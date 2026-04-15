Volata-thrilling, è la seconda più equilibrata degli ultimi nove anni

[L'ANALISI] Dopo 34 giornate, solo una volta la corsa promozione è stata più in bilico dell'attuale. Tutti i numeri, i retroscena e le curiosità della lotta alla Serie A diretta a partire dalla stagione 2017-2018. Il Frosinone protagonista ieri come oggi
Trecentosessanta minuti e poi la volata-promozione di questo campionato di Serie B davvero avvincente tirerà la prima linea della stagione. Prima e seconda in classifica festeggiano e guardano tutte le altre dall’alto in basso, terza e quarta tengono i motori accesi al minimo e attendono le avversarie in semifinale. Dalla quinta all’ottava si giocano un altro biglietto della lotteria nel turno preliminare a gara secca.
Intanto il Consiglio Direttivo della Lega di Serie B ha fissato date e orari dei playoff e playout: il turno preliminare dei playoff in gara unica si svolgerà il 12 maggio, seguiranno le semifinali playoff con turno d’andata il 16 e 17 maggio e ritorno il 19 e 20 maggio. La finale per determinare la terza squadra che salirà in serie A si svolgerà domenica 24 maggio (andata) e venerdì 29 maggio (ritorno). Per quanto riguarda i playout, partita d’andata venerdì 15 maggio e match di ritorno venerdì 22 maggio. Agli amanti del calcio, ai tifosi, ai semplici appassionati: non prendete appuntamenti per quelle serate.
Monza 2021-’22 seconda e a braccetto come oggi
Torniamo ai numeri (un ringraziamento per la collaborazione all’Ufficio Stampa della Lega di Serie B e al dottor Alberto Monguidi), espressi da una stagione, quella 2025-’26, che si distingue per essere, almeno nella lotta per il vertice che è quella poi ad interessare più da vicino, la seconda più equilibrata delle ultime 9 prese in considerazione, alla 34.a giornata, con il Venezia a 72 punti, Monza e Frosinone a 69 e Palermo a 65.
Sette lunghezze separano le 4 formazioni, con il Venezia che obiettivamente ha maggior credito per prendersi il primo posto, lombardi e ciociari a pari punti ma con la squadra dell’ex Bianco in vantaggio negli scontri diretti e Palermo che è obbligato a vincerle tutte e 4 per sperare nella piazza d’onore. Laprima in assoluto fa riferimento al campionato 2021-’22, con 4 squadre racchiuse in 4 punti: Lecce a 65, Monza e Cremonese a braccetto a 63, Brescia 61. Curiosamente c’è, oggi come allora, il Monza a pari punti con la Cremonese.
Serie Bkt 2021/22
Pos
Squadra
Partite
V
P
S
Gol segnati
Gol subiti
Diff. reti
Punti
1
Lecce
34
17
14
3
55
28
+27
65
2
Monza
34
18
9
7
55
32
+23
63
3
Cremonese
34
18
9
7
51
33
+18
63
4
Brescia
34
16
13
5
50
32
+18
61
Al termine della stagione regolare, salirono in Serie A i grigiorossi con 69 punti alle spalle dei salentini con 71, i brianzoli allenati da Stroppa (che oggi siede sulla panchina del Venezia dopo aver condotto nella massima serie la scorsa stagione la Cremonese) chiusero a 67 punti e vinsero i playoff nel doppio confronto con il Pisa anche col campo a sfavore (a. Monza-Pisa 2-1, r. Pisa-Monza 3-4).
Promosse in Serie A
Squadra
Punti
Lecce
71
Cremonese
69
Finale playoff
Partita
Risultato
Monza – Pisa
2-1
Pisa – Monza
3-4 (dts)
Promossa ai playoff
Squadra
Punti
Posizione alla 34ª
Monza
67
2ª
Ma dove lasciò punti-promozione diretta il Monza? Sempre curiosamente nel 4-1 rifilatogli a Frosinone dai giallazzurri allenati da Fabio Grosso che poi lasciarono l’accesso ai playoff all’ultima giornata in casa col Pisa. E la differenza con l’attuale duello Monza-Frosinone? Cremonese e Monza alla 34.a della stagione 2021-’22 erano in parità negli scontri direttima i brianzoli vantavano una migliore differenza reti. Intrecci. Storia. Cabala. C’è di tutto.
