Empoli 85 Parma 72

Finale playoff

Partita Risultato Palermo – Frosinone 2-1 Frosinone – Palermo 2-0

Promossa ai playoff

Squadra Punti Posizione alla 34ª Frosinone 72 3ª

L’altra squadra a salire nella massima serie partendo da una posizione di terza in classifica alla 34.a fu lo Spezia. Era il campionato 2019-’20, quello della pandemia. Il campionato si fermò a marzo, con i giallazzurri che, pur perdendo in casa con la Cremonese nel silenzio surreale dello stadio vuoto, braccavano il Crotone (che poi andò in A alle spalle del Benevento allenato da Pippo Inzaghi) secondo in classifica e riprese il 20 luglio con un andamento lento che fece precipitare la formazione allenata da Alessandro Nesta all’ultimo posto utile per i playoff.

Classifica Serie B 2019/20 (prime posizioni)

Pos Squadra PG V P S GF GS DR Pt 1 Benevento 34 23 8 3 57 21 +36 77 2 Crotone 34 18 7 9 56 36 +20 61 3 Spezia 34 16 8 10 52 38 +14 56 4 Frosinone 34 16 7 11 42 39 +3 55

PG = Partite giocate · V = Vittorie · P = Pareggi · S = Sconfitte · GF = Gol fatti · GS = Gol subiti · DR = Differenza reti · Pt = Punti

Promosse in Serie A

Modalità Squadra Punti Promozione diretta (1°) Benevento 77 Promozione diretta (2°) Crotone 61 Playoff (3°) Spezia 56

Finale Playoff

Partita Risultato Frosinone – Spezia (andata) 0 – 1 Spezia – Frosinone (ritorno) 0 – 1

Nel doppio confronto giallazzurri sconfitti in casa 1-0 all’andata e vittoriosi al ritorno con lo stesso punteggio (al 92’ lo spezzino Vignali salvò sulla linea il gol-promozione per il Frosinone) ma in serie A salirono i liguri per effetto del miglior piazzamento nel ranking della stagione regolare.

Infine la terza squadra promossa da terza in graduatoria è stata il Venezia nel campionato 2023-’24, allenato da Paolo Vanoli. I lagunari sempre nel ‘fermo immagine’ della 34.a giornata avevano 64 punti, alle spalle di Como (67, saranno 73 alla 38.a) e Parma (70, diventeranno 76 alla 38.a). Quarta la Cremonese a 60.

Classifica Serie B 2023/24 (prime posizioni)

Pos Squadra PG V P S GF GS DR Pt 1 Parma 34 20 10 4 59 32 +27 70 2 Como 34 20 7 7 54 37 +17 67 3 Venezia 34 19 7 8 62 39 +23 64 4 Cremonese 34 17 9 8 43 28 +15 60

PG = Partite giocate · V = Vittorie · P = Pareggi · S = Sconfitte · GF = Gol fatti · GS = Gol subiti · DR = Differenza reti · Pt = Punti

Promosse in Serie A

Modalità Squadra Punti finali Promozione diretta (1°) Parma 76 Promozione diretta (2°) Como 73 Playoff (3°) Venezia 70

⚽ Finale Playoff

Il Venezia superò la Cremonese (allenatore, guarda un po’ l’onnipresente Stroppa, subentrato alla 6.a a Ballardini) nel doppio confronto, 0-0 allo ‘Zini’ e 1-0 al ‘Penzo’.

Partita Risultato Cremonese – Venezia (andata) 0 – 0 Venezia – Cremonese (ritorno) 1 – 0

Promossa: Venezia (3ª classificata alla 34ª giornata).

Mai dire mai anche da quinte

Venezia che nella stagione 2020-’21 raggiunse la massima serie anche da quinta in classifica (53 punti alla 34.a e 59 alla 38.a).

Serie BKT 2020/21

Pos Squadra Partite V P S GF GS DR Pt 1 Empoli 33 17 15 1 60 28 +32 66 2 Lecce 34 16 13 5 64 39 +25 61 3 Salernitana 34 16 12 6 38 30 +8 60 4 Monza 34 14 13 7 44 30 +14 55

Promosse in Serie A

Squadra Punti Empoli 73 Salernitana 69

I neroverdi allenati da Paolo Zanetti si imposero sul Cittadella (0-1 al ‘Tombolato’ e 1-1 al ‘Penzo’ con tanto di brivido finale). Quell’anno in Serie A dirette andarono Empoli e Salernitana rispettivamente prima (67) e terza (60) alla 34.a, chiudendo poi a 73 e 69 punti. Lecce e Monza rimasero in serie B.

