Volti nuovi, conferme, precari ed un cambio di politica

[L'ANALISI] Il Frosinone di Alvini ha iniziato la preparazione con una novità sostanziale rispetto alle ultime stagioni. Basta prestiti, largo ai giocatori di proprietà come deciso dal presidente Stirpe che punta su identità e senso d'appartenenza. Ad oggi sono solo 3 gli elementi a titolo temporaneo sui 29 convocati. Con il mercato in piena evoluzione è una rosa ancora in maschera ma non mancano spunti interessanti

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una sterzata forte voluta ed anticipata dal presidente Maurizio Stirpe. Poi confermata da Piero Doronzo nella conferenza di mercoledì scorso. Ed infine certificata nero su bianco dalla lista dei 29 convocati per la preparazione precampionato. L’analisi della rosa del Frosinone che domenica partirà per il ritiro del Terminillo deve iniziare per forza dal cambio di rotta deciso dal patron: basta prestiti, largo ai calciatori di proprietà. E così su 29 giocatori solo 3 (Sherri, Calvani e Raimondo) sono a titolo temporaneo. Rispetto alle ultime stagioni un’altra storia.

L’organico è ovviamente ancora in maschera: il mercato in uscita ed in entrata è in piena evoluzione e da qui all’inizio del campionato le novità non mancheranno. Il terminal partenze ed arrivi sarà molto movimentato. Reparto per reparto comunque proviamo a fare il punto della situazione del nuovo Frosinone al lavoro da un paio di giorni agli ordini di Massimiliano Alvini.

Un’altra strategia

L’inversione di rotta è stata radicale. Fino alla scorsa stagione la politica dei prestiti è stata quasi preminente con tanti giocatori presi a titolo temporaneo grazie anche alla rete di relazioni dell’ex dt Guido Angelozzi. Calciatori bravi e meno bravi. Protagonisti e comparse. Alcuni valorizzati per la gioia delle società di provenienza. Gli esempi di Soulé e Barrenechea sono stati emblematici: esplosi a Frosinone, hanno fruttato ricche pluvalenze alla Juve e all’Aston Villa.

Il presidente Maurizio Stirpe

“Ritengo che uno degli errori che ha inciso negativamente lo scorso anno sono stati i troppi prestiti – aveva detto Stirpe che sabato sera sarà il protagonista del “Festival dello Sport Raccontato” a Veroli – Quando prendi un elemento e non c’è quel rendimento che ti aspetti allora, a questo fatto, si aggiunge la perdita di “identità”, con il giocatore non vede l’ora di andarsene via. E così gli interessa poco di quello che succede qui. Questo è stato un problema che abbiamo pagato a caro prezzo. Su questo lavoreremo. Cercheremo di operare un bilanciamento maggiore tra giocatori di proprietà e quelli in prestito”.

In sintonia ovviamente il direttore sportivo Renzo Castagnini (“Lavorare per gli altri non è mai bello”) e il dg Piero Doronzo. Il Frosinone da questa stagione punterà sul senso d’appartenenza dei giocatori che non si sentiranno di passaggio e saranno maggiormente responsabilizzati verso la causa. Senza parlare del discorso finanziario tramite la cessione degli eventuali giovani che si metteranno in mostra.

Portieri, un reparto da completare

Il portiere Palmisani

Il pacchetto dei portieri che ha iniziato la preparazione subirà degli aggiustamenti da qui all’inizio del campionato. Un reparto totalmente rinnovato dopo le partenze di Cerofolini, Sorrentino e Frattali (è entrato nello staff tecnico). Se il neo acquisto Sherri è destinato ad essere il titolare, tutto da decifrare il futuro dei giovani Palmisani e Minicangeli. Non è escluso che entrambi possano essere ceduti per farsi le ossa altrove. Sono ragazzi del 2004 e 2006 che hanno bisogno di giocare per crescere e non di fare panchina. Quindi ci saranno degli innesti per affiancare Sherri.

Certezze e nodi in difesa

Il centrale Monterisi

Il reparto arretrato avrebbe già una sua fisionomia. Il condizionale è d’obbligo perché qualche giocatore importante potrebbe partire. Non è un mistero che Monterisi è richiesto dal Cagliari e dal Verona. Anche Biraschi, la scorsa stagione finito ai margini della squadra, potrebbe salutare per vari motivi. Pure capitan Marchizza ed A. Oyono non sono così sicuri di restare. E gli innesti sulle fasce di Corrado e Masciangelo (ancora da ufficializzare) a sinistra e forse di Cassandro a destra sono significativi.

Al centro due rinforzi (Calvani e J. Gelli) per la difesa che Alvini dovrebbe schierare con 3 sentinelle. Completano la retroguardia il jolly Bracaglia, l’esterno J. Oyono e Hegelund proveniente dalla Primavera. Detto di Masciangelo e Cassandro, eventuali entrate dipenderanno molto dalle cessioni.

Centrocampo da completare

La linea mediana dovrà essere puntellata per non ripetere l’errore della stagione scorsa quando si è partiti con un reparto troppo giovane e leggero. Ad oggi è un centrocampo verde con elementi di prospettiva come i vari Barcella, Cichella, Grosso, Schietroma, Ndow e Toci prelevato dallo Zenith Prato.

Il centrocampista greco Koutsoupias (Foto © Mario Salati)

Alvini e la società puntano sul pieno recupero di Koutsoupias, centrocampista che coniuga bene qualità e quantità. Osservati speciali Cichella, già in evidenza la scorsa stagione, e Ndow del quale si dice un grande bene. Inoltre va verificata la posizione di F. Gelli, rientrato dal prestito a Cremona. In scadenza di contratto potrebbe trasferirsi.

Serviranno innesti ed infatti Castagnini sta lavorando sui profili di Baldursson, ex Bologna e reduce dall’esperienza all’Elfsborg in Svezia e di Yepes, svincolato dalla Sampdoria, Entrambi play. Ma non saranno gli unici rinforzi.

Raimondo e Gori, speranze dell’attacco

Con Kvernadze (Cagliari) e Ghedjemis (Monza e Bari) richiesti sul mercato anche l’attacco potrebbe cambiare volto in corso d’opera. Alvini comunque confida tanto sui nuovi Raimondo in prestito dal Bologna e Gori che porta in dote 28 gol realizzati al Ghiviborgo in Serie D.

Incerta la permanenza di Kvernadze (Foto © Mario Salati)

Per il resto 4 giovani che promettono bene come Befani, Cichero, Dixon e Colley, pescato nella Scafatese in Serie D. Rinforzi scontati soprattutto se partiranno Kvernadze e Ghedjemis. Ma il periodo di ritiro sarà fondamentale per valutare la qualità del reparto considerando che dal punto di vista tattico il Frosinone dovrebbe giocare con 2 punte ed 1 trequartista o viceversa con 2 mezzepunte ed un centravanti.