Ben tre volte le terze promosse in Serie A
Nelle ultime 9 stagioni per ben 3 volte sono state promosse in serie A le terze in classifica alla 34.a. E tutte dopo la lotteria dei playoff. Andiamo per ordine.
Serie Bkt 2017/18
Pos
Squadra
Partite
V
P
S
Gol segnati
Gol subiti
Diff. reti
Punti
1
Empoli
34
19
10
5
72
40
+32
67
2
Palermo
34
15
13
6
49
32
+17
58
3
Frosinone
34
15
13
6
54
38
+16
58
4
Parma
34
16
8
10
48
33
+15
56
Nel 2017-18 toccò proprio il Frosinone, giunto terzo a quota 72 punti dopo il 2-2 casalingo con il Foggia, allenato dal solito Stroppa. Il gol di Floriano al 44’ della ripresa (zona minata più che zona Cesarini per i giallazzurri, incrociamo le dita) mandò il Parma in serie A (72 punti come Ciano & soci ma in vantaggio nello scontro diretto per un gol di differenza a favore dei ducali) con l’Empoli (85) e costrinse la squadra allora allenata da Moreno Longo a tagliare il traguardo dalla porta secondaria dopo la lunga battaglia, anche nelle aule della giustizia sportiva e Ordinaria, con il Palermo. In quel campionato l’equilibrio c’era addirittura tra le seconde (Palermo e Frosinone a 58 punti) e la sesta (il Perugia a 53).
Promosse in Serie A
Squadra
Punti
Empoli
85
Parma
72
Finale playoff
Partita
Risultato
Palermo – Frosinone
2-1
Frosinone – Palermo
2-0
Promossa ai playoff
Squadra
Punti
Posizione alla 34ª
Frosinone
72
3ª
L’altra squadra a salire nella massima serie partendo da una posizione di terza in classifica alla 34.a fu lo Spezia. Era il campionato 2019-’20, quello della pandemia. Il campionato si fermò a marzo, con i giallazzurri che, pur perdendo in casa con la Cremonese nel silenzio surreale dello stadio vuoto, braccavano il Crotone (che poi andò in A alle spalle del Benevento allenato da Pippo Inzaghi) secondo in classifica e riprese il 20 luglio con un andamento lento che fece precipitare la formazione allenata da Alessandro Nesta all’ultimo posto utile per i playoff.
Classifica Serie B 2019/20 (prime posizioni)
Pos
Squadra
PG
V
P
S
GF
GS
DR
Pt
1
Benevento
34
23
8
3
57
21
+36
77
2
Crotone
34
18
7
9
56
36
+20
61
3
Spezia
34
16
8
10
52
38
+14
56
4
Frosinone
34
16
7
11
42
39
+3
55
PG = Partite giocate · V = Vittorie · P = Pareggi · S = Sconfitte · GF = Gol fatti · GS = Gol subiti · DR = Differenza reti · Pt = Punti
Promosse in Serie A
Modalità
Squadra
Punti
Promozione diretta (1°)
Benevento
77
Promozione diretta (2°)
Crotone
61
Playoff (3°)
Spezia
56
Finale Playoff
Partita
Risultato
Frosinone – Spezia (andata)
0 – 1
Spezia – Frosinone (ritorno)
0 – 1
Nel doppio confronto giallazzurri sconfitti in casa 1-0 all’andata e vittoriosi al ritorno con lo stesso punteggio (al 92’ lo spezzino Vignali salvò sulla linea il gol-promozione per il Frosinone) ma in serie A salirono i liguri per effetto del miglior piazzamento nel ranking della stagione regolare.