Finale playoff

Partita Risultato Cittadella – Venezia 0-1 Venezia – Cittadella 1-1

Promossa ai playoff

Squadra Punti Posizione alla 34ª Venezia 59 5ª

A proposito di Cittadella, la favola dei granata del patron Gabrielli aveva toccato l’apice già nella stagione 2018-’19 quando la formazione allenata di Venturato era addirittura ottava in classifica (45 punti) alla 34.a, fuori dai radar, braccata da Perugia e Ascoli per l’ultima posizione nei playoff. Alla 38.a per la cronaca i veneti tagliarono il traguardo prime e seconde Brescia (67) e Lecce (66) che alla 34.a avevano rispettivamente 63 e 60 punti.

Serie BKT 2018/19

Pos Squadra Partite V P S GF GS DR Pti 1 Brescia 32 17 12 3 66 38 +28 63 2 Lecce 33 16 12 5 62 42 +20 60 3 Palermo 32 15 12 5 49 31 +18 57 4 Benevento 32 15 8 9 51 37 +14 53 Il numero di giornate non coincide con le partite giocate per via del campionato a 19 squadre. Alla 34ª giornata non risultavano recuperi pendenti.

Promosse in Serie A

Squadra Punti Brescia 67 Lecce 66

Vale la pena di ricordare che quello era il campionato a 19 squadre, la Lega di B infatti a fronte delle mancate iscrizioni di Avellino, Bari e Cesena non fece ripescaggi. Comunque in Serie A andò il Verona, che alla 34.a era sesto in classifica e che chiuse quinto, con il Cittadella settimo. Granata al settimo cielo dopo il 2-0 dell’andata ma nella bolgia del Bentegodi vennero sconfitti 3-0.

Finale playoff

Partita Risultato Cittadella – Verona 2-0 Verona – Cittadella 3-0

Promossa ai playoff

Squadra Punti Posizione alla 34ª Verona 52 6ª

Quarte e seste promosse come in un thriller

Il calcio regala sorprese. Tantopiù da quando c’è la possibilità di stravolgere la squadra iniziale, con 5 sostituzioni. L’allenatore che le indovina, cambia il corso degli eventi. La promozione più rocambolesca delle precedenti 8 stagioni è senza dubbio quella del Cagliari di sir Claudio Ranieri. Stagione 2022-’23. I sardi alla 34.a sono sesti a 48 punti. Chiuderanno quinti a 60 punti.

Serie BKT 2022/23

Pos Squadra Partite V P S GF GS DR Pti 1 Frosinone 34 20 8 6 51 20 +31 68 2 Genoa 34 19 10 5 45 21 +24 66 3 Bari 34 16 12 6 52 31 +21 60 4 Südtirol 34 13 14 7 35 31 +4 53

Promosse in Serie A

Squadra Punti Frosinone 80 Genoa 74

Finale playoff

Nella lotteria di finale ai rossoblu tocca il Bari che alla 34.a era terzo a 60 punti e che chiuse a 65. L’andata in Sardegna termina 0-0, i ‘galletti’ danno l’impressione di essere più in palla ma sprecano tanto. Al ‘San Nicola’ partita in bilico sotto il diluvio per 98’, fino al gol di rapina di Pavoletti che gela i pugliesi.

Partita Risultato Cagliari – Bari 0-0 Bari – Cagliari 0-1

Promossa ai playoff

Squadra Punti Posizione alla 34ª Cagliari 60 6ª

Un gradino più in basso quanto a pathos la finale della scorsa stagione, 2024-’25, che mise di fronte lo Spezia alla Cremonese. Rispettivamente terza e quarta nella solita fotografia della 34.a, stessa posizione occupata alla 38ma.

Serie BKT 2024/25

Pos Squadra Partite V P S GF GS DR Pti 1 Sassuolo 34 23 6 5 73 35 +38 75 2 Pisa 34 21 6 7 58 31 +27 69 3 Spezia 34 16 14 4 52 26 +26 62 4 Cremonese 34 14 11 9 54 39 +15 53

Promosse in Serie A

Squadra Punti Sassuolo 82 Pisa 76

Finale playoff

Allo ‘Zini’ si chiude 0-0, i liguri di D’Angelo hanno il match-point in mano con la gara in casa ma i grigiorossi gelano i bollenti spiriti degli ‘Aquilotti’ con un parziale di 0-3.

Ma la partita termina solo quando ‘arbitro fischia’, la squadra di D’Angelo segna due gol nel giro di 1’ tra l’84’ e l’85’ ma non riesce a trovare il gol della ‘remuntada’ e dei supplementari. E’ la bellezza del calcio.

Partita Risultato Cremonese – Spezia 0-0 Spezia – Cremonese 2-3

Promossa ai playoff

Squadra Punti Posizione alla 34ª Cremonese 61 4ª

Allacciamoci le cinture di sicurezza, il prossimo atterraggio tra 360’ vale la promozione diretta in Serie A. Andiamo a prendercela!