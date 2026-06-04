“Welcome Back Serie A”, il Frosinone protagonista tra workshop e calendario

[L'EVENTO] Venerdì alle 18.30 al Teatro Regio di Parma nell'ambito del "Festival della Serie A" saranno rivelate le 38 giornate del prossimo massimo campionato che inizierà tra il 22-23 agosto. Poco prima il presidente Maurizio Stirpe sarà uno dei relatori di un incontro riservato alle neopromosse. Curiosità, date e novità del torneo

Alessandro Salines Lo sport come passione

A meno di un mese dal trionfo allo “Stirpe” nella sfida contro il Mantova, per il Frosinone sarà già clima di Serie A. Venerdì nel tardo pomeriggio (ore 18.30) nella storica cornice del Teatro Regio di Parma sarà varato il calendario del campionato e la squadra di Alvini conoscerà il suo cammino.

Tra i tifosi giallazzurri sale l’attesa e si comincia a fantasticare quale potrà essere l’avversaria dell’esordio e dove si giocherà. E’ il primo atto della stagione e farà da prologo alla campagna abbonamenti che rispetto al passato dovrebbe essere lanciata in anticipo.

Quello italiano sarà il primo dei top-5 campionati europei a scoprire le carte, come già accaduto per la scorsa annata. Sono 20 le squadre ai blocchi di partenza: in programma 38 giornate con 380 match totali da vivere col fiato sospeso.

Il Festival della Serie A

Il calendario sarà l’evento clou della terza edizione del “Festival della Serie A”. Una tre giorni (venerdì, sabato e domenica), organizzata da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis, per raccontare l’unicità del massimo campionato, attraverso incontri e workshop con protagonisti e celebrità del presente e del passato come Fabio Capello e Ciro Ferrara che commenteranno il calendario. Poi Roberto Mancini, Sara Gama, Cristian Brocchi, Pantaleo Corvino, Giorgio Perinetti, Ariedo Braida, Adriano Galliani e tanti altri.

L’ex ct Roberto Mancini allo Stirpe (Foto © Mario Salati)

Il Frosinone avrà un suo spazio venerdì alle 17 nella Sala Coppa Italia-Portici del Granaio in occasione dell’incontro “Welcome Back Serie A” moderato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Il presidente Maurizio Stirpe racconterà il ritorno in Serie A e la quarta promozione dei canarini. Con lui i dirigenti delle altre neopromosse: Filippo Antonelli, dg del Venezia, e molto probabilmente Mauro Baldissoni, ad del Monza.

Il festival si svolgerà nel centro della città con gli eventi organizzati tutti nel raggio di 500 metri in location prestigiose come il Teatro Regio, i Portici del Grano e la Biblioteca San Giovanni, in cui verranno organizzati i panel. Coinvolti anche il Laboratorio di San Paolo, il Palazzo della Pilotta, Piazza Garibaldi, Piazza Ducale e Palazzo del Comune.

Confermati e arricchiti anche in questa edizione la fan zone e il digital creative hub, mentre una delle grandi novità sarà rappresentata dal triangolare della Kings League che si giocherà in piazza Ducale.

Le date

Lo stadio “Stirpe”

Il campionato prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto e terminerà in quello del 29-30 maggio 2027. I turni infrasettimanali saranno due. Il primo il 28 ottobre; il secondo il 6 gennaio 2027 in occasione della Befana.

La novità più rilevante riguarderà la pausa per le Nazionali. A settembre è in programma una maxi-sosta dal 21 settembre al 6 ottobre 2026; più corti gli altri due stop tra il 9 e il 17 novembre e tra il 22 e il 30 marzo 2027. Un’ulteriore pausa si registrerà il 26-27 dicembre 2026, a cavallo delle festività natalizie.

Le novità dell’algoritmo

Confermata l’asimmetria: la sequenza delle gare dell’andata sarà diversa da quella del ritorno. E’ previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

Max Alvini

Per evitare il caos della penultima giornata con il derby di Roma in concomitanza con gli internazionali di tennis al Foro Italico, il calendario terrà conto anche dei grandi appuntamenti italiani del tennis: Atp Finals di Torino e, appunto, gli Internazionali. Non saranno quindi programmati i derby a Torino e Roma.

A proposito di derby, non potranno essere giocati alla 37esima e 38esima giornata. L’ultima novità è legata alle coppe europee: le squadre che parteciperanno a Champions, Europa e Conference League non si affronteranno nei turni tra le due settimane consecutive di coppe.