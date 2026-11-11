Zoino al “SFS”: “Solidità, visione e territorio, così costruiamo il futuro”

[L'INTERVENTO] L’Amministratore delegato del Frosinone protagonista al Social Football Summit di Torino: dalla partnership con il fondo Clara Vista alla patrimonializzazione, passando per gli investimenti sui giovani, le infrastrutture e il coinvolgimento della comunità. "Vogliamo un modello di crescita sostenibile e di lungo periodo"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il futuro del Frosinone Calcio passa attraverso tre direttrici fondamentali: solidità societaria, visione strategica e legame con il territorio. È il messaggio emerso dall’intervento dell’Amministratore Delegato Rosario Zoino al Social Football Summit, in corso all’Allianz Stadium di Torino. Si tratta di uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla Football Industry e ormai hub internazionale di riferimento per il mondo del calcio.

Un evento di respiro internazionale, che quest’anno riunisce 3.500 partecipanti, con 80 panel distribuiti su sette palchi, oltre 180 speaker internazionali e più di tre milioni di visualizzazioni sui canali social. Un contesto nel quale club, leghe e aziende provenienti da tutto il mondo si confrontano sui nuovi scenari dell’industria calcistica.

Rosario Zoino ha partecipato al panel dal titolo “Salire è solo l’inizio”. Con lui il giornalista Tancredi Palmeri di Sportitalia e lo Chief Executive Officer & General Manager de RC Deportivo Massimo Adalberto Benassi. Conquistare la promozione è un successo sportivo. Restare competitivi nella categoria superiore è una sfida economica e organizzativa completamente diversa. Il salto impone ai club nuove scelte su investimenti, costruzione della rosa, ricavi e sostenibilità finanziaria.

Attraverso le esperienze delle neopromosse, il panel ha esplorato come affrontare la crescita senza compromettere l’equilibrio economico e come costruire modelli capaci di sostenere la competitività nel tempo. Dalla pianificazione sportiva alla gestione del rischio, un confronto sulle condizioni che permettono di trasformare un traguardo in un progetto duraturo. Perché salire di categoria è un risultato. Rimanerci richiede una strategia.

I nuovi soci e il rapporto con la comunità

Nel suo intervento Zoino ha illustrato il percorso intrapreso dal Frosinone, soffermandosi sulla volontà di consolidare il lavoro costruito negli anni e di guardare al futuro con una prospettiva di medio-lungo periodo. “La partnership con il fondo e l’ingresso di nuovi soci rappresentano, in questo senso, un passaggio significativo: hanno permesso di affrontare il tema della patrimonializzazione e di creare le condizioni per sostenere una nuova fase di sviluppo, in coerenza con le ambizioni del club”, ha spiegato l’ad giallazzurro.

Zoino e Maurizio Stirpe insieme ai soci del fondo Clara Vista

Un modello che non guarda soltanto agli equilibri finanziari, ma che considera centrale anche il rapporto con la comunità. “Emblematica, da questo punto di vista, l’esperienza avviata nel 2018 con l’emissione di obbligazioni rivolte a investitori privati – ha aggiunto Zoino – L’operazione ha ottenuto un riscontro positivo ed è stata successivamente riproposta, dimostrando quanto il senso di appartenenza possa tradursi anche in una partecipazione concreta alla vita della società”.

Particolarmente significative le testimonianze di tifosi che hanno scelto di partecipare investendo somme relativamente contenute, tra i 500 e i 1.000 euro. “Un’esperienza che racconta un legame capace di andare oltre la dimensione sportiva e di intrecciarsi con quella sociale e identitaria. Il coinvolgimento della comunità resta un valore distintivo del Frosinone, senza trasformarsi in un obbligo per i sostenitori, ma come espressione di appartenenza e condivisione del progetto”, ha puntualizzato con orgoglio l’ad.

Le strategie sportive e industriali

Sul piano sportivo e industriale, la strategia punta sulla valorizzazione dei giovani calciatori. Gli investimenti su profili di prospettiva rappresentano infatti una scelta che mira a generare valore sia tecnico sia economico, anche attraverso la possibilità di future plusvalenze.

Lo stadio “Stirpe”, l’infrastruttura principe del Frosinone (Foto: arch. Renzi)

“Una politica che si affianca agli interventi sulle infrastrutture e sul settore giovanile: costi importanti nell’immediato, ma investimenti indispensabili per costruire basi solide e accrescere nel tempo il patrimonio sportivo del club”, ha detto Zoino. Va ricordato che il piano delle infrastrutture, come ha spesso rimarcato il presidente Maurizio Stirpe, andrà completato anche per rilanciare e dare una stabilità allo stesso settore giovanile, oggi dislocato su più campi.

Parallelamente, il Frosinone sta lavorando al rafforzamento della propria struttura organizzativa, attraverso un organigramma più articolato e una maggiore capacità di sviluppare opportunità commerciali. L’obiettivo è ampliare progressivamente le fonti di ricavo, rendendole meno dipendenti dalle entrate tradizionali.

Un tema particolarmente rilevante per una realtà come quella giallazzurra, chiamata a confrontarsi con gli squilibri nella distribuzione dei proventi dei diritti televisivi, che rendono ancora più importante individuare nuove strade per aumentare i ricavi e rafforzare l’autonomia economica.

Una crescita sostenibile

Il Frosinone sempre più impegnato a costruire un modello di crescita sostenibile

Dal Social Football Summit emerge, dunque, l’immagine di un Frosinone impegnato a costruire un modello di crescita sostenibile, nel quale programmazione finanziaria, investimenti sportivi, sviluppo organizzativo e appartenenza territoriale procedano di pari passo.

La sfida è consolidare quanto realizzato, senza perdere il legame con le proprie radici, ma guardando a nuove prospettive. Una visione nella quale la solidità della società e la partecipazione della comunità non sono elementi separati, bensì componenti dello stesso progetto di crescita.