Infine la terza squadra promossa da terza in graduatoria è stata il Venezia nel campionato 2023-’24, allenato da Paolo Vanoli. I lagunari sempre nel ‘fermo immagine’ della 34.a giornata avevano 64 punti, alle spalle di Como (67, saranno 73 alla 38.a) e Parma (70, diventeranno 76 alla 38.a). Quarta la Cremonese a 60.
Classifica Serie B 2023/24 (prime posizioni)
Pos
Squadra
PG
V
P
S
GF
GS
DR
Pt
1
Parma
34
20
10
4
59
32
+27
70
2
Como
34
20
7
7
54
37
+17
67
3
Venezia
34
19
7
8
62
39
+23
64
4
Cremonese
34
17
9
8
43
28
+15
60
PG = Partite giocate · V = Vittorie · P = Pareggi · S = Sconfitte · GF = Gol fatti · GS = Gol subiti · DR = Differenza reti · Pt = Punti
Promosse in Serie A
Modalità
Squadra
Punti finali
Promozione diretta (1°)
Parma
76
Promozione diretta (2°)
Como
73
Playoff (3°)
Venezia
70
⚽ Finale Playoff
Il Venezia superò la Cremonese (allenatore, guarda un po’ l’onnipresente Stroppa, subentrato alla 6.a a Ballardini) nel doppio confronto, 0-0 allo ‘Zini’ e 1-0 al ‘Penzo’.
Partita
Risultato
Cremonese – Venezia (andata)
0 – 0
Venezia – Cremonese (ritorno)
1 – 0
Promossa: Venezia (3ª classificata alla 34ª giornata).
Mai dire mai anche da quinte
Venezia che nella stagione 2020-’21raggiunse la massima serie anche da quinta in classifica (53 punti alla 34.a e 59 alla 38.a).
Serie BKT 2020/21
Pos
Squadra
Partite
V
P
S
GF
GS
DR
Pt
1
Empoli
33
17
15
1
60
28
+32
66
2
Lecce
34
16
13
5
64
39
+25
61
3
Salernitana
34
16
12
6
38
30
+8
60
4
Monza
34
14
13
7
44
30
+14
55
Promosse in Serie A
Squadra
Punti
Empoli
73
Salernitana
69
I neroverdi allenati da Paolo Zanetti si imposero sul Cittadella (0-1 al ‘Tombolato’ e 1-1 al ‘Penzo’ con tanto di brivido finale). Quell’anno in Serie A dirette andarono Empoli e Salernitana rispettivamente prima (67) e terza (60) alla 34.a, chiudendo poi a 73 e 69 punti. Lecce e Monza rimasero in serie B.
Finale playoff
Partita
Risultato
Cittadella – Venezia
0-1
Venezia – Cittadella
1-1
Promossa ai playoff
Squadra
Punti
Posizione alla 34ª
Venezia
59
5ª
A proposito di Cittadella, la favola dei granata del patron Gabrielli aveva toccato l’apice già nella stagione 2018-’19 quando la formazione allenata di Venturato era addirittura ottava in classifica (45 punti) alla 34.a, fuori dai radar, braccata da Perugia e Ascoli per l’ultima posizione nei playoff. Alla 38.a per la cronaca i veneti tagliarono il traguardo prime e seconde Brescia (67) e Lecce (66) che alla 34.a avevano rispettivamente 63 e 60 punti.
Serie BKT 2018/19
Pos
Squadra
Partite
V
P
S
GF
GS
DR
Pti
1
Brescia
32
17
12
3
66
38
+28
63
2
Lecce
33
16
12
5
62
42
+20
60
3
Palermo
32
15
12
5
49
31
+18
57
4
Benevento
32
15
8
9
51
37
+14
53
Il numero di giornate non coincide con le partite giocate per via del campionato a 19 squadre. Alla 34ª giornata non risultavano recuperi pendenti.
Promosse in Serie A
Squadra
Punti
Brescia
67
Lecce
66
Vale la pena di ricordare che quello era il campionato a 19 squadre, la Lega di B infatti a fronte delle mancate iscrizioni di Avellino, Bari e Cesena non fece ripescaggi. Comunque in Serie A andò il Verona, che alla 34.a era sesto in classifica e che chiuse quinto, con il Cittadella settimo. Granata al settimo cielo dopo il 2-0 dell’andata ma nella bolgia del Bentegodi vennero sconfitti 3-0.
Finale playoff
Partita
Risultato
Cittadella – Verona
2-0
Verona – Cittadella
3-0
Promossa ai playoff
Squadra
Punti
Posizione alla 34ª
Verona
52
6ª
Quarte e seste promosse come in un thriller
Il calcio regala sorprese. Tantopiù da quando c’è la possibilità di stravolgere la squadra iniziale, con 5 sostituzioni. L’allenatore che le indovina, cambia il corso degli eventi. La promozione più rocambolesca delle precedenti 8 stagioni è senza dubbio quella del Cagliari di sir Claudio Ranieri. Stagione 2022-’23. I sardi alla 34.a sono sesti a 48 punti. Chiuderanno quinti a 60 punti.
Serie BKT 2022/23
Pos
Squadra
Partite
V
P
S
GF
GS
DR
Pti
1
Frosinone
34
20
8
6
51
20
+31
68
2
Genoa
34
19
10
5
45
21
+24
66
3
Bari
34
16
12
6
52
31
+21
60
4
Südtirol
34
13
14
7
35
31
+4
53
Promosse in Serie A
Squadra
Punti
Frosinone
80
Genoa
74
Finale playoff
Nella lotteria di finale ai rossoblu tocca il Bari che alla 34.a era terzo a 60 punti e che chiuse a 65. L’andata in Sardegna termina 0-0, i ‘galletti’ danno l’impressione di essere più in palla ma sprecano tanto. Al ‘San Nicola’ partita in bilico sotto il diluvio per 98’, fino al gol di rapina di Pavoletti che gela i pugliesi.
Partita
Risultato
Cagliari – Bari
0-0
Bari – Cagliari
0-1
Promossa ai playoff
Squadra
Punti
Posizione alla 34ª
Cagliari
60
6ª
Un gradino più in basso quanto a pathos la finale della scorsa stagione, 2024-’25,che mise di fronte lo Spezia alla Cremonese. Rispettivamente terza e quarta nella solita fotografia della 34.a, stessa posizione occupata alla 38ma.
Serie BKT 2024/25
Pos
Squadra
Partite
V
P
S
GF
GS
DR
Pti
1
Sassuolo
34
23
6
5
73
35
+38
75
2
Pisa
34
21
6
7
58
31
+27
69
3
Spezia
34
16
14
4
52
26
+26
62
4
Cremonese
34
14
11
9
54
39
+15
53
Promosse in Serie A
Squadra
Punti
Sassuolo
82
Pisa
76
Finale playoff
Allo ‘Zini’ si chiude 0-0, i liguri di D’Angelo hanno il match-point in mano con la gara in casa ma i grigiorossi gelano i bollenti spiriti degli ‘Aquilotti’ con un parziale di 0-3.
Ma la partita termina solo quando ‘arbitro fischia’, la squadra di D’Angelo segna due gol nel giro di 1’ tra l’84’ e l’85’ ma non riesce a trovare il gol della ‘remuntada’ e dei supplementari. E’ la bellezza del calcio.
Partita
Risultato
Cremonese – Spezia
0-0
Spezia – Cremonese
2-3
Promossa ai playoff
Squadra
Punti
Posizione alla 34ª
Cremonese
61
4ª
Allacciamoci le cinture di sicurezza, il prossimo atterraggio tra 360’ vale la promozione diretta in Serie A. Andiamo a prendercela!